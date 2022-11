Lorena Meritano reveló que Yolanda Andrade la buscó en un helicóptero cuando terminaron su romance

Lorena recordó que cuando terminó su noviazgo con Yolanda Andrade, tuvo que dejar el país (Instagram @lorenameritanooficial/@yoladaamor)

Lorena Meritano recordó que dentro de su romance con Yolanda Andrade hubo varias situaciones llenas de drama, entre ellas un día en que la presentadora decidió ir a buscar a su novia en un helicóptero y acompañada de guardaespaldas.

Yolanda Andrade reveló que sufrió amenazas de muerte: “No sabía si se acercaban por foto o para hacerme algo” La famosa aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a Pati Chapoy y pedirle que dejara de atacarla VER NOTA

La actriz argentina Lorena Meritano mantuvo un romance con Yolanda en la época en que trabajó en México para trabajar en producciones como Mujeres asesinas y Prisionera de amor. En repetidas ocasiones, la también modelo ha explicado que le atraen los hombres, pero la forma en que Andrade la trató, llegó a conquistarla y por eso comenzaron su noviazgo.

No obstante, el hecho de que Meritano le atraen los hombres, pronto les llevó problemas a su relación e, inclusive, por eso terminaron, según reveló Lorena en entrevista con el programa argentino Toda la Vida.

Según reveló la argentina en el programa, su romance con Yolanda fue “tragicómico”, no solamente por la forma en que se relacionaron, sino por lo que vivieron como pareja y, principalmente, su ruptura, pues la mexicana siempre fue muy entregada a su noviazgo, mientras que ella estaba experimentando.

Yolanda Andrade culpó a Verónica Castro de que la involucraran en su reciente escándalo La presentadora anteriormente ya había reaccionado a las acusaciones en contra de la histrionisa, pidiendo que el caso fuera tratado con seriedad VER NOTA

Y es que, según relató, luego de algunas semanas de haber iniciado su relación, a Meritano le empezó a gustar un hombre y se “escapó” con él, esto molestó tanto a Yolanda que fue a buscarla en helicóptero e, inclusive, le dio una cachetada. Lorena, después de esto, decidió dejar México.

“Conocí a un chico que me gustó, y claro, me escapé con el chico. Bueno, fue toda una historia tragicómica, me tuve que ir de México porque Yolanda me fue a buscar con un helicóptero y con guardaespaldas hasta donde estaba yo con el chico, y me cacheteó”

Pese a que su corto noviazgo terminó mal, Meritano confesó que años después, cuando regresó a México, se reencontró con Yolanda por coincidencia. Para ambas fue agradable el verse de nuevo, por lo que, desde entonces, mantienen una fuerte amistad.

Yalitza Aparicio aplaudió que el cine mexicano sea más inclusivo: “Vamos poniendo nuestro granito de arena” La actriz dio algunos detalles sobre su reciente participación en “Mujeres Asesinas” VER NOTA

“Nos encontramos, nos abrazamos y nos volvimos grandes amigas (...) la quiero un monton, está loca como una cabra y sí, puedo decir que fuimos novias, ¿por qué no?”, compartió.

Lorena y Yolanda mantuvieron su romance por unas cuantas semanas, menos de un mes (Captura de pantalla/Instagram)

Durante una transmisión en vivo que hicieron Yolanda y Lorena en Instagram el año pasado, revelaron que su relación inició debido a que la presentadora de Montse & Joe se enamoró completamente de la argentina desde que la vio por primera vez y se decidió a conquistarla.

Andrade comenzó a enviarle cartas de amor y flores, a llevarle serenatas y a expresarle abiertamente lo atraída que se sentía hacia ella, lo que poco a poco fue llamando la atención de Meritano.

“Me mandabas como unas cartitas, no sé a quién se las diste y me llegaron adentro en la clase. Como dicen ustedes, yo quedé: ‘Ay, que delicia’. Me encantó esta cosa tuya de lo impredecible. No sé cómo nos habíamos conocido, pero esa cartita que me llegó”, recordó la argentina con Yolanda.

Luego de que Lorena aceptó ser novia de la mexicana, comenzaron sus problemas, pues Andrade en ese entonces estaba pasando por uno de sus peores momentos con las adicciones. Según recordó la presentadora, pese a que Meritano le tuvo mucha paciencia, sabe que fue algo difícil para ambas.

“Tú me conociste en un momento también terrible, yo era una cosa... y me tuviste mucha paciencia, mucho amor”, recordó Yolanda. En esta transmisión, Yolanda aprovechó para disculparse con la argentina por esto.

SEGUIR LEYENDO: