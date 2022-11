Yolanda Andrade reveló que sufrió amenazas de muerte: “No sabía si se acercaban por foto o para hacerme algo”

Foto: Twitter/@TVAztecaJalisco

Yolanda Andrade ha estado en el ojo del huracán durante los meses recientes debido a su ardua pelea con Laura Zapata u otras polémicas, sin embargo, aparentemente la situación para la famosa ha sido cada vez más complicada pues reveló que ha sufrido amenazas de muerte en redes sociales.

Julio César Chávez descartó conflictos con Marco Barrera por su comparación con el Canelo El “gran campeón mexicano” mostró su molestia por las constantes opiniones que surgen sobre su carrera y lo que ha hecho Saúl Álvarez, por ello "tuvo una discusión" con Barrera VER NOTA

Fue durante una entrevista en el programa ¡Siéntese quien pueda! donde la conductora de Montse & Joe mencionó que ha recibido mensajes preocupantes y de odio.

“Hubo un muchacho que puso que daba 10 mil pesos para que me mataran, entonces eso fue cansando emocionalmente para mí porque se empezó a juntar gente, entonces yo ya no sabía si la gente se acercaba a pedirme la foto en buena onda o me iba a hacer algo”, comenzó a decir.

“No tiene nada que hacer”: JC Chávez reventó a Canelo por buscar revancha contra Bivol El icono del boxeo mexicano arremetió contra el campeón indiscutido y le dio un consejo para poder vencer al ruso en una pelea por el campeonato mundial VER NOTA

En este sentido, la artista apuntó que a pesar de lo delicado de la situación, ya tendrían identificada al sujeto que lanzó estas advertencias hacia su persona.

“Ya encontramos a la persona, vamos a ver qué pasa con ese caso, por favor hay que ser bien cuidadosos en lo que escriban, yo entiendo sus desahogos y todo eso, pero no es conveniente sembrar más odio, ya es suficiente”, advirtió.

Manelyk y ‘Potro’ confesaron cuáles integrantes de Acapulco Shore fueron rechazados en la “Casa de los Famosos” La enemistad entre algunos de los antiguos miembros del reality de MTV ha escalado a lo largo del tiempo VER NOTA

De igual manera, Andrade destacó que no había que desear el mal a otras personas, pues la existencia no se trataba de eso: “Estamos de paso, el viaje de vida nada más es este (...) Vamos a decir la verdad siempre”.

Yolanda Andrade manda mensaje a Pati Chapoy

Durante dicha plática, Yolanda aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a Pati Chapoy, pues recordó las declaraciones que ha realizado la conductora de Ventaneando en donde aseguró que tanto Andrade como Montserrat Oliver le llegaron a pedir dinero a uno de los boxeadores más importantes del país.

Esto sucedió durante una transmisión del vespertino de TV Azteca, donde los conductores recordaron los dimes y diretes entre las famosas, entre ellos, en los que Yolanda aseguró que Zapata se beneficiaba del dinero de su hermana Thalía con el pretexto de los cuidados que le daba a su abuela Eva Mange.

Ante esto, Chapoy mencionó: “¿Y quién era la persona que le extendía la mano en Culiacán a Julio César Chávez?, Yolanda...”.

(Fotos: Instagram)

Así, aunque Yolanda Andrade ya había salido a defenderse, en esta ocasión volvió a arremeter contra la presentadora de espectáculos y le cuestionó porque la atacaba a ella mientras era amable con otros artistas polémicos.

“¿Por qué no cuentas lo del caso de Sergio Andrade, Gloria Trevi? ¿Por qué en el caso de la señora Verónica Castro porque no te fuiste (con todo)?, así como te enseñaste con Gloria Trevi, te hubieras ido también con las muchachitas”, mencionó.

Respecto al alboroto alrededor del boxeador, Andrade aseguró que nada de eso era cierto y recordó que varios de los involucrados ya se habían posicionado al respecto.

“Tenemos un gran elenco, tenemos a la Pati Chapoy, la Pati Chapoy, que el otro día dijo que Julio (César) me había prestado dinero, y pues no, Julio de volada le contestó, la Montse también le contestó porque también embarró a Montse, me pareció que fue un comentario de la señora, que se ha aventado últimamente varios, fuera de lugar”, dijo.

SEGUIR LEYENDO