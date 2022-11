Yolanda Andrade culpó a Verónica Castro de que la involucraran en su reciente escándalo

Yolanda Andrade cuestionó el porqué la acusaron a ella de estar detrás de los señalamientos contra de Verónica Castro (Getty Images/Instagram @vrocastroficial)

Yolanda Andrade cuestionó el comportamiento que supuestamente ha tenido Verónica Castro en medio de la polémica que inició por la plática que mantuvo con menores de edad, esto porque la habrían vinculado a las acusaciones, dando a entender que ella sería una de las que difundió los señalamientos.

Yolanda Andrade reveló que sufrió amenazas de muerte: “No sabía si se acercaban por foto o para hacerme algo” La famosa aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a Pati Chapoy y pedirle que dejara de atacarla VER NOTA

Después de que comenzaran a señalar a Verónica Castro por presuntamente hablar con menores de edad sobre temas de índole sexual, Pati Chapoy comentó que Yolanda Andrade podría estar detrás de este escándalo.

En la emisión de Ventaneando del 13 de octubre, la periodista apuntó a que supuestamente Yolanda es amiga de la joven que hizo públicas las conversaciones de la protagonista de Los ricos también lloran con sus fans, por ello, la relacionó con las acusaciones.

Actualmente, se desconoce si Verónica Castro emprendió acciones legales en contra de las personas supuestamente responsables de las acusaciones en su contra (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

Por ello, cuando este miércoles Andrade fue cuestionada por varios reporteros acerca de tales señalamientos, aunque no mencionó el nombre de Verónica, lo primero que declaró fue que ella no debería de tener la culpa de que otras personas no se hagan responsables de sus actos, esto hablando de la polémica.

“Que la gente no se haga responsable de sus actos no quiere decir... o sea, no tiene sentido. No tiene sentido, yo que fui alcohólica ni modo que yo demande a Johnnie Walker, ¿me entiendes?”

Por otro lado, en entrevista con Siéntese quien pueda, agregó que el comentario que hizo Chapoy le parece algo fuera de lugar y le pidió a la titular de Ventaneando que cese los ataques en su contra.

“Me pareció que fue un comentario fuera de lugar de la señora, se ha aventado últimamente varios fuera de lugar”

No es la primera vez que Andrade hace alguna declaración respecto a lo acontecido con Castro, pues anteriormente, cuando La Vero dio a conocer que emprendería acciones legales en contra de las personas que difundieron como verdaderas las acusaciones en su contra, la presentadora compartió un mensaje que los internautas relacionaron con histrionisa.

¿Por culpa de Verónica Castro?: Jorge Carbajal confesó si dejará su programa de YouTube El periodista rompió en llanto al compartir todo lo que está pasando VER NOTA

“La sinceridad es una silla incómoda sobre la cual pocos están dispuestos a sentarse”, se lee en la historia temporal que compartió en su perfil de Instagram.

El críptico mensaje de Yolanda Andrade tras el comunicado del equipo legal de Verónica Castro (Captura de pantalla/Instagram)

Antes de esto, cuando explotó la polémica de Verónica, Yolanda reveló que ella confía en las personas que dieron a conocer las conversaciones, Jorge Carbajal y El Filip. “Pues yo creo que si la fuente es Productora 69, de Jorge Carbajal y el Filip, es una muy buena fuente”, dijo en un encuentro con la prensa.

Alejandra Guzmán rompió relaciones con su manager: “No haremos más comentarios” Fue en septiembre de 2020 cuando “All Parts Move” y Humberto Iturralde tomaron control de la representación y prensa de la rockera, quien continuará su carrera lejos de ellos VER NOTA

Aunado a ello, comentó que hay artistas que son idolatrados sin que el público sepa a lo que se dedica lejos de las cámaras.

Desde inicios de octubre Verónica Castro se ha mantenido alejada de los medios debido a las conversaciones que Jorge Carbajal y El Filip presentaron en su canal de YouTube, Productora 69. La histrionisa, en ese momento, aseguró que no volvería a sus redes sociales si los comunicadores no le ofrecían una disculpa pública.

En representación de @vrocastroficial, este equipo de abogados emitimos el siguiente comunicado. pic.twitter.com/a5KDxjZ2gB — Schütte y Delsol Gojon Abogados (@SchutteyDelsol) October 25, 2022

Las conversaciones que fueron expuestas supuestamente eran de la protagonista de Rosa salvaje con un grupo de fans, las cuales eran menores de edad al momento en que crearon un grupo en el que también se encontraba Verónica.

Las integrantes mantenían largas conversaciones, incluso encuentros por Zoom. Durante estas pláticas supuestamente la actriz llegó a hablar de temas de índole sexual, según Jorge Carbajal.

Debido a que las acusaciones son graves, Castro aseguró que denunciará a las personas que difundieron esto por los presuntos delitos de daño moral, violencia digital y mediática.

SEGUIR LEYENDO: