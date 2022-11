Se escuchó el sonido de ropavejero en Qatar; mexicanos cantan y celebran en territorio mundialista

El aficionado mexicano que carga una bocina y reproduce canciones y sonidos típicos mexicanos en Qatar. (Twitter)

Este sábado, se viralizó en redes sociales un video donde se puede apreciar a uno de los connacionales cargando una bocina grande que reprodujo el famoso sonido de ropavejero, mismo que se utiliza en las calles de México para comprar artículos usados y ropa. Llamó la atención de muchos mexicanos a su alrededor, que se acercaron para grabar el acontecimiento que ocurrió en Doha, Qatar.

En el material audiovisual se escuchó: “se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierros viejos que vendan”. Mientras muchos mexicanos con la playera de la Selección Mexicana de Futbol se rieron ante lo sucedido.

Ese mismo mexicano ya había sido protagonista en otro video que también se viralizó a través de TikTok. Un usuario de esta red social identificado como Paquito (@Paquideus) grabó a este personaje que se encontraba en las instalaciones del aeropuerto internacional de Hamad, que traía consigo su bocina gigante y un sobrero con la leyenda: “Viva México”. También cantó un fragmento de la Canción del mariachi.

“Los mexicanos la mejor afición en los mundiales. Así llegamos los mexicanos a Qatar”, dice la descripción del clip que cuenta con más de 7 millones de reproducciones, y más de 800 mil me gusta.

En otro video que subió el periodista deportivo Carlos Guerrero, se puede ver la llegada del autobús del Tri a su hotel de concentración, y con ello, muchos fanáticos mexicanos cantaron la canción de Cielito Lindo para alentar a los jugadores del combinado tricolor. También se aprecian las caras de Henry Martín, Charly Rodríguez, Nestor Araujo, Héctor Moreno y Andrés Guardado.

El famoso aficionado número uno de la Selección Mexicana, conocido como “Caramelo”, también compartió un video donde se ve a un gran número de paisanos con sombreros en territorio qatarí, vocalizando la canción del género ranchero “El Rey”, escrita por José Alfredo Jiménez.

Marcelo Ebrard condenó las acciones del mexicano que introdujo alcohol a Qatar

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard inauguró este sábado en el Centro México Qatar (CMQ), lugar que auxiliará a los miles de aficionados que asistirán a la justa mundialista que está a horas de comenzar.

El canciller exhortó a los más de 40 mil mexicanos que se esperan en el Mundial a que “se porten bien”. Asimismo, no perdió la oportunidad de hablar sobre los connacionales que se volvieron virales en las redes sociales por meter bebidas etílicas a tierras qataríes a pesar de las múltiples restricciones por parte del Estado de Qatar y de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Ebrard Casaubón mencionó ante la prensa mexicana que se encuentra en la sede mundialista que el aficionado que metió alcohol a Qatar no representa “la imagen de México”, por lo que hizo un llamado a los mexicanos que acudan al Mundial seguir las normas y leyes con las que se rige el país asiático.

Marcelo Ebrard inauguró el Centro México en Qatar 2022. (Foto: @m_ebrard)

En declaraciones retomadas por ESPN, Marcelo Ebrard afirmó que históricamente en eventos deportivos, la afición mexicana es reconocida por su alegría y no por ser conflictiva.

“Esas acciones no nos califican, ni son nuestra imagen, México es conocido como un pueblo alegre y respetuoso, ese tipo de cosas no se deberían de repetir, porque no somos nosotros. En Qatar hay de todo, se puede comprar, hay que respetar”, expresó el titular de la SRE.

La FIFA confirmó desde sus redes sociales la prohibición de venta de cerveza en los estadios durante la justa mundialista.

