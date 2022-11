Minnie West, hija de Amparín Serrano salió de hospital psiquiátrico: “Sigo estando igual de deprimida”

Minnie West continúa con su recuperación psicológica tras la pérdida de su mamá, Amparín Serrano (Instagram)

A un mes de haber estado internada en un hospital psiquiátrico, Minnie West, hija de Amparín Serrano, fue dada de alta. La joven le dedicó su recuperación que continuará en casa a su mamá que falleció en agosto pasado.

Chuponcito seguirá trabajando pese a estar vinculado a proceso por presunto acoso El actor rompió su silencio luego de que su exmánager dio a conocer el pasado 9 de noviembre que fue vinculado a proceso; existen otras dos denuncias en su contra VER NOTA

Tras haber pasado por la pérdida de su madre, la joven aseguró que se sentía muy mal anímicamente por lo que anunció que ingresaría a una institución mental. Al salir hizo una reflexión.

“Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que eventualmente siguiendo con terapias me ayudarán a seguir adelante y que también me van a ayudar a procesar el trauma, así que si alguien me pregunta ‘cómo te fue?’'Te sirvió?’ La respuesta es: I´m doing the hard work [estoy haciendo el trabajo duro], y eso no cambia en 30 días”.

Compartió que la recuperación no es inmediata, que requiere un proceso, el cual no sabe cuánto tiempo tardará, no obstante, aseguró que por su mamá hará lo posible para “volver a tener momentos felices”.

“[Voy] a volver a ser yo, una yo que jamás será igual pero una yo que va a aprender a vivir con un trauma y sin su otra mitad”

La joven agradeció a todas las personas que le han enviado comentarios de ánimo y han estado al pendiente de su avance y estado de salud. Asimismo, compartió una fotografía con tres libros de tanatología que ha estado leyendo para apoyarse en su recuperación.

La influencer informó que sería internada en un hospital psiquiátrico a través de sus redes sociales (Instagram / @minniewest)

En sus historias, publicó una fotografía de un arcoíris formado dentro de su hogar, dando a entender que era una manifestación de su madre recibiéndola tras su internamiento psiquiátrico. “Gran recibimiento @amparinserrano”, escribió junto a un emoticón de corazón y otro de arcoíris.

Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Yuri: “No le preocupa la comunidad LGBT+” La intérprete veracruzana recientemente ofreció un concierto en la CDMX que supuestamente no habría llenado por sus polémicas VER NOTA

El mes pasado, cuando anunció en sus redes sociales que estaría internada por 30 días, reconoció que necesitó juntar valor para aceptar que necesitaba ayuda pues desde la muerte de su madre no había podido estar bien por sí sola.

“Yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, aseguró en ese momento.

Así suena “De mí enamórate”, el dueto póstumo de Juan Gabriel junto a Danna Paola Recientemente también se lanzó “Déjame vivir”, una colaboración entre el Divo de Juárez y Anahí de RBD VER NOTA

Como parte de su proceso de recuperación la hija de Amparín Serrando se hizo un tatuaje en honor a su madre. Este contiene una frase de la película Alicia en el país de las maravillas.

La hija de la diseñadora mexicana compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales (Instagram / @minniewest / Facebook / Amparín Serrano)

Minnie West también escribió una canción en memoria de Amparín que compartió en su Instagram. Según explicó, compuso la letra para celebrar y honrar la vida de quien seguirá considerando como “la mejor mamá del mundo”.

El pasado 12 de agosto se informó el fallecimiento de Amparo Serrano, artista mexicana que logró consolidarse como una de las diseñadoras con mayor presencia en el país gracias a sus creaciones como Virgencita Plis, Kasimeritos y la muñeca Chamoy bajo el sello de Distroller.

Su muerte fue muy controvertida, ya que trascendió que ocurrió tras recibir múltiples heridas y golpes al caer de un sillón elevador que la diseñadora gráfica tenía y utilizaba en su peculiar mansión ubicada al sur de la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: