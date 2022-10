Minnie West, hija de Amparín Serrano, fue internada en un hospital psiquiátrico

La hija de la diseñadora mexicana compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales (Foto: Instagram / @minniewest / Facebook / Amparín Serrano)

Más de dos meses han pasado desde que la diseñadora mexicana Amparín Serrano falleció inesperadamente en la Ciudad de México. Aunque el lamentable suceso conmocionó al mundo del espectáculo y la opinión pública, sus amigos y familiares son quienes continúan atravesando el duelo que su partida generó.

Entre canciones y hasta un personaje de Distroller, los seres queridos de la exintegrante de Flans han buscado la forma de inmortalizar su legado e imagen, no obstante y pese a lo conmovedor de las actividades, para su hija Minnie West recuperarse del deceso de su madre ha sido un proceso sumamente complicado.

Y es que no es un secreto que la hija de Amparín Serrano disfruta de compartir muchos aspectos de su vida con sus seguidores de redes sociales, por lo que en un par de publicaciones fue posible percibir la tristeza y desesperanza a la que Minnie West se enfrentaba por el sensible fallecimiento de su madre.

Pese a que todo el mundo consideraba hasta cierto punto “normal” que la también influencer expresara su tristeza, todo escaló a un segundo nivel cuando la tarde del pasado lunes Minnie West anunció que sería internada en un hospital psiquiátrico durante los próximos 30 días.

La influencer informó que sería internada en un hospital psiquiátrico a través de sus redes sociales (Foto: Instagram / @minniewest)

“Hoy algunas personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental!”, escribió Minnie West en su publicación.

Asimismo, la hija de Amparín Serrano aseguró que requirió de mucho valor para aceptar que necesitaba ayuda pues desde la muerte de su madre no había podido estar bien por sí sola.

“Yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, publicó en sus redes sociales Minnie West.

Del mismo modo en la publicación la hija de Amparín Serrano compartió una fotografía del reciente tatuaje que se hizo en honor a su madre, el cual contiene una frase de la película Alicia en el país de las maravillas así como un pequeño dibujo de la protagonista y un personaje de Distroller, marca de la cual su madre fue creadora.

Personalidades del medio del espectáculo apoyaron a la hija de Amparín Serrano (Foto: Instagram/@minniewest)

Tras anunciar que sería internada durante 30 días en un hospital psiquiátrico para aprender a sobrellevar el duelo de la pérdida de su madre, distintas personalidades del mundo del espectáculo se solidarizaron con Minnie West y le expresaron su total apoyo.

Entre las y los famosos que comentaron su publicación destacaron Consuelo Duval, Natalia Dupeyron, Liz Gallardo, Haydee Navarra, Angelique Boyer, Roberto Carlo, Ana Bárbara, Nacho Peregrin, Isabel Lascurain, entre otros.

Del mismo modo los seguidores de la influencer respaldaron su decisión y le expresaron sus buenos deseos para que pronto pueda sobrellevar su duelo y regrese a los reflectores a actuar con su peculiar personalidad y sentido del humor.

“Chica, it’s ok not be ok! Es de grandes buscar ayuda cuando no estamos bien. Te admiro aún sin conocerte por la valentía al tomar esa decisión que me imagino no fue fácil. Nuestras mamis son nuestro pilar, nuestra fuerza, así que tu dolor es completamente entendido. No permitas que nadie minimice tu dolor, tómate tu tiempo para sanar”; “Que bueno que decides tomarte el tiempo para ti, para trabajar tu duelo y pedir ayuda. Verás que encontrarás las herramientas para salir adelante y tarde o temprano tu paz. El mundo no es el mismo sin tu mamá pero no deja de tener colores, un abrazo fuerte”, expresaron algunos seguidores en la publicación de Minnie West.

SEGUIR LEYENDO: