Manelyk González reapareció con collarín tras caída en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

La polémica Mane abandonará el concurso (Foto: Instagram/@manelyk_oficial)

Tras lesionarse en un ensayo previo a su baile en Las Estrellas Bailan en Hoy y ser llevada de emergencia a un hospital, Manelyk González reapareció durante la tarde del viernes 16 para informar sobre su estado de salud.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la influencer subió algunas historias en donde mostraba que, a pesar de lo aparatosa que fue su caída, se encontraba bien.

“Estoy viva pajaritos, en la noche que me sienta más tranqui y no me den ataques de lloradera les hago live desde mi fc (Facebook)”, colocó.

Además de la descripción, en el breve clip se puede observar a la exintegrante de Acapulco Shore con un collarín y una pequeña férula en su dedo pulgar.

Asimismo, en otro video mostró que una de las perforaciones que tenía en la oreja se le lesionó y tenía un poco de sangre alrededor de un arete.

La exintegrante de Acapulco Shore mencionó que dará más detalles próximamente (Instagram/manelyk_oficial)

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y algunos fans de la exfinalista de La Casa de los Famosos no dudaron en mostrar su aprecio hacia ella.

“Estoy triste, pajarita, te extrañamos cuídate mucho”. “Recupérate pronto”. “Todas las buenas vibras para ti, hermosa”. “Qué bueno que estás bien, cuídate mucho hermosa”. “Gracias a Dios estás bien, recibe mis mejores deseos para tu pronta recuperación”. son algunos de los comentarios que abundaron en TikTok.

Hasta el momento, la influencer no ha dado más detalles sobre su estado de salud, ni ha informado cuándo se reincorporará al concurso de baile que se lleva a cabo en el matutino de Televisa.

Cómo fue la caída de Mane en “Las estrellas bailan en Hoy”

Durante la sección de baile en Hoy se informó que Manelyk no podría presentar su rutina ese día debido a una fuerte caída que sufrió durante los ensayos de su coreografía.

Esto sucedió mientras la influencer practicaba una cargada con su nueva pareja de baile Josh, pero en el instante en el que ella tenía que pasar los pies detrás de la cabeza, ambos perdieron coordinación y el hombre no pudo atrapar a Mane.

Así, en una plática posterior, Josh le comentó a Galilea Montijo un poco más sobre el incidente y se mostró preocupado por la salud de su compañera.

“Fue una caída fuerte, yo me espanté muchísimo porque estaba completamente en mis hombros y hubo un desequilibrio o algo sucedió, sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ella va directo en clavado (hacia el piso); sus piernas pasan arriba de mi cabeza y ya no hubo control”, comentó ante las cámaras Josh.

En la transmisión de Hoy mostraron el video en donde después de los hechos, llegó el equipo médico y se llevaron a Manelyk de emergencia a un hospital para darle una valoración médica.

“Lo que más me preocupa es que cuando se levantó y todos le estaban diciendo ‘No te levantes, no te muevas’ yo vi que tenía un chichón”, mencionó la pareja de Mane durante su intervención.

Y es que, la influencer tuvo una nueva pareja de baile debido a una dinámica del concurso en donde los participantes restantes de la competencia se vieron en la necesidad de participar en un sorteo para cambiar de compañero. Fue por este motivo que Mane dejó de bailar con Luis Potro Caballero y se unió con Josh.

