Joanna Vega-Biestro se ausentó de Sale el sol tras muerte de su mamá: “Estamos muy tristes”

Joanna Vega-Biestro se ausentó del programa matutino para vivir su luto acompañando a sus familiares (Foto: Captura de pantalla)

Este martes 15 de noviembre se dio a conocer el deceso de Luz María Biestro de Vega, madre de la conductora de espectáculos Joanna Vega-Biestro, a sus 72 años. Así lo dio a conocer la cuenta oficial de Imagen Televisión, donde la presentadora labora en el programa Sale el sol.

“Todos los que formamos parte de Grupo Imagen lamentamos el fallecimiento de la señora Luz María Biestro de Vega, madre de nuestra compañera y amiga Joanna Vega-Biestro. Descanse en paz”, se lee en el mensaje difundido en redes sociales por la televisora.

Al no ser parte del medio del espectáculo ni una figura mediática, la causa de muerte y los detalles del deceso han quedado en reserva y se conoce que los servicios funerarios se llevaron a cabo de manera privada.

La periodista no dio más detalles acerca del deceso de su señora madre y con esta instastory la despidió (Foto: Instagram)

Tras una emotiva despedida de Joanna a su mamá en sus historias de Instagram, la comunicadora no se presentó a laborar en el foro del programa matutino, donde junto a sus compañeros Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Alex Kaffie conduce la sección “Pájaros en el alambre”, dedicada a información del medio del espectáculo.

Poco después de dar por iniciada la emisión de este miércoles 16 de noviembre, el foro de Sale el sol se mantuvo en silencio, y desde la sala de la sección conducida por Vega-Biestro, sus compañeros le dedicaron unas palabras.

“Hay noticias que no nos hubiera gustado dar”, comenzó diciendo Infante, quien dio paso a Alvarado para dar a conocer la noticia ante el público espectador de Imagen Televisión.

Junto a Gustavo Adolfo y Ana María, la periodista conduce "Pájaros en el alambre" (Foto: Instagram)

“Ay, no, estamos muy tristes toda la familia de Sale el sol, abrazamos con mucho respeto y cariño a nuestra querida compañera Joanna Vega-Biestro, por el sensible fallecimiento de su mami, la señora doña Luz María Biestro de Vega, quien lamentablemente falleció el día de ayer”, notificó la periodista de espectáculos, quien recientemente también dio a conocer el deceso de Alejandro Iriarte, hijo menor de la conductora Maxine Woodside.

“Joanna, desde aquí te deseamos que descanse en paz tu mamita. Que su amor acompañe y cobije a todos tus seres queridos, te abrazamos fuerte, fuerte, con todo el amor del mundo porque es una pérdida irreparable”, añadió la comunicadora, quien reveló que pudo acompañar a la familia en estos dolorosos momentos.

“Ayer tuve la oportunidad de estar con ella, ver a sus hermanos, a su papi, son momentos muy tristes. Desde aquí todo mi cariño, mi amor, mi corazón, sólo el tiempo cura las heridas. No hay de otra, no hay palabras, qué dices, qué explicas. Simplemente hay que acompañar con amor”, remató la presentadora.

En septiembre pasado, los conductores de la sección de Sale el sol vivieron momentos incómodos tras un exabrupto de Gusto Adolfo (Foto: Facebook/Alex Kaffie) (Fotos: Getty Images)

Las palabras de Ana María dieron pie al breve mensaje de Gustavo Adolfo. “Son dolores irreparables. Un abrazo, Joanna, y tienes un ángel que está cuidando a tu bebita y a ti, desde allá, arriba, desde el cielo. Lo sentimos mucho”.

La familia de Sale el Sol abraza con mucho cariño y respeto a nuestra compañera Joanna Vega-Biestro, por el fallecimiento de su mamá Luz María Biestro de Vega. Te queremos @vegabiestro #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR5YqvT pic.twitter.com/HWRukBnj5x — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 16, 2022

Cabe mencionar que al momento de dar esta información, en la sala de “Pájaros en el alambre” también se encontraba presente Alex Kaffie, quien no dedicó palabras a su compañera, y por el contrario, permaneció callado y con semblante solemne ante los mensajes de sus compañeros.

Por su parte, y en medio de la devastación por la muerte de su madre, Joanna dedicó la noche de este martes 15 un pensamiento dirigido a doña Luz María Biestro de Vega, a través de sus historias de Instagram compartió:

“¡Gracias mamá! Porque me diste la vida y me entregaste tu amor. Porque velaste mis sueños y moldeaste mi corazón. Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor. Porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor. ¡Gracias mamá, por tu amor”.

