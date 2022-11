Ana María Alvarado contó cómo fueron los últimos días de Alejandro Iriarte, hijo de Maxine Woodside

Fernando Iriarte dedicó una breve, pero emotiva despedida a su hermano (Foto: Instagram)

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Alejandro Iriarte el pasado jueves 10 de noviembre, las especulaciones no se han hecho esperar respecto a los motivos del deceso del hijo menor de Maxine Woodside.

Y es que mientras la versión oficial, difundida por Ana María Alvarado -colaboradora de “la reina de la radio” y quien se ha posicionado como la vocera de la familia- refiere que el hombre de 55 años falleció debido a un infarto fulminante, el periodista de nota roja C4 Jiménez dio a conocer que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación tras haber encontrado al fallecido con una herida en la cabeza y una pistola a su lado.

Este dato proporcionado por el reportero de asuntos criminales aunado a la última publicación en Facebook de “Nano” Iriarte, donde anunció que cerraría sus redes sociales y se despidió de sus contactos, ha generado que se especule que el hijo de Maxine se habría quitado la vida.

"Nano" Iriarte perdió la vida en condiciones que han generado especulaciones (Foto: Facebook/Nano Iriarte Woodside)

En medio de este contexto, ha sido la misma Alvarado quien reveló que en sus últimos días, Alejandro Iriarte había visto disminuido su ánimo, pues sufría depresión. Además, la periodista de espectáculos que participa en el programa Sale el sol señaló que se encuentra molesta por todas las especulaciones que se han generado en torno a la muerte de Alejandro.

“Me molestan mucho las especulaciones que existen, por un mensaje que él puso en redes sociales despidiéndose, lo importante aquí no es ¿qué pasó? ¿cómo pasó? Lo importante es que perdió un hijo”, expresó Alvarado en una reciente entrevista al programa Chisme no like!

Además, la mujer que es considerada “el brazo derecho” de Maxine Woodside, aseguró que su compañera se encuentra superando la muerte de su hijo menor “con mucho esfuerzo”.

Ana María destacó que lo que más le preocupa ahora es el estado anímico de Maxine Woodside (Foto: Archivo)

“Mi preocupación mayor es que Maxine esté bien y salga adelante. Ella (Maxime Woodside) fue de las primeras en llegar, ella sabe todo lo que sucedió, obviamente ha estado muy mal los primeros días, ahorita ya hablé con ella y está tratando de reponerse. Está superándolo con mucho esfuerzo”, dijo referencia a la también madre de Fernando Iriarte.

Respecto al deceso del hombre a quien le sobreviven sus dos hijos adolescentes, Alvarado señaló que “se sentía solo”, emoción que todo su entorno desconocía. Y es que se sabe que Iriarte no podía ver a sus hijos, no sólo porque se encontraba en una batalla legal con su ex esposa, sino porque ambos se encontraban fuera de México.

“Era un hombre muy lindo, muy amoroso, de gran corazón, aparentemente estaba bien, yo creo que a él le pegó la ausencia de sus hijos, porque uno de ellos vive en Barcelona y el otro se fue un año de intercambio al extranjero, y yo veía sus mensajes y lo que él posteaba y pues él se sentía un poco solo”

Alejandro Iriarte nació en 1967, fruto de la relación de la emblemática conductora y Fernando Iriarte (Foto: Facebook)

“Nadie imaginó a qué grado (se sentía solo), eso es lo terrible de la depresión, por eso obviamente Maxine y su familia están muy tristes porque obvio no se dieron cuenta de qué tan mal la estaba pasando”, señaló en el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Se conoce que Maxine pretenede volver en breve a conducir su programa Todo para la mujer, emisión que se emitía al aire de lunes a sábado a través de la señal de Grupo Fórmula y sus repetidoras locales.

Ya días atrás, Ana María Alvarado había declarado que “la reina de la radio” estaba “devastada” por el deceso de Alejandro, quien habría fallecido al interior de un departamento ubicado en la avenida Rómulo O’Farril, en la colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón de Ciudad de México.

A Alejandro Iriarte le sobreviven dos hijos adolescentes. En esta imagen se le ve con Alexander, hoy de 14 años (Foto: Facebook)

Por otro lado, Alvarado señaló que, pese a que se realizó un servicio funerario privado e íntimo, ahora la familia Iriarte Woodside pretende celebrar una misa religiosa donde recibirá a integrantes del medio artístico, esto en agradecimiento a las múltiples muestras de apoyo y cariño que la comunicadora recibió tras la noticia de la repentina muerte de “Nano”.

“Quiere hacer una misa porque le han hablado infinidad de personas, quiere estar con ellos, con la gente que le quiere, entonces está superándolo con mucho esfuerzo. Es una mujer fuerte que amaba a sus dos hijos por igual y me consta que siempre estuvo al pendiente de todo lo que necesitaban. Es un dolor que perdurará por siempre, pero saldrá adelante”, confió Alvarado.

