Paquita la del Barrio narró las dificultades que vive en los escenarios por su delicado estado de salud

Santa Fe Klan subió al escenario con Paquita la del Barrio para interpretar algunas de sus canciones más famosas. (Foto: Premios de la Radio)

A lo largo de su trayectoria artística, Paquita la del Barrio ha sido conocida por su gran fuerza interpretativa y el ímpetu que pone al entonar canciones como Tres veces te engañé o Ni tú ni yo. Sin embargo, desde hace un tiempo, la famosa de 75 años ha tenido algunos problemas de salud que le han impedido moverse con libertad en los escenarios y ha aparecido sentada en sus conciertos.

Cómo Toñita aludió a Myriam Montemayor en los problemas de depresión de su hija La ex académica habló sobre el duro proceso por el que atraviesa Nimbre, su hija adolescente, quien padece ansiedad e intentó quitarse la vida recientemente VER NOTA

Ante esto, fue tras presentarse el fin de semana pasado en el Auditorio Nacional junto a la Sonora Santanera que, tras salir del sitio, la artista fue abordada por los medios de comunicación y se le cuestionó por qué no podía estar parada durante los shows.

Paquita se mostró receptiva y reveló que efectivamente estaba pasando por algunas complicaciones de salud y eso le dificultaba el poder ejecutar sus conciertos de la misma forma en la que estaban acostumbrados sus seguidores.

Foto: CUARTOSCURO

“Me falta mucho aire en mi estómago y entonces pues sí, batallo un poquito para cantar”, dijo.

Vaciaron las cuentas bancarias de la influencer Rebeca Mendiola a dos semanas de su boda La youtuber confesó que se siente desesperada ya que son tres bancos diferentes con los que tiene que realizar su reporte, no todos están siendo cooperativos y tiene que encontrar cómo pagará lo que faltaba para su boda VER NOTA

En este sentido, la cantante puntualizó que a pesar de lo delicada que se encuentra no vio viable la opción de cancelar, pues ella tenía un compromiso con sus fans y fue primordial no fallarles.

“Yo tenía que cumplir, yo no podía hacer una cosa de esas de no cumplir”, mencionó ante las cámaras.

Filtraron la supuesta colaboración entre Christian Nodal y Cazzu Los cantantes estarían preparando una canción de género urbano juntos, en la que hablarían de su relación VER NOTA

De igual manera, la cantante de Que me lleve el diablo y Cheque en blanco ahondó en que en su domicilio cuenta con todo el equipo médico necesario para garantizar su bienestar y añadió que se encuentra resolviendo como continuará su carrera artística en un futuro.

“Yo tengo mis oxígenos allá en la casa de todos ustedes, a ver qué hago de mañana para adelante. Estoy bien, pero tengo que atenderme un poquito. Gracias por acompañarme y gracias por quererme porque son bien recompensados’’, apuntó.

Cabe recordar que esta no es la única vez que se ha visto a Paquita la del Barrio con algunas dificultades de salud, pues en una antigua entrevista a mitad de 2022, la intérprete confesó que su cuerpo aún tiene algunas dificultades para desempeñarse al cien por ciento.

Foto: CUARTOSCURO

“Hemos estado trabajando, pero ahí andamos batallando porque me da un dolor de piernas que no se me quita, entonces sí batallo, pero ahí andamos”, afirmó para el programa Chismorreo.

Asimismo, aseguró que sufrió de un dolor muy fuerte revelando que “le pegó durísimo”, sin embargo, los médicos la asistieron y hoy en día ha visto una mejora: “Me pegó lo de los pulmones, pero me atendieron y aquí estoy, vivita y coleando”.

La intérprete de Rata de Dos Patas contó a que se debió la trombosis que padeció recientemente, ya que tuvo un descuido en un vuelo, debido al aire acondicionado:

“Yo andaba en un vuelo en Estados Unidos y el avión iba heladísimo y yo por pena no les dije a las azafatas que le bajaran al frío, así me aguante hasta llegar a donde íbamos, trabaje ese día (…) y a los dos o tres días caí y fue a dar al hospital”, relató la Reina del Pueblo.

Ante esta situación, su fuerza al estar en el escenario, e inclusive, en su vida cotidiana se ha deteriorado, pues utiliza algunas herramientas para poder soportar las jornadas diarias: “Si camino, pero muy poco y llega el momento en que te cansas y tengo que utilizar la silla de ruedas para estar bien”.

SEGUIR LEYENDO