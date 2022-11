Murió Luz María Biestro, mamá de la conductora Joanna Vega-Biestro

La periodista pasó un momento bochornoso al aire en septiembre pasado, cuando Gustavo Adolfo Infante "la humilló en vivo" (Foto: Instagram)

En septiembre pasado la conductora Joanna Vega-Biestro se posicionó en el centro de la polémica tras protagonizar un incómodo momento al aire, dentro el programa Sale el sol, cuando en su sección “Pájaros en el alambre” fue humillada por su compañero Gustavo Adolfo Infante.

Y es que la periodista de espectáculos fue increpada en la transmisión en vivo por su compañero, quien le señaló que ella “no ha llevado ni una exclusiva” al programa, además de destacar que no se siente cómodo trabajando todos los días con la presentadora, lo que fue duramente criticado en las redes sociales y tomado como una falta de respeto para el trabajo de Vega-Biestro.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol” si no despiden a Joanna Vega-Biestro (Video: Imagen TV)

Tras esas semanas en que la conductora vivió la incomodidad derivada del suceso, ahora, este martes 15 de noviembre se informó que la madre de la conductora perdió la vida a sus 72 años, por lo que las condolencias no se hicieron esperar en redes sociales.

Fue la cuenta oficial de Twitter de Imagen Televisión, cadena en la que colabora Joanna Vega-Biestro, donde se difundió la lamentable noticia: “Todos los que formamos parte de Grupo Imagen lamentamos el fallecimiento de la señora Luz María Biestro de Vega, madre de nuestra compañera y amiga Joanna Vega-Biestro. Descanse en paz”.

¡Descanse en Paz Luz María Biestro De Vega! Mujer admirable y de gran corazón, siempre la recordaremos con mucho cariño.



Todo nuestro amor y un abrazo enorme a nuestra compañera Joanna Vega-Biestro y familia. pic.twitter.com/Z2ks6HTIMF — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 16, 2022

Dicho mensaje fue replicado de inmediato por la periodista, quien durante la noche de este martes compartió una instastory donde se le ve junto a la señora, de quien se desconoce la causa de su deceso, puesto que se trata de una mujer que ha mantenido un bajo perfil y no formaba parte del medio del espectáculo. “Vuela muy alto, mamita, gracias por tu vida”, escribió.

La cadena televisiva no fue la única cuenta que se unió al luto de la reportera, y el perfil del programa Sale el sol, donde labora desde hace algunos años, se unió al pésame.

“¡Descanse en Paz Luz María Biestro De Vega! Mujer admirable y de gran corazón, siempre la recordaremos con mucho cariño. Todo nuestro amor y un abrazo enorme a nuestra compañera Joanna Vega-Biestro y familia”, se lee en el mensaje.

La periodista no dio más detalles acerca del deceso de su señora madre y con esta instastory la despidió (Foto: Instagram)

“Deseamos que su amor acompañe y cobije a sus seres queridos toda la vida y que en él encuentren consuelo”, se puede leer en una imagen compartida en la cuenta, mensaje escrito sobre una fotografía de un cielo azul.

Más avanzada la noche, Joanna compartió en sus historias un emotivo mensaje de agradecimiento a la señora. “¡Gracias mamá! Porque me diste la vida y me entregaste tu amor. Porque velaste mis sueños y moldeaste mi corazón. Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor. Porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor. ¡Gracias mamá, por tu amor”.

Esta situación se da luego de que hace pocos días la periodista fuera criticada en las redes sociales por aparecer en una transmisión en vivo con su rostro sin una gota de maquillaje. Quien inició el fuego contra la presentadora fue la cuenta de un usuario que escribió:

“Bien dicen que los MEJORES AMIGOS de una mujer son su estilista y su maquillista. Cristo bendito!! Si me encuentro en la calle a la VEGABIESTRO sin maquillaje si le pregunto que a cuanto los chiles capeados”, adjuntando una imagen donde a la reportera se le ve maquillada junto a la foto por la cual se le criticó.

Gracias por tu empatía y por enfocarte en lo importante. En estos momentos cómo me veo me tiene sin cuidado https://t.co/GcicAcyGpW — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) November 12, 2022

Este ácido mensaje fue contestado por la propia Joanna, quien dejó ver que apareció “de cara lavada” en la transmisión puesto que ya entonces estaba dando a conocer que su madre se encontraba hospitalizada.

“Gracias por tu empatía y por enfocarte en lo importante. En estos momentos cómo me veo me tiene sin cuidado”, escribió la periodista entonces.

