Horacio Villalobos explotó contra Gustavo Adolfo Infante y la producción de Sale el sol: “Asqueroso”

Horacio Villalobos se refirió negativamente a Gustavo Adolfo Infante tras el escándalo del reportero (Foto: Instagram)

El incidente que hace unos días puso en medio de la conversación a Gustavo Adolfo Infante sigue dando de qué hablar y ahora fue Horacio Villalobos quien reaccionó a la situación. Y es que el periodista de Imagen Televisión protagonizó un escandaloso momento el pasado 8 de septiembre, cuando en plena transmisión en vivo del programa Sale el sol, Infante explotó contra sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

El autonombrado “periodista de las exclusivas” dejó de lado la información de espectáculos que suele presentar en la sección “Pájaros en el alambre” y se abocó a desestimar el trabajo de las periodistas. “La neta ya me cayeron gordas. Pónganse a trabajar”, fueron algunas de las palabras que el reportero expresó dirigiéndose a Vega-Biestro y Alvarado.

Esta situación generó reacciones de los detractores del periodista, como las de Laura Zapata y Sergio Mayer, quien incluso promovió una iniciativa que busca que Infante salga del aire por considerarlo “nocivo para las audiencias”.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol” si no despiden a Joanna Vega-Biestro (Video: Sale el sol)

En medio de las declaraciones, ahora ha sido Horacio Villalobos quien expresó su sentir respecto a la polémica que persigue al conductor de El minuto que cambió mi destino. Fue en la más reciente emisión del podcast Farándula 021 donde el comunicador se refirió al aludido, llamándolo con un sobrenombre ofensivo que alude a su nombre de pila.

“Quieren que hablemos del pleito de ‘Gusano Amorfo Infame’, que fue asqueroso, la verdad. Ni al averno entró de tan asqueroso. En verdad eso es deleznable, en verdad, y qué hubiera pasado, a lo mejor, si todo fuera un montaje. Hay gente que cree que es un montaje, a Ana María Alvarado, que la quiero y la adoro, la vi muy descolocada, pero hay gente, para que veas que hay prioridades de conspiración, hay gente que dice ‘es un montaje’”, expresó el también conductor de la “Zona de espectáculos” de Venga la alegría.

Villalobos, con su particular estilo, criticó el actuar de Infante y consideró “de mal gusto” evidenciar las diferencias personales en un programa con transmisión en vivo al aire.

El reportero expresó ser el único que "lleva exclusivas" al programa de Imagen Televisión (Video: Sale el sol)

“Yo no sé si es un montaje o no es un montaje, lo que te puedo decir nada más es que es de muy mal gusto que cuatro compañeros se peleen, bueno, uno se quedó callado, que fue ‘el guapísimo’ Alex Kaffie, pero independientemente de si mujeres o no, todos merecemos respeto. Si fue por un asunto de buscar rating, pues qué bajo y si no, también es bajísimo”, recalcó.

El severo juez de La academia 20 años consideró que la reputación de Sale el sol quedó perjudicada tras el exabrupto de Gustavo Adolfo y puso en duda que se trate de una “persona educada”.

“Lo que pasa es que después salir de esta crisis es difícil, se mancha un programa matutino, pero también saben que la gente lo olvida todo, entonces, a mí me parece de muy mal gusto. Creo yo que si son personas educadas hay que pelear con ideas, no a gritos y a descalificaciones”.

El conductor hace parte de 'Venga la alegría', competencia de 'Sale el sol' (Foto: Captura de pantalla)

Asimismo, el presentador criticó que la producción del matutino de Imagen Televisión no haya detenido la pelea al aire y compartió la opinión que tiene de Gustavo Adolfo y sus compañeros de sección.

“En ese momento la productora o el productor o quien haya estado a cargo, estaba viendo ‘money, money, money’... (Gustavo) es un horror, es un tipo muy siniestro, ¿qué la gente no sabe, qué no les queda claro?... Yo he trabajado con Ana María Alvarado y es una mujer de primera, a Joanna Vega-Biestro la conozco de ‘hola y adiós’, Alex Kaffie me parece que pertenece al rubro de ‘Gusano Amorfo’, y ‘Gusano Amorfo’ es un horror porque además es una persona que encima trae como una agenda siempre, y que está como vinculado en la parte más horrenda del espectáculo, es más, no hablemos de él”, finalizó el crítico, audiblemente exaltado, para dar paso a otro tema.

