Joanna Vega-Biestro reveló si “pidió la cabeza” de Gustavo Adolfo Infante y dijo que lo cambiaría por Pati Chapoy

Joanna expresó sentirse amenazada e intimidada por el exabrupto de Infante (Fotos: Ig/@vegabiestro, Getty Images)

A principios de septiembre de este 2022, Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro se enfrascaron en una polémica cuando, al aire, el periodista cuestionó las capacidades de su compañera, pues expresó que ella “nunca ha llevado una nota exclusiva” al programa Sale el sol, donde colaboran juntos en su sección “Pájaros en el alambre”.

En esa ocasión, el auto proclamado “periodista de las exclusivas” expresó que pediría a los directivos de Imagen Televisión que despidieran a Joanna, o se iría él de la emisión. Esto fue tomado como una amenaza por la conductora e indignó a muchos otros que salieron en su defensa.

Y es que además Gustavo causó revuelo por decirle a Joanna y Ana María Alvarado -también conductora de la misma emisión- que “la neta ya me cayeron gordas”, derivando en múltiples críticas en las redes sociales, donde señalaron una “falta de profesionalismo” por parte del reportero de espectáculos.

Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega Biestro "hicieron las paces" en privado, según contó la conductora (Foto: Getty ImagesIG @vegabiestro)

Pese a que ya pasó más de un mes de lo ocurrido, aún algunos le cuestionan a Vega-Biestro cómo es su relación actual con Gustavo Adolfo, quien en vivo la amenazó con pedir su despido. Ante ello, la conductora reveló si es que ella solicitó lo mismo para su compañero a los directivos de la televisora.

Joanna fue invitada al programa Miembros al aire, donde fue cuestionada por la ríspida situación por la que pasó en “Pájaros en el alambre”. En algún momento de la plática, José Eduardo Derbez -uno de los conductores de la emisión- le preguntó que si después de su altercado, pidió su despido la producción.

“¿Pides la cabeza de alguien?”, le cuestionó el hijo de Eugenio Derbez, y enseguida Jorge Van Rankin le preguntó: “¿Pediste la cabeza de chaparrito?”. Joanna Vega- Biestro tajantemente dijo que no, pero que en ocasiones se llega a enojar. “No, jamás, pero sí me enojo. Si me llevo sí me aguanto, como con Ana María Alvarado, con Juan Soler”, expresó.

La conductora de espectáculos destacó que en ocasiones es mejor no hacer alarde de bromas locales o chistes privados en pleno programa, pues se corre el riesgo de que los televidentes malinterpreten esos mensajes. “Si nos llevamos se la contesto, pero muchas veces no es bueno hacer eso porque son chistes locales y la gente no lo entiende”.

Asimismo, Raúl Araiza explicó que, pese a que en ocasiones los famosos pueden responderse en broma durante una transmisión en vivo, a veces es preferible mantener los comentarios personales a raya, sobre todo en presencia de mujeres a fin de no incomodarlas.

“Cuando hay mujeres como en programas como el nuestro (Hoy) y el de ustedes (Sale el sol), ahí no se vale estar de irrespetuosos. Los hombres, sea tu programa o el nuestro, y fíjate que son bien llevadas las mujeres, Andrea, Gali, pero nosotros no contestamos al aire porque se ve mal, jugamos afuera”, expresó el apodado Negro Araiza.

Por otro lado, Joanna contó a TVNotas que tras lo ocurrido al aire, también recibió disculpas por parte de Gustavo Adolfo en privado. “Poco a poco ya nos hemos ido relajando, al principio era evidente que estábamos sumamente incómodos... pero el tiempo lo va curando todo y debo reconocer que el otro día en privado decidió ofrecernos una disculpa, algo que sí venía de él donde reconoció que se equivocó y que seguramente a él le costó mucho trabajo y eso se agradece y se reconoce, porque esa disculpa no fue obligada”.

Además, la famosa fue cuestionada acerca de, en caso de no trabajar con Infante, con qué otra figura del periodismo de espectáculos le gustaría colaborar, y no dudó en mencionar a una “rival” del titular de De primera mano.

“Le voy a reconocer a Gustavo algo, es súper trabajador e incluso cuando se va de vacaciones manda vídeos y cosas de los lugares donde está y pienso que debería de descansar y desconectarse, y se ha ganado un lugar, con su propio estilo, el cual no comparto, pero reconozco que su estilo le ha permitido estar más de 30 años en ese lugar, pero me hubiera encantado trabajar con Pati Chapoy”, mencionó.

