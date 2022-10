Joanna Vega-Biestro confesó que ya había tenido un encontronazo con Gustavo Adolfo Infante previo a pelea en Sale el Sol

Fotos: Ig/@vegabiestro Fb/Gustavo Adolfo Infante TV

Gustavo Adolfo Infante sigue dando de qué hablar por sus ácidos comentarios sobre algunas polémicas del medio artístico nacional, pero sin lugar a dudas se mantiene en el ojo del huracán por su encontronazo con sus compañeros Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y Alex Kaffie en una emisión en vivo de Sale el sol -matutino de Imagen Televisión-. Y es que, aunque ya pasó más de un mes de lo ocurrido, los conductores continúan revelando detalles de su polémica relación laboral.

En esta ocasión fue Joanna Vega-Biestro quien reveló ya había pasado por una situación similar con el titular de El minuto que cambió mi destino antes de su discusión viral. De hecho, dejó entrever que ese encontronazo previo habría sido el origen de sus diferencias, pues basándose en los fuertes comentarios que lanzó Gustavo Adolfo Infante en el programa, ya estaba desesperado porque ella no concordaba con él y lo “desacreditaba”.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol”

“Ya habíamos tenido una discusión. Cuando Gloria Trevi sale bailando hablando del tema de impuestos yo dije: ‘Pues es un tema serio que no puedes agarrar y bailar porque deber impuestos no está chistoso, es un delito y qué mensaje estás mandando... de no paguemos nadie’ y en eso dice [Gustavo Adolfo Infante]: ‘Vamos a acabar con esto rápido, mi opinión es que Gloria lo hizo muy simpático y la opinión de Joanna es que Gloria se vaya a la cárcel’”, compartió en entrevista para De historia en historia.

En ese momento, Joanna interrumpió a su colega para aclarar su opinión, pues su intención nunca fue que la intérprete de Vestida de azúcar fuera a la cárcel, sino que criticó la postura “burlona” que tomó ante un tema tan serio. No obstante, desató una discusión, pues ambos defendieron sus puntos de vista. De acuerdo con la conductora, ese fue su primera pelea fuerte en Sale el sol, pero afortunadamente no pasó a mayores contrario a lo que ocurrió el pasado mes de septiembre.

Durante la misma charla, Joanna Vega-Biestro explicó que trató de mantener la calma mientras Gustavo arremetía contra todos, pero no pudo aguantar más en cuanto escuchó que los ataques eran directamente en contra de ella. Asimismo, se defendió asegurando que su opinión es imparcial y aunque no coincida con sus compañeros siempre la dará con fundamentos.

“Yo no me voy a ir por el que me cae bien o en contra del que me cae mal, simplemente no opinamos igual porque traes una agenda, la cual no va conmigo [...] Si todos opinan igual, qué flojera”, agregó.

El conductor tiene un proceso legal en contra de Adame por las declaraciones que hizo en contra de su madre. (Foto: Gettyimages)

Pero eso no fue todo, en una entrevista que cedió para el periodista de espectáculos Eden Dorantes comentó que actualmente la relación laboral entre los cuatro conductores de Sale el sol ya es más amena y agradeció que Gustavo Adolfo Infante se disculpara con ella en privado, pues considera que gracias a eso han logrado llevar “la fiesta en paz”.

Al principio era sumamente incómodo, pero dicen que el tiempo lo cura todo, entonces ahí vamos poco a poco. Al principio ni nos hablábamos, nadie, pero ahorita ya llegamos y [nos saludamos]. Él tengo que reconocer y agradecer que se disculpó en privado y una disculpa mucho más sincera, entonces eso ha permitido que estemos más relajados.

Cabe recordar que tras lo sucedido Gustavo Adolfo Infante ofreció una disculpa a sus tres compañeros durante otra emisión de Sale el sol.

