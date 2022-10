Joanna Vega-Biestro no quiere que corran a Gustavo Adolfo Infante, pese a agresión

Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega- Biestro vivieron un incómodo momento al aire el pasado 8 de sepetiembre (Foto:Getty Images IG @vegabiestro)

Desde que Gustavo Adolfo Infante cometió un exabrupto al aire el pasado 8 de septiembre, cuando explotó en vivo contra sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, el ambiente en el foro de Sale el sol se ha enardecido.

Y es que entonces el periodista se lanzó durante una transmisión en vivo contra Joanna, durante la sección “Pájaros en el alambre”, donde Infante aprovechó el momento para arremeter contra ella al asegurar que él es el único que genera contenidos exclusivos para el programa.

Además, Infante fue tachado de intolerante en las redes sociales, pues en la emisión el periodista de alguna forma amenazó a Vega-Biestro de pedir a los directivos del canal que la retiraran del programa o se iría él.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol” si no despiden a Joanna Vega

El tema se mantuvo en la conversación durante varias semanas, y en las redes sociales “lincharon” a Gustavo asegurando que se había excedido en sus comentarios. Tras el incidente al aire, Infante ofreció disculpas a sus compañeras en otra emisión en vivo, aunque ello tampoco fue bien recibido por una parte del público, que aseguró que el periodista había sido obligado a ofrecer disculpas “no sinceras”.

“Quizá, no quizá, me alteré. Primero, le ofrezco una disculpa a la audiencia, es lo que más nos importa. Para los que trabajamos todos los días en Imagen TV, ustedes, el público, si lastimé sus oídos, si se lastimaron sus oídos, estábamos discutiendo sobre un mensaje que me había mandando Giovanni Medina, de una nota que estaba pasando al aire”, comenzó a decir el presentador en De primera mano, su emisión vespertina por el mismo canal.

“Si mis compañeras se sintieron ofendidas, Joanna y Ana María, ofrezco una disculpa. Siempre estamos con la más sana de las intenciones de trabajar para ustedes, para entretenerlos, buenas tardes”, expresó el polémico comunicador durante los últimos segundos del programa.

Tras el encontronazo en vivo, la situación en el foro se tornó tensa (Fotos: Ig/@vegabiestro, Getty Images)

Tras esta disculpa, Gustavo volvió a ocupar su lugar en el matutino de Imagen Televisión, el cual comparte al lado de Joanna, Ana y Alex Kaffie. Al paso de los días, la convivencia entre los conductores se notó un tanto incómoda al aire, aspecto que notaron los televidentes y usuarios de redes sociales.

Al parecer esa tensión experimentada hace casi dos meses se ha ido diluyendo, al menos así lo expresó Joanna Vega-Biestro en un reciente encuentro con los medios.

“Hubo tensiones, obviamente no podemos decir mentiras, dicen que el tiempo lo cura todo, era sumamente incómodo, ahí va poco a poco, al principio ni nos hablábamos, nadie, ahorita sí ya llegamos y ‘cómo estás, buenos días, qué pasó’”, aseguró la periodista al respecto a su paso por la alfombra de un evento infantil, al que acudió con su pequeña hija.

“Él, tengo que reconocer y agradecer que se disculpó en privado y fue una disculpa mucho más sincera y eso se agradece, entonces eso ha permitido que poco a poco estemos más relajados”, expresó la reportera, quien tuvo una conversación con Gustavo, a quien le hizo conocer su punto de vista.

“El tiempo también yo creo que le hizo notar tal vez que la forma en que se dirigió no era la correcta, porque él no puede estar de acuerdo conmigo, se vale, sin embargo yo le expliqué que el que no opine como él no es que esté en su contra o tengo yo algo personal con él, yo creo que con el tiempo lo entendió”, añadió.

Laura Zapata encabeza una campaña para solicitar que Gustavo sea retirado de su labor en Imagen Televisión (Fotos: Getty Images)

La comentarista de espectáculos finalmente descartó que se vaya a unir a las campañas que figuras como Laura Zapata y Alfredo Adame han emprendido, con el fin de solicitar que Gustavo sea retirado del aire.

“Ni me voy a unir ni me subo a trenes, considero que los problemas personales de cada quien no tienen por qué traspasar de esa manera y jamás me atrevería a quitarle la silla o quitarle el trabajo a nadie”, destacó.

