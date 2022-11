Alfredo Adame dio avances sobre proceso legal contra periodista que difundió videos de su golpiza

La furia del conductor se desató en contra del reportero después de que diera a conocer el video de su pelea (Foto: Captura de pantalla Twitter / @c4jimenez)

Después de que Alfredo Adame fue golpeado a las afueras de su casa en Fuentes de Tepepan, Tlalpan, el pasado 28 de septiembre, el actor recientemente informó que llegó a un acuerdo reparatorio con sus agresores. Sin embargo, en esta ocasión, también dio algunos detalles sobre el proceso legal que aparentemente inició contra Carlos Jiménez, periodista de nota roja que difundió los videos del ataque en su contra.

Fue durante una entrevista con Venga la Alegría, donde el exconductor de Hoy mencionó que a pesar de que ya llegó a una resolución con los hombres que le ocasionaron una fuerte lesión en el ojo y múltiples fracturas en el rostro, no significa que todo haya terminado.

“Ya no del si se pudieran evadir, de violencia extrema. Si ellos se comportan, si no los ves cerca de tu casa, no te amenazan, absolutamente nada, en seis meses -que van a tener que firmar una vez al mes- pues se va a sobreseer la causa y ya, se termina el asunto”, puntualizó en primera instancia.

Respecto al reportero Carlos Jiménez, quien fue el que compartió desde sus redes y programa de televisión los videos en donde se apreciaba el momento en que Adame fue golpeado, el artista arremetió contra el periodista y mencionó que continúan las indagaciones.

“A ese lo estoy investigando y lo están investigando ya en la Fiscalía. Nexos con el crimen, extorsión, operaciones con recurso de procedencia ilícita, enriquecimiento inexplicable y todo ese rollo”, sentenció.

Tras los hechos acontecidos, Alfredo Adame remarcó que aún continúa con un poco de temor y se siente en peligro, por lo que su prioridad es asegurar su seguridad.

“Entonces voy a acudir otra vez al Ministerio Público para solicitar el código Águila, mientras yo no le debo nada a nadie y el que nada debe nada teme”, concluyó.

Cabe recordar que el martes pasado, durante otra entrevista con el matutino de TV Azteca, el enemigo de Carlos Trejo dio a conocer que finalmente se decantó por llegar a un acuerdo económico con sus agresores, aunque en sus inicios había llegado a declarar a los medios que no estaba dispuesto a ningún tipo de negociación con ellos.

“La verdad yo no le quiero hacer daño a nadie, ellos decían o imploraban que su familia. Uno de ellos acaba de tener un bebé, mi intención nunca ha sido dañar a la gente, pero no tengo el corazón para hacerle daño a la gente”, comenzó a decir.

En cuanto a la cifra monetaria en la que quedó estipulado el acuerdo compensatorio, Adame no quiso adentrarse mucho, pero aseguró que fue algo meramente simbólico a comparación de todo lo que ha gastado durante este proceso legal.

¡Alfredo Adame nos revela en exclusiva que, aunque ya llegó a un acuerdo económico con sus agresores, el proceso legal continúa! 😱🚨🧑‍⚖📺 #QuieroCantarCuando #VLA pic.twitter.com/c67EcFvuYe — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 16, 2022

“No es ni el 10% de lo que ha costado esto, prácticamente fue para mis chicles”, destacó.

Qué ha dicho Carlos Jiménez sobre Alfredo Adame

Después de que Alfredo Adame se molestara con Carlos Jiménez por difundir los videos de su golpiza, en octubre pasado el periodista no tardó en reaccionar durante su programa de televisión C4 en alerta.

“Señor Adame, si usted tiene información de que narcos o rateros o cualquier persona quiere dispararme o matarme, sería bueno que nos detallara un poco más quién le cuenta ese tipo de cosas, cuénteme un poco más, ¿o sólo habla porque tiene boca? O acuda a la Fiscalía de Justicia para llevar su información”, inició el periodista tras presentar el video de Adame atacándolo.

“Si le molestó que lo dejé en evidencia con este video, eso no es mi culpa. Si tiene algo en mi contra, tome una ficha, fórmese y espere su turno junto a toda la bola de mugrosos, que al igual que a usted les molesta que les diga la verdad y que sólo hablan por hablar”, agregó.

