Empresarios arropan al gobierno de Tijuana para atraer inversión

El Ayuntamiento de Tijuana y la CONCANACO SERVYTUR firmaron el Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica

El gobierno municipal de Tijuana y representantes del sector empresarial firmaron el Pacto por la Prosperidad y la Justicia Económica, un acuerdo que tiene como objetivo fortalecer la confianza para la inversión, impulsar el desarrollo económico y reforzar las estrategias de seguridad en beneficio del sector productivo de Baja California.

La iniciativa fue encabezada por el presidente municipal de Ismael Burgueño Ruiz y por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, organismo que destacó la importancia de Tijuana como uno de los principales motores económicos del país.

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Durante el encuentro, Burgueño Ruiz aseguró que la firma del pacto representa un momento trascendental para el municipio, ya que busca consolidar un modelo de crecimiento económico acompañado de bienestar social y certeza para las empresas.

“Hoy estamos ante un momento de gran trascendencia para nuestro municipio, uno que consideramos histórico y que, sin duda, marcará el rumbo de la ciudad que queremos ser, una donde el crecimiento económico venga acompañado de bienestar y justicia social”, expresó el alcalde.

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El edil señaló además que Tijuana será portavoz de esta estrategia y que el municipio aspira a convertirse en un referente nacional de prosperidad, equilibrio y acompañamiento institucional al sector productivo.

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Asimismo, destacó las acciones impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que existe una visión enfocada en fortalecer la estabilidad económica y la inversión en el país.

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Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre de Stéffano, afirmó que Tijuana representa actualmente “la economía real de México” y aseguró que este acuerdo será el punto de partida de una ruta nacional para fortalecer a los negocios familiares y generar mejores condiciones para el crecimiento del sector empresarial.

Refuerzan acciones contra la extorsión y fortalecen confianza empresarial

Uno de los ejes del acuerdo está relacionado con la seguridad y el combate a prácticas que afectan al sector productivo, como la extorsión.

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La síndica procuradora de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, informó que desde la Sindicatura se continúan impulsando programas y mecanismos para atender oportunamente denuncias relacionadas con posibles actos de extorsión.

La funcionaria explicó que estas acciones buscan fortalecer la confianza tanto de la ciudadanía como de los empresarios, además de generar mayor certeza para quienes buscan invertir en la ciudad fronteriza.

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Balderas Beltrán también reconoció la coordinación impulsada por el alcalde Ismael Burgueño con organismos empresariales para reforzar la percepción de que Tijuana es una ciudad segura para el desarrollo económico y la inversión.

En la firma del acuerdo participaron además el secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Pedro Montejo Peterson; la fiscal general del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez; y la secretaria de CONCANACO SERVYTUR, Gina Villalobos González.

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Al encuentro también acudieron representantes empresariales y autoridades de distintos niveles de gobierno, entre ellos el presidente de INDEX Zona Costa BC, Federico Serrano Bañuelos; el coordinador del Consejo Consultivo Empresarial, Carlos Jaramillo Silva; y la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Mónica Alfaro Reyes.

Con este acuerdo, autoridades municipales y empresarios buscan consolidar una agenda conjunta para fortalecer la economía regional, atraer nuevas inversiones y generar un entorno más seguro y competitivo para las empresas que operan en Tijuana.

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