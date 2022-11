Pedrito Sola criticó a Ángela Aguilar por “no saber caminar con tacones” tras su escandalosa caída

(Foto Instagram: @angela_aguilar_ // @tiopedritosola)

Una vez más Pedrito Sola desató controversia entre sus compañeras de Ventaneando por compartir su opinión. En esta ocasión, el economista de profesión lanzó una contundente crítica contra Ángela Aguilar por la caída que sufrió durante el concierto que ofreció el pasado viernes 11 de noviembre en la Arena Monterrey, pues considera que el accidente ocurrió porque no sabe caminar con tacones.

Tenoch Huerta ya tiene su propia cumbia en homenaje a su trayectoria artística; así suena Tras demostrar su pasión por el baile un músico creó una pieza musical donde resaltó sus logros VER NOTA

En los últimos días se viralizaron en redes sociales varios videos tomados durante el último espectáculo de Jaripeo Sin Fronteras que la intérprete de regional mexicano ofreció junto a su hermano y su padre este 2022. Entre los TikToks destacaron unos en especial porque se puede apreciar el momento exacto en que la integrante de la dinastía Aguilar se cayó mientras cantaba Como La Flor -icónico tema de Selena Quintanilla-.

Después de caminar por el escenario lleno de arena trató de subir a una base, pero desafortunadamente no alzó lo suficiente uno de sus pies y terminó tropezando. Sin más continuó con el espectáculo y los videos se difundieron en redes sociales, donde las reacciones en redes no se hicieron esperar: “Me dolió también”. “No es la única que le a pasado y ella es muy fuerte”. “Son cosas que a todos les pasa”.

Tundieron a Guaynaa por confundir dos televisoras mexicanas al estilo Pedrito Sola El cantante no notó su equivocación aunque estaba rodeado del logo en las oficinas del medio VER NOTA

Los videos fueron retomados durante una emisión de Ventaneando, donde las conductoras se solidarizaron con la cantante y señalaron que cualquier mal paso con tacones puede resultar en un accidente igual o peor. No obstante, Pedrito Sola comentó: “Pues es que no saben caminar en tacones”, desatando indignación entre sus colegas.

(Captura TikTok)

“No, no, no Peter, más bien en cualquier lugar te puede pasar algo y luego si hay papelitos y demás te resbalas”, respondió Linet Puente, pero no fue la única en saltar en defensa de Ángela Aguilar, también lo hizo Pati Chapoy: “Tú te has caído varias veces, Pedro, y sin tacones y a punto de sentarte”.

Famosos al desnudo: del majestuoso vestido de la venganza de Shakira al encuentro de Ester Expósito y Yalitza Aparicio Angela Aguilar deslumbró con lencería de Rihanna, Belinda lució una prenda llena de escotes y Lupita Nyong’o siguió bailando tras la premier de “Black Panther Wakanda Forever” VER NOTA

Cabe recordar que esta no fue la primera vez en que la intérprete de En realidad sufre una caída durante un show, pues frecuentemente pasa por este tipo de accidentes debido a sus amplios vestuarios y zapatos altos. Tras lo ocurrido Ángela no dio declaraciones al respecto en sus redes sociales, pero compartió que está preparándose para el próximo concierto que ofrecerá sábado 17 de diciembre en La Feria de Chiapas.

Pedrito Sola “regañó” a Tenoch Huerta por su pronunciación en inglés

El actor mexicano asistió como invitado especial a Ventaneando, para platicar sobre su participación interpretación de Namor en Black Panther Wakanda Forever, sus anécdotas en el set de grabación, su compañerismo con un elenco lleno de mujeres y los idiomas que tuvo que aprender junto a Mabel Cadena.

Fue durante esta charla que el conductor o “regañó” por su pronunciación en inglés, pues que utilizara el acento estadounidense: “Ya está en el cine, hoy se estrenó Wakanda Forever Black Panther, se estrenó a partir de hoy a nivel mundial”, promocionó el actor cuando Tío Pedrito lo interrumpió: “Pronuncie bien, Wakanda Forever”. El comentario del conductor desató risas entre los presentes, pues imitó el acento estadounidense.

Sin resentimientos Tenoch Huerta sacó a relucir sus mejores pasos con Pedrito Sola y para ello eligieron nada más ni nada menos que La Cumbia de Tenoch Huerta, una tema que recientemente lanzó Mister Cumbia.

“¡Estoy bailando con Pedrito mamá!”, gritó el actor de 41 años. “Hoy conocí la envidia (abrazar a Pedrito Sola)”. “Pedrito es harina de otro costal, pero el Tenoch se me hace un tipo agradable, no lo conocía”. “Baila mejor Pedrito que Tenoch”. “Pedrito Sola…. Ganando como siempre!!!”. “Tío Pedrito si que sabe aprovechar y gozar de la vida”, fueron algunos comentarios.

SEGUIR LEYENDO: