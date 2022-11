AMLO desmintió al Gobierno de CDMX y calculó 50 mil asistentes a la marcha en defensa del INE

Andrés Manuel López Obrador, dijo que fueron 60 mil asistentes y no 12 mil como lo informó Martí Batres. (Foto: Archivo).

Con relación a las cifras que dio el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, sobre los asistentes a la marcha en apoyo al INE el domingo pasado donde informó que fueron entre 10 y 12 mil personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), contradijo a Martí Batres al decir que fueron entre 50 o 60 mil asistentes.

Durante la conferencia mañanera de hoy 14 de noviembre en Palacio Nacional, AMLO consideró que si la marcha hubiera llegado a la Plaza de la Constitución, no hubieran llenado ni la mitad del Zócalo. “No, les falta más, para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad, debieron ser como unos 50, 60 mil, el zocalo se llena con 125 mil”.

Conforme a lo señalado por el presidente de México, desafió a que organicen otra marcha y que ésta sí llegue al Zócalo: “No es nada más una marcha y ya, que organicen otra y ahora sí, el zócalo, otra más, esa es la vida democrática y que bueno que se está conformando el bloque transformador, eso sí es mejor que la clandestinidad, fuera máscaras, vamos a manifestarnos y que cada quien se defina” refirió el mandatario.

