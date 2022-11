El shock de Yuri al enterarse de la muerte de su ex cuñado, Alejandro Iriarte

Yuri dijo que Alejandro Iriarte siempre le tuvo un cariño "muy especial" (Foto: Instagram)

Tras el sorpresivo deceso de Alejandro Iriarte ocurrido el pasado jueves 10 de noviembre, la conmoción no ha cesado, y es que el hijo menor de Maxine Woodside falleció en circunstancias de las que aún se especula.

A sus 55 años, Alejandro murió tras haber dejado unas horas antes, poco después de las 13:00 horas del mismo jueves, un mensaje de despedida en su muro de Facebook, donde agradeció a sus contactos “por todos estos años” y dejó en claro que se trataba de un adiós.

Esta situación generó especulaciones, sin embargo, por la noche del mismo jueves, la periodista Ana María Alvarado, quien es “brazo derecho” de Maxine Woodside desde hace varios años, destacó en la transmisión de su canal de YouTube que la muerte de “Nano” -como le llamaban de cariño sus allegados-, se debió a un infarto fulminante, sin dar mayores explicaciones.

Alejandro Iriarte dejó un mensaje desdepedida en su muro de Facebook antes de ser encontrado sin vida (Foto Facebook: Nano Iriarte Woodside)

La información difundida por la colaboradora de Maxine en el programa Todo para la mujer no convenció a todo el público, especialmente después de que el periodista especializado en nota roja Carlos Jiménez C4 publicara que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciaría una investigación por homicidio.

Esto debido a que junto al cuerpo de Alejandro Iriarte fue hallada un arma de fuego con el cartucho percutido, además de que el occiso presentó una lesión en la cabeza. “La Fiscalía de CDMX analiza el arma hallada junto al cuerpo de Alejandro Iriarte, hijo de Maxine Woodside. Es esta pistola de calibre pequeño. Hasta ahora no saben cómo la obtuvo. Todo indica que con ella se disparó”, escribió el reportero el pasado 11 de noviembre.

Al momento, Maxine Woodside no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su hijo, y según lo difundido por Ana María Alvarado, la conductora se encuentra “devastada”, de luto y no volverá a su programa de Grupo Fórmula hasta que se encuentre en condiciones de retomar sus labores.

Apenas hace unos meses, "Nano" felicitó a su mamá por su labor en los 33 años de "Todo para la mujer" (Foto: Facebook/Nano Iriarte Woodside)

Tres días después de la noticia, fue su hermano Fernando Iriarte -hijo mayor de Maxine-, quien se despidió en su cuenta de Instagram de su hermano “Nano”. Con un par de publicaciones y distintas fotos donde aparece al lado del fallecido, Fernando escribió una breve, pero emotiva despedida.

Junto a las fotografías, Fernando Iriarte escribió una dedicatoria en inglés a su hermano menor: “¡Que nos volvamos a ver! Te quiero hermano” y en otro post, compartió otra imagen en la cual aparecen ambos hermanos de más jóvenes: “Te amo hasta el infinito y más allá. Nos vemos en el otro lado”, escribió también en inglés.

Cabe recordar que Fernando Iriarte estuvo casado en los años 80 con la cantante Yuri, cuando a sus 21 años, la artista se casó a escondidas con el hijo mayor de Maxine. Ahora, ha sido la jarocha quien reaccionó al fallecimiento de su ex cuñado.

Yuri tenía 21 años cuando se casó en secreto con Fernando Iriarte; el matrimonio duró dos años (Foto: Archivo)

“Realmente sí me sorprendió muchísimo, Nano era un hombre muy especial, era muy amoroso y él siempre me tuvo un cariño muy especial y yo a él también. Realmente para mí fue un shock”, expresó la veracruzana en una entrevista para el programa Ventaneando.

Sin embargo, la intérprete de Hombres al borde de un ataque de celos dijo desconocer la razón del deceso de su ex cuñado. “No sé el motivo. Se dicen tantas cosas, que se quitó la vida, que sí, que no, de eso no puedo yo decir nada porque no he hablado con ella (Maxine), no me ha contestado el teléfono”.

Además destacó la importancia de “la reina de la radio” en su vida: “Maxine ha sido como mi segunda mamá, entonces yo le tengo un cariño muy especial, y me imagino lo que ella debe de estar viviendo”.

