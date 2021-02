Maxine Woodside reveló que sufrió dolorosas reacciones adversas tras recibir la vacuna contra la COVID-19

La conductora de 72 años recibió la inmunización de la farmacéutica AstraZeneca el pasado16 de febrero en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

Tras haber iniciado la campaña de vacunación contra el coronavirus el pasado15 de febrero en México, la periodista y locutora de radio, Maxine Woodside, reveló que ya fue inoculada y que presentó algunos malestares que se atribuyen al antídoto.

La conductora de 72 años recibió la inmunización de la farmacéutica AstraZeneca el pasado16 de febrero en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, y destacó la buena organización de la campaña, pues no hubo ningún contratiempo en su vacunación.

“Mi hijo que vive en Cuajimalpa, allá estuvieron vacunando dos días. Entonces me había apuntado ahí en Cuajimalpa y, entonces, me fui a hacer cola desde temprano, desde las nueve de la mañana. Pero muy bien organizados, muy amables”, narró la comunicadora en el espacio que conduce en Grupo Fórmula.

Tras recibir el antídoto, Maxine estuvo en observación durante treinta minutos para vigilar cualquier reacción que pudiese presentar. Sin embargo, no fue hasta horas después que comenzó a sentir algunos malestares.

“Durante el día no me dio reacción, pero en la noche no sabes que mal me sentía, fue un dolorazo de cabeza, escalofríos y mal”, apuntó. Para contrarrestar los malestares, la ‘Reina de la radio’ tomó un medicamento utilizado comúnmente para reducir el dolor, la inflamación y la fiebre.

La campaña de vacunación contra la COVID-19 comenzó el pasado 15 de febrero (Foto: Cuartoscuro)

Después de estas reacciones, Maxine reportó que sólo quedó con un dolor leve en el brazo, parecido al que se siente cuando se recibe cualquier otra vacunación.

De acuerdo con lo relatado por la conductora, la actriz Ana Martín recibió la inoculación en la misma alcaldía que ella hace algunos días, aunque no hay reporte de que la intérprete haya presentado alguna reacción adversa atribuible a la vacuna.

Hace un par de días, Ana Martín compartió su propia experiencia con el antídoto contra la COVID-19 y, con particular alegría, invitó a sus seguidores a vacunarse cuando llegue su turno.

“Gotitas YUPIIIII hace 3 semanas me inscribí para mi vacuna, viernes recibí mi confirmación me vacunó mañana (17 de febrero) estoy feliz como sabemos hay que tener paciencia y vean cómo se van a ir dando las cosas, mañana me iré desde temprano a hacer cola a ver cuando me vacunan”, anunció la intérprete desde su cuenta oficial de Instagram.

“Cuídense mucho, pronto les llegará el turno a todos primero Dios, los amo profundamente”, finalizó en un mensaje acompañado de una fotografía en donde se le ve portando cubrebocas y careta.

Asimismo, el cantante Enrique Guzmán informó a través de su cuenta de Twitter que ya se vacunó contra la COVID-19.

“Recibí mi primera dosis de la vacuna AstraZeneca a las 2:30 de la tarde... no hay ninguna reacción. Los mantendré informados”, escribió el cantante de La Plaga en Twitter pasadas el pasado 15 de febrero.

En otro mensaje que compartió en la misma red social se pudo apreciar un video del periódico El Sol de México en el que lo captaron registrándose para recibir la vacuna en la Unidad de Medicina Familiar número 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la alcaldía Magdalena Contreras.

“Debo decirles que la vacuna, no sé cuál es el resultado que esta vacuna me dé, lo que hay que evitar es que haya esta pandemia. Si no pasa nada, tendremos que seguir sufriendo todos, pero si esto nos ayuda para vencer este bicho, estamos en la mejor disposición de hacerlo”, dijo el cantante en una clip publicado en las redes sociales del IMSS.

En el video, Enrique aprovechó para invitar a la ciudadanía a aplicarse el antídoto y reconoció la importante labor del cuerpo médico ante la pandemia a lo largo y ancho del territorio nacional.

