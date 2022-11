Opositores de la 4T le recordaron a AMLO su promesa de retirarse del cargo tras marcha del INE

Demonstrators march against the electoral reform proposed by Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador and in support of the National Electoral Institute (INE) in Mexico City, Mexico, November 13, 2022. REUTERS/Luis Cortes

Después de que cientos de personas salieran a las calles para manifestarse en contra de la Reforma Electoral, detractores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le recordaron al ejecutivo nacional su promesa de dejar Palacio Nacional ante la primera manifestación masiva en su contra, así lo mencionaron el ex procurador General de la República de la Ciudad de México, Ignacio R. Morales Lechuga y Diego Fernández de Cevallos, quienes se lanzaron contra el presidente y pidieron su salida del gobierno.

TARTUFO ya cumplió: dijo que a la primera manifestación de 100,000 mexicanos en su contra se iría a su rancho, y ya está allá. A ver si no regresa este tramposo. — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) November 13, 2022

Fue a través de redes sociales donde los opositores se manifestaron en contra del mandatario, pues de acuerdo con ellos más de 100 mil personas acudieron a la movilización del 13 de noviembre, razón suficiente para pedir la renuncia de AMLO de su cargo e irse a su rancho de Campeche, tal como lo prometió en 2020 durante su conferencia matutina.

“El presidente prometió que a la primera marcha de 100,000 personas, él se iría a su rancho. Creo que llegó la hora del final de Morena y de él en el poder. No hay vuelta atrás”, escribió Morales en su cuenta oficial de Twitter.

El presidente prometió que a la primera marcha de 100,000 personas, él se iría a su rancho. Creo que llegó la hora del final de Morena y de él en el poder. No hay vuelta atrás. — Ignacio R. Morales Lechuga (@irmoralesl) November 14, 2022

No obstante, a pesar de los deseos de los críticos del gobierno morenista, según datos de la Secretaría de Gobernación de la capital mexicana, a la movilización sólo asistieron cerca de 10 mil a 12 mil personas, así lo confirmó Martí Batres, quien compartió imágenes dentro del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX donde monitoreó la marcha en contra de la reforma electoral.

Ante la información compartida por el secretario de gobernación, nuevamente el bloque opositor salió a desmentir los datos, pues aludieron que fue casi medio millón de personas las que se reunieron en la Avenida Paseo de la Reforma y para argumentar sus declaraciones, compartieron varias imágenes donde la vialidad de ve pintada de rosa. Del mismo modo, manifestaron que no sólo en la capital mexicana hubo movilizaciones, pues alrededor de la República las personas salieron a defender la democracia.

Medio millón por nuestro futuro. Medio millón por nuestra patria.#ElINENoSeToca pic.twitter.com/n6MWyGl0fG — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) November 13, 2022

Por su parte, el ejecutivo nacional mencionó en su conferencia matutina del 14 de noviembre que no participó mucha gente en la movilización y calculó que alrededor de 50 a 60 mil personas se manifestaron en contra de la Reforma Electoral. Aludió que por dicha razón no se trasladaron hasta el Zócalo capitalino, pues con la cantidad de gente no lo iban a poder llenar, por lo que invitó a sus opositores a realizar una nueva marcha con más gente.

“No participó mucha gente, les falta más. Para tener una idea yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad. Deben ser como unos 60, 50 a 60 mil, el zócalo se llena con 125 mil personas. Ojala y le sigan, que se propagan llenar el Zócalo, por ejemplo, las luchas aun cuando se trate de mezquindades requieren de perseverancia, de no cansarse, no es nada mas una marcha y hasta el año que viene, no, que organicen otra y que ahora sí en el Zócalo”, afirmó durante la mañanera.

Cuál fue la promesa de AMLO de retirarse en la primera manifestación en su contra

El 29 de septiembre de 2020, el ejecutivo nacional mencionó que en la primera manifestación en su contra con más de 100 mil asistentes y si en las encuestas descendía su nivel de aprobación entre los ciudadanos, él se regresaría a su rancho en Palenque, Chiapas, sin siquiera esperar la revocación del mandato. “En mi caso, en la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya no tenga apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación de mandato, ahí nos vemos porque tengo principios, porque tengo ideales”, fueron algunas de sus declaraciones.

La promesa de AMLO consistió en dejar Palacio Nacional cuando una cantidad considerable de ciudadanos se manifestarán en su contra.

Esto lo declaró en plena pandemia, cuando colectivos feministas marcharon el 28 de septiembre del mismo año cuando un grupo de feministas se manifestó en la CDMX por el derecho al acceso al aborto en la República Mexicana.

