Con quién se casó Vanessa Huppenkoten; importante hombre en la industria aeronáutica en México (Fotos: Instagram/@vanehupp)

Periodista, conductora y modelo mexicana que trabaja y trabajó para el mundo del deporte mexicano en Televisa, dio uno de los pasos más importantes, según ella, en su vida, pues contrajo matrimonio con un importante y reconocido hombre en una de las industrias más rentables de México y el mundo.

“Me siento culpable”: Karely Ruiz respondió a polémica por “romper” un matrimonio La influencer regiomontana salió a relucir recientemente, pues una mujer la acusó de haber sido la causante de un divorcio tras 20 años de unión VER NOTA

Fue la noche del pasado viernes 11 de noviembre , que Vanessa Huppenkoten ya dejaba entrever que algo se traía entre manos y estaba a punto de concretarlo, pues como pocas veces suele hacerlo, se dejó ver al lado de su entonces prometido en una historia de Instagram, en la que se les podía ver haciendo anotaciones sobre un croquis, en el cual se podía observar el acomodamiento de algunas mesas y sobre el que se podía leer su apelllido y Ricardo. Y aunque en ese momento la presentadora no dio mayores detalles, la tarde de este sábado finalmente se confirmó que se ha convertido en la esposa de Dueñas, tras haber celebrado una emotiva ceremonia civil que tuvo como locación el Museo Diego Rivera-Anahuacalli, ubicado al sur de la Ciudad de México.

Aunque muchos de los detalles aún no son públicos, las fotos y videos compartidos en sus redes sociales han dejado ver que fue su gran boda, y que otros famosos estuvieron ahí con ella acompañándola en el importante día.

Vanessa Huppenkoten lució un elegante vestido blanco (Foto: Instagram/@vanehupp)

Su nombre no es una persona “común y corriente” pues si el puesto oficial y de trabajo tiene que ver con una de las industrias más importantes en México.

Libertad Palomo y el momento cuando su esposa Margarita Isabel la descubrió “vestida de mujer” Cuando aún se le conocía como Armando Palomo, Libertad estuvo casada con la fallecida Margarita Isabel, de quien se separó cuando buscó seguir adelante con su ideal de convertirse en mujer transexual VER NOTA

“Los detalles que se conocen sobre su relación con Ricardo Dueñas, director general de Grupo Aeroportuario Centro Norte OMA. Sin embargo, este fin de semana ha sido de lo más especial para la presentadora, pues tras varios años de noviazgo y de haberse comprometido hace algunos meses, finalmente ha celebrado su boda con Ricardo, un instante por demás idílico del que ya compartía algunos detalles hace unas horas y del que sus invitados han comenzado a compartir a en redes sociales”, detallaron para la revista de sociales Hola.

“Felicidades a la novia que hoy rompió millones de corazones, aunque a la vez neta si me da gusto”. “No es del pueblo, hoy Vane ya es toda una señora y me da mucho gusto de corazón que encontró un hombre que la quiere de verdad”. “Que la lleve al cielo por los millones que no pudimos ni tomarnos una foto con ella”. “Que lo mejor del mundo venga para ella, pero si es el sueño frustrado de toda una generación que vio Televisa deportes”, escribieron fans.

Ricardo Dueñas es director general de Grupo Aeroportuario Centro Norte OMA (Foto:Instagram/@dueñas.r)

Aunque Vanessa Huppenkothen siempre ha apostado por la discreción, en una sincera charla que sostuvo con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin en abril de este año, la presentadora habló sobre la ilusión que le hace convertirse en madre, reconoció que cree que será un plan a corto plazo, incluso se animó a revelar que podría ser antes de lo pensado:

“Ellas soy yo”: la bioserie de Gloria Trevi inició grabaciones y esto es lo que se sabe Con la participación de actores consagrados y un puñado de jovencitas debutantes, la productora Carla Estrada dio el “claquetazo” inicial a la esperada serie que promete abordar “varias polémicas” VER NOTA

“Yo creo que pronto llegará. Yo creo que el próximo año”, comentó provocando la emoción de El Burro. Antes de revelar la fecha, Vanessa ya había revelado que tener un hijo es algo que siempre le ha causado mucha ilusión: “Sí, sí me gustaría”, respondió tajante cuando El Burro le preguntó si le gustaría tener hijos, algo que no ha estado muy alejado de cada uno de sus intentos por hacer crecer la familia, situación que le ha dado mayor certezas a sus fans, que años at4rás pensaron que sería madre y hasta la fechas no lo ha decidido así.

SEGUIR LEYENDO: