Karol Sevilla no considera que la maldición Disney le toque: “No puedo comparar mi carrera, no me estoy revelando”

Bajo una producción de Argentina y de México, Karol Sevilla se convirtió en una chica Disney latiana. A pesar de que ya pasaron algunos años de esa etapa, la cantante no se siente avergonzada de su pasado y contrario a lo que muchas personas puedan pensar, por el caso de muchas americanas, para ella la maldición de la productora del ratón más popular el mundo, no existe o amplia para ella.

Con tan solo 24 años, la también actriz está consciente de lo que a otros personajes de Estados Unidos les ha pasado y por ello es más que clara cuando dice que cada quien tiene su trayectoria, que eso admira de cada una, pero que tampoco es sinónimo de que un fuerte cambio en su imagen o música tenga que pasar.

En entrevista con Infobae México, la ex novia de Emilio Marcos confesó lo que piensa de dicha teoría que existe en redes sociales y que varios críticos de televisión sostienen, a pesar de su corta edad y los claros ejemplos del pasado que existen como Miley Cyrus, Demi Lovato o incluso la misma princesa del pop, Britney Spears.

“No, creo que no puedo comparar mi carrera con ninguna porque todas hemos sido muy exitosas y cada una ha tenido su camino. Sin duda, creo que hoy en día, estoy pasando por una etapa donde no me estoy revelando, pero simplemente ya voy a cumplir 23, entonces no puedo seguir siendo la niña de 12 años, pero no, comparaciones jamás”, expresó Karol Sevilla.

Bajo esta forma directa, la actriz aseguró que no espera ni pasa por su cabeza el revelarse como lo han hecho algunas de sus ex compañeras, por lo que a pesar de que sí hará canciones especiales para la comunidad LGBT+, algo que ya rompe con el esquema de Disney, su idea tampoco es dar un giro de 360 grados en cuanto a su imagen o su forma de realizar melodías.

Con ello, destacó toda idea de poder hacer algo como algunas de sus colegas americanas, como en el 2013 lo hizo Miley Cyrus, con su paso de ser Hannah Montana a la reina del twerk, o Demi Lovato de Camp Rock a ser una de las chicas más polémicas egresadas de la empresa que fundó Walt Disney.

¿En qué consiste la “maldición Disney”?

Durante años se ha mantenido la creencia popular de que cualquier chico o chica que pasa por la empresa de película animada con más premios Oscar ganados, necesariamente para poder desprenderse de dicho concepto tiene que hacer algo bastante radical, lo cual algunos fans y crítica especializada han llamado de tal forma.

Su adiós de Emilio Osorio

Emilio Osorio y Karol Sevilla tuvieron un cálido romance durante un largo periodo de tiempo, sin embargo, recientemente dieron a conocer que su relación había llegado a su fin. Así ante el hermetismo que ambos han tenido para dar detalles sobre por qué su noviazgo terminó, fue durante un encuentro con los medios durante su visita a Perú, donde el hijo de Niurka mencionó que aún le guarda mucha admiración y cariño a su expareja.

“Me tocaron muy buenos padres, tanto en educación como en forma de ser, en crianza y apoyo, lo único que me toca es agradecer. La gente critica mi trabajo porque soy hijo de dos personas conocidas de México. Cuando uno es hijo de dos famosos y el hijo sale famoso, todo el tiempo van a decir que llegó lejos porque sus papás son famosos. Yo he tenido que ganarme el pan para hacerle entender a la gente que no estoy donde estoy por mis papás, estoy aquí porque tengo talento”, externó en un encuentro con medios de comunicación.

