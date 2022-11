Tenoch Huerta ya tiene su propia cumbia en homenaje a su trayectoria artística; así suena

El actor confesó que trabajó en TV Azteca como camarógrafo antes de debutar como actor. (Captura Twitter // Captura Instagram: @tiopedritosola)

Tenoch Huerta sigue cosechando éxitos tras su participación estelar en Black Panther Wakanda Forever, pues no solo ha sido reconocido por sus compatriotas y críticos de cine a través de redes sociales, también cuenta con su propia figura de acción y un Funko inspirados en su interpretación de Namor y un mural. Pero eso no es todo, ahora se sumó a los artistas mexicanos que cuentan con su propia canción, pues un músico le rindió homenaje con una cumbia donde aplaudió su trayectoria artística.

Después de que Tenoch Huerta presumió sus mejores pasos de merengue a ritmo de Suavemente -icónico tema de Elvis Crespo- junto a Lupita Nyong’o durante la premier que se llevó a cabo el pasado miércoles 09 de noviembre en la Ciudad de México y tras confesar que su gusto especial por la cumbia en entrevista con Elyfer Torres y Alex Montiel, enloqueció a sus fans bailando con Pedrito Sola.

Los actores mexicanos sacaron a relucir sus mejores pasos

Fue durante una reciente emisión de Ventaneando donde el protagonista de La purga por siempre (2021) intercambió sus mejores pasos junto al controvertido conductor. Pero no lo hizo con cualquier canción, sino con una pieza que Mister Cumbia lanzó en su honor. Se trata de La cumbia de Tenoch Huerta, cuya letra resalta sus logros y aspiraciones tanto dentro como fuera del Universo Cinematográfico de Marvel.

“A todos los presentes les quiero platicar de un actor mexicano que vino a triunfar. Lo vemos actuando en Wakanda Forever, aunque por su color algunos no lo quieren. De mero Ecatepec, ahí nació Tenoch, lo vemos bailando, este es su cumbión”, comienza el tema que actualmente está disponible en YouTube.

La pieza musical resalta desde sus orígenes en uno de los municipios más grandes del Estado de México hasta el éxito que ha alcanzado como Namor. Asimismo, se mencionó su desempeño como activista en Poder Prieto y las grandes obstáculos que enfrentó por su color de piel para poder obtener papeles dignos.

“Sale en la postadas de muchas revistas, na’ más nunca lo olviden, también es activista. Nada ha sido fácil para Tenoch Huerta, lo han discriminado aunque no lo parezca. Tiene un gran talento para la actuación, ha sobresalido no importa su color. Los críticos de cine no pueden creerlo, están sorprendidos por su gran talento”, continúa.

Lleno de orgullo, el compositor aparentemente mexicano auguró un excelente futuro para el intérprete de 41 años en el medio artístico internacional y le mandó sus bendiciones: “Que sigan los éxitos para este mexicano, parece que tenemos Namor para rato. El éxito y talento nadie lo discute, que siempre me lo cuide la Virgen de Guadalupe”.

El video del actor bailando con Pedrito Sola se viralizó en redes sociales por el gran alcance que tienen ambas personalidades y, como era de esperarse, causaron sensación entre sus fans. La sección de comentarios del video original se llenó con aplausos y reconocimiento para el compositor por la cumbia.

Cartel de Wakanda Forever. (Foto: Marvel)

“¡Estoy bailando con Pedrito mamáááá!”, gritó Tenoch mientras bailaba con el conductor. “Hoy conocí la envidia (abrazar a Pedrito Sola)”. “Pedrito es harina de otro costal, pero el Tenoch se me hace un tipo agradable, no lo conocía”. “Baila mejor Pedrito que Tenoch”. “Pedrito Sola…. Ganando como siempre!!!”. “Tío Pedrito si que sabe aprovechar y gozar de la vida”, fueron algunos comentarios.

Cabe recordar que el ecatepense comparte créditos en la nueva película de Marvel con otros mexicanos: Santa Fe Klan, Alemán, Vivir Quintana, Foudeqush, Blue Rojo, Snow Tha Product, Calle x Vida y ADN Maya Colectivo colaboraron en el tracklist; Mabel Canea dio vida a Namora y Lupita Nyong’o regresó con su estelar.

