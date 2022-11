La drástica decisión de Sabrina Sabrok de quitarse los implantes que la caracterizaban y la razón detrás

Sabrina Sabrok se verá obligada a quitarse los implantes, pues su salud está en riesgo (Foto: Instagram/@sabrinasabrokreal)

Sabrina Sabrok es una de las famosas más polémicas que iniciaron su carrera en México dentro de la televisión, pues desde sus inicios en la farándula llamó la atención del público por sus atributos. Su característica siempre fue que le ha gustado hacerse constantes aumentos de senos; no obstante, ya no puede hacerlo más, de hecho, confesó que, de forma urgente, tiene que retirarse los implantes.

Desde varios meses atrás, Sabrina destapó que su médico le dijo que necesitaba retirarse los implantes que tiene en los senos, pues han comenzado a provocarle problemas de salud, como fuertes dolores de espalda.

En su momento, ella dijo que no quería retirarse los kilos de silicón que tiene en el pecho porque temía perder sus seguidores, también su personalidad y caer en depresión.

Sin embargo, el 9 de noviembre dio a conocer en Chisme No Like que ahora es urgente que se quite los implantes, por lo que está comenzando a hacer más contenido para poder venderlo en OnlyFans, incluso cuando ya sus senos no tengan el mismo tamaño que hoy.

“Pues (estoy) haciendo mucho material ahora que puedo quitar las bubb..., para tener material disponible en OnlyFans”

Agregó que su deseo es que le permitan tener implantes, aunque ya no sean del peso que tiene, pues tiene miedo de lo que pueda ser de ella sin éstos.

En un tiempo, se rumoró que Sabrina tendría hasta 25 kilos de silicón en los senos (Foto: Instagram @sabrinasabrokreal)

“Ya el año que viene me las quito, ya lo voy a hacer. Pues el médico dice que lo que más se pueda, pero yo digo que me dejé un kilo mínimo porque, si no qué voy hacer, ya no voy a ser yo”

La preocupación de la argentina surge del hecho que actualmente casi toda su carrera recae en cuánto llama la atención su cuerpo, pues además de continuar dedicándose a la actuación en pantalla chica, también es actriz de contenido para adultos y vende imágenes eróticas en OnlyFans.

Hasta el pasado abril, Sabrina se había realizado 54 procedimientos estéticos.

Las cirugías a las que se ha sometido la actriz no solamente ha sido los aumentos de senos, sino también se ha puesto botox, hilos tensores, aumento de glúteos y planeaba realizarse una liposucción.

Por el número de veces que ha sido ingresada a un quirófano, la creadora de contenido ha sido muy criticada e, inclusive, se ha dicho que está obsesionada con hacer cambios en su cuerpo, pero ella se ha mantenido firme en que ella simplemente busca verse bien.

“No (estoy obsesionada), simplemente porque uno se puede cuidar, y como dice el doctor, envejecer más con dignidad, haciéndose cosas y no tener que estar viéndome mal, partes por la cirugía también, y, sí, me tengo que estar cuidando todo el tiempo y más que por obsesión, es por eso”, dijo en entrevista con Sale el Sol en 2021.

Otra de las características que hace a Sabrok única son sus labios. Según reveló en Venga la Alegría en 2021, ha gastado hasta USD 3 mil en aumentar el volumen de su boca; inclusive, ha llegado al punto en que no se puede poner más ácido hialurónico porque deja de poder reír de lo estirada que su piel llega a estar.

También es fanática de hacerse arreglos en la cara, como rasgar más sus ojos y levantarlos, como “ojos de gato”, ha confesado en diferentes programas.

