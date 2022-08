Por qué Bella de la Vega no quisiera volver a grabar con Sabrina Sabrok

Bella de la Vega y Sabrina Sabrok no volverán a tener una colaboración (Fotos: instagram/actrizbelladelavega, Cuartoscuro)

Hace unos meses, la actriz Bella de la Vega y la modelo Sabrina Sabrok grabaron un video íntimo, sin embargo, la ex participante de Survivor Méxco se dijo arrepentida por la colaboración, ya que no tiene intenciones de seguir generando ese tipo de contenido.

En el programa De primera mano, Bella de la Vega explicó que su verdadera meta es se reconocida en el medio del espectáculo como una productora innovadora, además, relató que Sabrina Sabrok quería hacer un video mucho más “hardcore”.

“La experiencia con Sabrina fue algo bonito, diferente para darle una variedad al público de OnlyFans, pero no es algo que me llame la atención para hacer una carrera en eso, yo prefiero una carrera más estable, solida y con la seriedad del mundo del espectáculo pero más para la familia, me gusta el contenido familiar”, mencionó la bailarina y actriz.

Respecto a la interacción con Sabrok, de la Vega afirmó que le pidió realizar interacciones “con más pudor”. Cabe recordar que antes de grabar el video, Sabrina le había dicho a la viuda de José Ángel García, padre de Gael García Bernal, había dicho que estaba dispuesta a todo.

“¿Si te animarías a hacer algo fuerte, algo lesbian?”, preguntó Sabrok. “¡A ver! [...] yo estoy dispuesta a todo, tú me tienes que guiar hasta cierto punto porque yo nunca lo he hecho [...] quiero llegar a una línea un poco más arriba”, comentó De la Vega frente a las cámaras de Venga la Alegría.

Cuando el día de la filmación llegó, Bella de la Vega se enfrentó a proposiciones más allá de los límites a los que estaba dispuesta a llegar, así que no tuvieron contactos tan explícitos o intensos:

“De hecho cuando llegué a casa de Sabrina y me abrió la puerta ella esperaba algo a lo que ella le llama hardcore, es decir algo de lo que hace y vende para su público y yo como no tengo ese público ni tampoco me interesa vender eso le dije ‘A ver algo más tranquilo con más reserva o más pudor’”

La ex participante de la tribu Halcón en Survivor México señaló que aunque no tiene pena o miedo de realizar escenas intensas, tampoco quería que se malinterpretaran las cosas. “Si fui bastante reservada y no me gustaría repetir cosas así”.

Otra de las razones que mencionó Bella de la Vega fue que no le gustaría que su imagen sea relacionada al contenido para adultos, pues sus metas profesionales se rigen por otro tipo de intereses.

“Te voy a ser muy honesta, no es mi rubro, me gusta mucho la cuestión de que yo he sido modelo desde que estaba muy joven también ha influido en que yo haya tomado el nicho de Only Fans, pero tampoco es mi meta en la vida y mi meta es llegar a ser una persona reconocida dentro del medio, producir, ser productora, inventar cosas nuevas, crear cosas nuevas, eso es lo que a mí me gustaría. Tanto como que “Bella de la Vega se convirtió en actriz de cine triple X” no me gusta para mí, no es algo que yo busque”, mencionó para finalizar.

Desde el principio, la argentina se mostró dispuesta a invitar a otras mujeres “Belinda es más recatada”, externó Sabrina. “Yo digo que las tres o a lo mejor Celia o Dorismar”, agregó Bella. En su momento, comentaron que todavía desconocían cómo iban a repartir las ganancias de sus colaboraciones, pero compartieron que si el proyecto se lleva a cabo alternarán el contenido en sus respectivas páginas.

Ahora se sabe que dichas colaboraciones no llegarán a visualizarse, pues la bailarina y actriz no quiere repetir ese tipo de contenido.

