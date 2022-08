Sabrina Sabrok estrenó nueva canción con letra explícita junto a Mr. Pimp

Sabrina Sabrok lanzó nueva canción con Mr. Pimp con una letra bastante explícito (Foto: captura YouTube Mr. Pimp)

La actriz de contenido para adultos, Sabrina Sabrok, ha estado dando de que hablar en los últimos días y esta vez sorprendió a sus seguidores con el estreno de una canción junto a los raperos Chikis Ra y Mr. Pimp.

Asimiso, Sabrina compartió a través de su cuenta oficial de Instagram que el tema ya estaba disponible. “Ya está en YouTube mi nuevo video clip P*rnStar con @mrpimpdog y @chikis_ra_oficial. No te lo pierdas”.

El material cuenta con una letra bastante explícita en cuanto a temas sexuales, sin embargo, los versos de Sabrok suelen ser mucho más alusivos a la industria de contenido para adultos, pues incluso describe lo que hace en los videos.

Video clip P*rnStar de Sabrina Sabrok (Foto: Instagram @sabrinasabrokreal / captura YouTube Mr. Pimp)

El video ya cuenta con 4 mil 28 visualizaciones en YouTube. En principio aparece Mr. Pimp en una azotea con una bandera de México colgada en un tendedero y un atuendo alocado.

Luego de su aparición sale Sabrina Sabrok con un vestido rojo, lentes negros y en lo que parece ser un taller mecánico con motos y otras modelos de fondo. “Soy la más más pe** no me vengas con tu mie***”, es uno de los versos de la canción.

Esta no ha sido el único tema de la actriz ya que desde 1997 se ha dedicado al mundo de la música y de la actuación, pues estudió cultura musical, canto y arte dramático en Buenos Aires, Argentina.

Sabrina video musical (Foto: Instagram @sabrinasabrokreal / captura YouTube Mr. Pimp)

En 2006 fue cuando sacó su primera canción como solista llamada Sabrina, luego vinieron Jugando con Sangre en 2008, Antisocial en 2009, Muy pronto en 2011, Welcome to the Human Race en 2013, Dangerous Love en 2016 y Deal with the Devil en 2016.

Recientemente, la argentina tuvo una polémica con Bella de la Vega, quien expresó que no quisiera volver a trabajar con ella porque desearía darse a conocer en el medio del espectáculo como una productora innovadora y además porque Sabrina quería hacer un video más fuerte.

“De hecho cuando llegué a casa de Sabrina y me abrió la puerta ella esperaba algo a lo que ella le llama hardcore, es decir algo de lo que hace y vende para su público y yo como no tengo ese público ni tampoco me interesa vender eso le dije ‘A ver algo más tranquilo con más reserva o más pudor”. declaró de la Vega.

Asimismo, expresó que no tiene miedo o pena de realizar ciertas escenas pero que no quería que se malinterpretara la situación de otra manera. “Si fui bastante reservada y no me gustaría repetir cosas así”.

El encuentro entre las famosas causó revuelo entre sus seguidores (Foto: Instagram)

Por otro lado, hace unos meses Sabrina Sabrok expresó su deseo por invitar a Alfredo Adame a participar en videos íntimos e incluso se lo dijo a la entonces novia del actor, Magaly Chávez.

Ella detalló que si se concretaba grabar algo con Adame, la temática tendría que ser fuera de lo común, es decir, algo acorde a la personalidad de él, como pelearse con alguien.

“Tiene que ser algo bizarro. En el porno algo bizarro, una escena que se nos ocurra acorde a él, algo raro, peléandose con alguien, no sé. Algo así por la calle que empiece así una escena”, declaró.

Y es que la actriz actualmente está muy enfocada en crear contenido para adultos en su productora, así como subir fotos a su cuenta de Only Fans, en la que ya ha tenido varias colaboraciones e incluso dijo que le gustaría hacer una con Belinda o Celia Lora.

