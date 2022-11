“La 4T tiene alta probabilidad de perder en 2024”: así fue la dura crítica de Julen Rementeria contra Morena

Fotos: CUARTOSCURO

En medio de la polémica por la reforma electoral, varios personajes opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han pronunciado en contra de la iniciativa, pues consideraron que su aprobación le daría una ventaja a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las próximas elecciones de 2024. Al respecto el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementeria, afirmó que el partido del presidente tiene una alta probabilidad de perder los siguientes comicios por lo que el grupo político pretende eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y atacar la democracia para que así Morena continúe en el poder.

Así lo mencionó el senador panista en un mensaje en redes sociales donde aseguro que él el instituto electoral ha logrado un 64% de alternancia política en el gobierno; además, aseguró que la probabilidad de que un partido ostente un mismo cargo público es de uno por cada tres, razón por la cual los aliados a Morena buscan eliminar a la institución. Del mismo modo, afirmó que la llamada Cuarta Transformación (4t) sabe que en 2024 perderá las elecciones y por ello propuso la reforma electoral.

“La razón de la intentona por parte de #morena y su “líder moral” para destruir al #INE es el índice de alternancia que ha logrado el Instituto. La #4T sabe que tiene alta probabilidad de perder en 2024 y prefieren atacar la democracia en #México. #YoSiVoyALaMarcha #ElINENoSeToca”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de Twitter.

Bajo esta premisa, el legislador ha confirmado en publicaciones pasadas su asistencia a la marcha del 13 de noviembre, la cual busca defender la democracia, así como los derechos de los mexicanos para evitar que gobiernos autoritarios ocupen los puestos públicos. Igualmente ha mencionado que el INE es el organismo angular de la vida democrática del país y con su destitución, Morena sólo busca regresar a los tiempos de antes donde el gobierno en turno realizaba las elecciones.

“#YoSiVoyALaMarcha porque la democracia y la libertad son los más grandes regalos que le podemos heredar a nuestros hijos y nietos, lo cual les permitirá en el futuro elegir el rumbo que quieren para #México, ese es su derecho y decisión, no la de un gobierno autoritario de turno.”, afirmó en otra publicación en sus redes sociales.

Esta no es la única crítica que ha recibido la reforma electoral, pues el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, manifestó en días pasados que la reforma electoral propuesta por el ejecutivo nacional no se hará realidad, pues se enfrentará contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Del mismo modo, recalcó que él, junto con toda la bancada de la oposición se pronunciarán en contra de la iniciativa, pues no es lo que el pueblo desea.

En entrevista en el marco de XXV de la Asamblea Nacional Ordinaria, el diputado panista también mencionó que la ciudadanía mexicana no desea que el presidente se quede con el árbitro, la cancha, los jugadores y con el estadio, esto como referencia a los integrantes, así como a las instituciones que hacen posible las elecciones en el país. No obstante, recalcó que en caso de ser aprobada, esta ley se llevará al Máximo Tribunal Constitucional del país.

El diputado, Santiago Creel recorrió diferentes puntos del país para promover la marcha a favor del INE. (Foto: Twitter/SantiagoCreelM)

“Si eso se sostiene, es imposible que se dé una reforma constitucional. Ellos (Morena) podrán pasar reformas legales, pero que se acuerden muy bien: si pasan una reforma legal en constitucional, no va a pasar porque se va a topar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseguró el legislador.

