Encuesta de Morena reveló que solo 30% del “pueblo” considera muy necesaria la reforma electoral

El dirigente del Partido Regeneración Nacional (Morena) Mario Delgado habla durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

Mario Delgado, líder nacional de Morena, dio a conocer la encuesta que realizó su partido a nivel nacional donde se reveló que solo un 30% de los encuestados considera muy necesaria la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras el otro 70% la considera poco o nada necesaria en este momento.

Lorenzo Córdova comparó a AMLO con Bolsonaro por la estrategia contra árbitros electorales Córdova, quie participó como observador internacional en el proceso electoral brasileño, consideró que AMLO copia la campaña de Bolsonaro en contra del tribunal electoral sudamericano VER NOTA

Sin embargo, la encuesta también revela que hasta el 7 de noviembre de 2022, el 65% de los encuestados totales no conoce, o no estaban enterados, de la propuesta de reforma presentada en abril por el ejecutivo federal.

Según el sondeo, la muestra fue de 800 personas a nivel nacional, por lo que el 65% representa 520 personas encuestadas que desconocían el tema. De esta forma, solo 280 dijeron conocer la propuesta de reforma.

El documento presentado por Morena cuenta como primera pregunta ¿Y qué tan necesario considera que es llevar a cabo una Reforma Electoral en este momento: muy necesario, algo necesario, poco necesario o nada necesario?

Aunque solo el 30% respondió “muy necesaria”, Morena sumó el 30% del total de encuestados que consideran “algo” necesaria la reforma electoral para presentar como resultado final que el 60% del “pueblo” está a favor.

Evaluación al INE fue buena

Por su parte, Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) celebró que en la encuesta realizada por Morena un 63% calificó como “bien” el desempeño del INE y 13% “muy bien”.

Mario Delgado anunció nueva encuesta sobre Reforma Electoral y retó a Lorenzo Córdova El dirigente nacional de Morena aseguró que los resultados del ejercicio serán dados a conocer la siguiente semana VER NOTA

A través de redes sociales, Córdova señaló este miércoles 9 de noviembre que es un “enorme gusto confirmar” que la ciudadanía ha manifestado su confianza en el INE en dos encuestas —una por teléfono y otra realizada en diferentes domicilios mexicanos—, ya que, en promedio, el Instituto cuenta con una aprobación del 70 por ciento.

Me da enorme gusto confirmar, en las encuestas que presentó hoy @mario_delgado , que la confianza ciudadana en el @INEMexico crece cada día. pic.twitter.com/UkzpOHqsOy — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) November 9, 2022

Sin embargo, Mario Delgado, reviró que “si bien el INE cuenta con una opinión positiva, aquí el tema central es que el pueblo concuerda en que debe reformarse”.

AMLO y Morena contra Lorenzo Córdova

El mandatario federal descalificó a los que organizan y desean acudir a la marcha del próximo 13 de noviembre en defensa del INE, bajo el argumento de que la propuesta de Morena busca desaparecer al árbitro electoral previo a la elección presidencial de 2024 para sustituirlo por un nuevo órgano electoral centralizado y sometido.

Reforma político-electoral de AMLO. Imagen: Infobae México

Esta misma semana López Obrador dijo que Lorenzo Córdova no representa a la democracia, pues “jamás se pronunció cuando se cometieron fraudes electorales; sin embargo, era especialista en la materia, pero no se metió nunca en honduras. Siempre fue un simulador, igual que Carmen Aristegui, en los tiempos en que podían actuar engañando que eran independientes, que pertenecían a la sociedad civil, que ellos no tenían nada que ver con los partidos, cuando en realidad pues sí tenían partido y tenían una misión, que era la de simular que había democracia, era el mundo de la simulación”.

La prioridad hoy es defender al INE y la democracia en México, aseguró el PAN Luego que a México le llevó décadas construir su democracia, el PAN llamó a cuidar al INE, la libertad de voto, y los tribunales electorales VER NOTA

Además, el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Llergo, presentó una queja contra el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello, por promoción personalizada y uso indebido de recursos.

“Usa @lorenzocordovav recursos públicos para medir su imagen. Dice Córdova que sus encuestas son para evaluar su estrategia de comunicación sociales. Entonces, ¿por qué utilizó recursos públicos para medir si el pueblo lo conoce o no? ¿Se prepara para 2024?”, se pudo leer en las redes oficiales del legislador este lunes 7 de noviembre.

SEGUIR LEYENDO: