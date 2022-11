Santiago Creel advirtió que la Reforma Electoral de AMLO no pasará: “Se va a topar con la SCJN”

Santiago Creel declaró que la reforma electoral “no va a pasar”, pero en caso de ser aprobada, advirtió que se “topará” con la Corte (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, declaró que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “no va a pasar”, pero en caso de ser aprobada, advirtió que se “topará” con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado sábado 12 de noviembre, en entrevista en el marco de la XXV Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado federal afirmó que todas las bancadas del bloque opositor se pronunciaron en contra de una iniciativa que busca transformar al Instituto Nacional Electoral (INE).

El legislador del blanquiazul indicó que el pueblo no quiere un árbitro electoral a cargo del mandatario de la República, ni que “el presidente se quede con el árbitro, con la cancha, con los jugadores y con su estadio, eso no es democracia, presidente”.

Creel Miranda dijo no tener la menor duda de que el asunto se llevará a la SCJN (Foto: Twitter/SantiagoCreelM)

Por ello, de ser aprobada la reforma electoral por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados, Creel Miranda dijo no tener la menor duda de que el asunto se llevará al Máximo Tribunal Constitucional del país.

“Si eso se sostiene, es imposible que se dé una reforma constitucional, Ellos (Morena y aliados) podrán pasar reformas legales, pero que se acuerden muy bien: si pasan una reforma legal en constitucional, no va a pasar porque se va a topar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Y es que según manifestó en el evento realizado en el Centro de Convenciones Banamex, “Morena no sabe de derecho constitucional, no le importa la Constitución, pisotea la Constitución como lo hace el presidente todos los días y, en consecuencia, acabará en la Corte como han acabado todas sus reformas”.

El diputado federal señaló que la defensa del órgano electoral tiene como objetivo fortalecer su autonomía (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com)

Asimismo, el diputado federal señaló que la defensa del órgano electoral tiene como objetivo fortalecer su autonomía, independencia e integración, pues explicó, se busca un árbitro electoral neutral, imparcial y que pueda seguir avanzando la democracia en el país.

Sobre la marcha de este 13 de noviembre, Santiago Creel afirmó que “vamos a demostrar la fuerza que tenemos, porque yo les quiero recordar algo que vale la pena subrayar: en la elección del 2021, toda la oposición, en conjunto, sacamos 23 millones de votos, en tanto, la coalición de Morena sacó 21 millones de votos”.

“Quiere decir que somos muchos más los que estamos en contra de este régimen que ya tiene rasgos autoritarios muy peligrosos, rasgos como el que quieren acabar con el INE”

Además, advirtió que en la manifestación quedará demostrada “la fuerza” de la oposición, que también es “pueblo”.

El presidente de la Cámara de Diputados aceptó que es uno de los organizadores de la marcha (Foto: Twitter / @JLozanoA)

“Nosotros como oposición somos parte del pueblo, que no se le olvide al presidente eso, es para que el presidente lo sepa lo sepa y lo acepte, ya sabemos que no acepta la realidad, pero a base de votos y de manifestaciones se lo vamos a estar recordando hasta que le entre”, sentenció.

Cabe recordar que el pasado 11 de noviembre, el presidente de la Cámara de Diputados aceptó que es uno de los organizadores de la participación de su partido en la marcha por la defensa del Instituto Nacional Electoral.

En entrevista, el diputado estimó que participarán alrededor de 50 organizaciones civiles: “Yo mismo lo estoy haciendo, porque puede ser la marcha más numerosa de la historia”.

Ante las críticas de algunos sectores de la población, Creel Miranda aclaró que “nadie ha dicho que los partidos no deben participar, al contrario, hemos tenido invitaciones y alientos para que nuestro partido esté presente en la marcha. No seremos los principales protagonistas, el protagonismo debe ser el ciudadano libre, sea militante o no de un partido. Eso será lo fundamental de la marcha”.

