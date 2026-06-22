García Harfuch lidera la boleta imaginaria de 2030: ¿Quién se perfila para gobernar México después de Sheinbaum?

El ejercicio nacional plantea una boleta hipotética y le asigna 40% al actual titular de Seguridad, por encima de Luis Donaldo Colosio con 25%, Ricardo Anaya con 12% y 9% de indecisos. (Infobae-Itzallana)

Faltan cuatro años para que México elija a su próximo presidente, pero la carrera por Palacio Nacional ya comenzó — al menos en el imaginario colectivo. La encuestadora CE Research publicó este mes su medición nacional Presidenciables 2030, levantada entre el 14 y 16 de junio con mil encuestas telefónicas y un margen de error de +/- 2.53%.

Los resultados dibujan un escenario donde Morena sigue dominando, un secretario de Estado se convierte en favorito indiscutible y un empresario multimillonario empieza a ser tomado en serio como opción presidencial.

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Sheinbaum, con viento a favor

Antes de hablar del futuro, los números hablan del presente. La presidenta Claudia Sheinbaum registra un índice de aprobación del 70% en junio de 2026 — un punto más que en la medición anterior. De ese total, 46% califica su gobierno como “bueno” y 24% como “muy bueno”, frente a un 30% que lo considera malo o muy malo.

El dato importa porque el nivel de aprobación de la presidenta en funciones es, históricamente, el mejor termómetro para medir las posibilidades de su partido en la siguiente elección.

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La medición más reciente la ubica un punto arriba del ejercicio anterior y detalla que 46% evalúa su gestión como buena y 24% como muy buena, mientras 30% la desaprueba. (CE Research)

García Harfuch: solo en la cima de Morena

Dentro del partido gobernante, la pregunta sobre quién debería ser el candidato presidencial de 2030 tiene una respuesta que no admite mucha discusión: Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, concentra el 40% de las preferencias entre simpatizantes de Morena.

Su perseguidor más cercano es Marcelo Ebrard, con apenas 16%. El resto del cuadro morenista aparece muy por debajo:

Clara Brugada: 8%

Mara Lezama: 6%

Luisa María Alcalde: 2%

Andrés López Beltrán: 1%

El 27% restante se inclina por “otro” — un número que podría interpretarse como espacio para nombres que aún no están en la conversación pública.

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CE Research

La oposición, fragmentada y con muchos indecisos

En el PAN, el panorama es más abierto — o más incierto, dependiendo del ángulo. El 41% de los simpatizantes panistas aún no decide a quién querría como candidato. Entre quienes sí tienen preferencia, Ricardo Anaya encabeza con 25%, seguido de Lilly Téllez con 14%, Maru Campos con 8% y Mauricio Kuri con 5%.

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El PRI enfrenta una situación similar: 53% de sus simpatizantes prefiere a “otro”, lo que habla de un padrón que no termina de identificarse con ninguno de los nombres disponibles. De los mencionados, Manolo Jiménez lidera con 15%, seguido de Beatriz Paredes (13%) y Esteban Villegas (11%). El líder nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno, aparece en último lugar con solo 8%.

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En Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio encabeza con 25%, seguido de Samuel García (19%) y Jorge Álvarez Máynez (8%). El 45% prefiere a “otro”.

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El factor Salinas Pliego

El dato más llamativo de la encuesta quizás no sea político en sentido estricto: 6 de cada 10 mexicanos (60%) dijeron que les gustaría ver a Ricardo Salinas Pliego en la boleta presidencial de 2030. Y de ese grupo, el 71% lo preferiría como candidato independiente.

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CE Research

El careo final: Morena al frente, pero con competencia

Cuando CE Research planteó un escenario hipotético con todos los nombres en una misma boleta, los resultados fueron:

Omar García Harfuch (Morena): 40%

Luis Donaldo Colosio (MC): 25%

Ricardo Anaya (PAN): 12%

Ricardo Salinas Pliego (independiente): 11%

Alejandro Moreno (PRI): 3%

Aún no decide: 9%

La encuesta fue levantada del 14 al 16 de junio de 2026, con registro ante el INE con ID 201509111210081, y está disponible en rankingsdemexico.com.

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