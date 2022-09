El tierno mensaje de Emilio Osorio a Karol Sevilla tras su rompimiento

Emilio Osorio también confirmó su ruptura con Karol Sevilla (Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

Luego de que Karol Sevilla confirmara su ruptura con Emilio Osorio, el cantante comentó que, a pesar de que su romancé terminó, seguirá apreciando a su expareja por lo que vivieron juntos.

Desde hace unos días Karol Sevilla y Emilio Osorio dieron a conocer que su relación actual es de amigos, luego de más de un año de relación. Después de esto, Karol, en un encuentro con la prensa, confirmó que rompieron su noviazgo en los mejores términos.

Ahora Emilio, previo a su concierto del pasado 23 de septiembre, confesó en un encuentro con los medios que, pese a su ruptura, la cantante siempre será una persona “especial” para él. También aprovechó para confirmar que sí terminaron de la mejor forma su relación, por lo que actualmente aún se hablan por mensajes.

“Es y va a ser una persona especial para mí para toda la vida, tengo una rola con ella que voy a cantar hoy, obviamente con todo el corazón, delicadísima para ella, obviamente, porque la escribimos”, dijo el hijo Juan Osorio, refiriéndose al tema Coro de amor, que lanzaron en agosto del 2020.

El cantante agregó que él ha decidido no “hacer un drama” de lo acontecido y simplemente va a respetar la decisión que ambos tomaron de finalizar con su romance.

“Mira, la neta te voy a ser sincero, a mis 19, hacerme un drama de cortar y de pronto novia y así, no es mi estilo, mi estilo es, si tengo una compañera de vida que en ese momentos decidimos estar juntos, estamos juntos, si no, ya no y ya”, dijo el también actor.

Al ser cuestionado acerca de lo que dijo Sevilla acerca de su noviazgo, pues ella mencionó que siempre estará para él y su amistad perdurará a pesar de su ruptura, el joven cantante comentó que se siente honrado por seguir siendo parte de la vida de la intérprete de Dime dime.

“Es un honor, de una dama como la que es Karol y una chava tan respetuosa, tan talentosa, tan admirable, una persona que se ha dedicado toda su vida a su carrera, que al fin y al cabo por eso a llegado a donde está, es para mí un placer el hecho de haber estado con ella y el hecho de que hoy en día podamos continuar nuestra relación como... diría como amigos, pero somos compañeros del alma”

Qué dijo Karol Sevilla sobre su ruptura con Emilio Osorio

Tanto Karol como Emilio tienen varios proyectos por delante, los cuales los habrían separado (Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

Durante la alfombra roja de la puesta en escena Lagunilla, mi barrio, la protagonista de Soy Luna comentó que ella y Emilio decidieron dejar su relación debido a diferentes motivos, de los que no quería hablar ya que era un hecho reciente.

No obstante, dijo que se quieren “un montón”, por lo que seguramente su relación seguiría, aunque ahora como amigos.

“Creo que son etapas de la vida que uno tiene que pasar. Somos muy jóvenes, cada uno tiene sus proyectos, ahora él va empezar con su música, con su gira, que realmente espero que le vaya increíble, siempre lo mejor para mi compa. Yo también tengo mis proyectos y creo que es lo mejor para los dos”

Karol Sevilla también aprovechó para comentar que no descarta la posibilidad de retomar su noviazgo en el futuro, pues dijo: “Tal vez la vida nos vuelva a juntar otra vez”. Por su parte, Emilio comentó que él prefiere no hacer comentarios sobre lo que pueda pasar, pues todo puede suceder.

