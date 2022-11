Jawy aseguró que tiene pruebas para desmentir las recientes declaraciones de Manelyk

Jawy respondió a las declaraciones que recientemente ha hecho Manelyk sobre su infidelidad (Fotos: Instagram@manelyk_oficial/@jawymendez_oficial)

Hace unos días Manelyk hizo una serie de declaraciones en las que destapó cómo nacieron algunos de los roces con sus ex compañeros de Acapulco Shore. Entre la información que reveló, mencionó a su ex prometido, Jawy, de quien reveló que le fue infiel. Pero Jawy no se quedó callado, pues aseguró que él tiene pruebas para desmentirla.

Luego de que Manelyk y Luis Alejandro Méndez, Jawy, terminaron su compromiso, ambos se habían reservado los detalles del porqué rompieron a mediados de 2021, hasta el pasado 2 de noviembre, cuando la influencer destapó en entrevista con TV Notas que él le fue infiel.

De esto, surgieron en redes sociales críticas y burlas hacia Luis Alejandro, quien hasta hoy no había hecho declaraciones al respecto.

Los influencers se conocieron desde 2014, cuando entraron a Acapulco Shore (Foto: Instagram/@jawymendez_oficial)

A través de Twitter, el influencer respondió a Mane, dando a entender que tiene en sus manos pruebas para desmentir todo lo que ha dicho su exnovia, advirtiendo que podría hacerlas públicas.

“Hablar y decir nombres, mostrar capturas de pantalla de algunas conversaciones, precios y tickets para simplemente callar a gente que no conozco ni conoceré… o reservarme como hasta hoy y seguir tranquilo en lo mío!”

Este mensaje causó que nuevamente le llovieran críticas, pues en repetidas ocasiones se habría evidenciado que supuestamente en la relación que mantenían con Manelyk, ella tuvo que soportar los desplantes de Jawy.

Y sobra decir que tooooooodos Somos y seremos villanos en una historia mal contada 🤪 — J A W Y M É N D E Z (@Jawy_AcaShore) November 12, 2022

Los internautas reaccionaron con comentarios como “Sin Mane no eres nadie y punto”, “Se un hombre realmente y quédate callado”, “Ya mejor cállate por que quedas más mal”, a lo que el ex Aca Shore volvió responder con un tuit.

Méndez aseguró que, como todos, es “villano” solamente por lo que han dicho de él. “Y sobra decir que tooooooodos somos y seremos villanos en una historia mal contada”, se lee en su mensaje.

Y es que según destapó Mane en la entrevista con TV Notas, sabía por otras personas que Jawy le estaba siendo infiel, pero ella no les creyó hasta que le enviaron la evidencia de lo que estaba haciendo su entonces prometido: “Lo vi con mis propios ojos, me mandaron videos, me enseñaron fotos, conversaciones y le dije ‘adiós’, preferí estar sola que mal acompañada”, recordó.

A partir de esta experiencia, la cantante compartió que ya no siente interés por nadie, ya no se ha involucrado de forma íntima con la misma frecuencia que solía hacer y sus planes de vida han cambiado completamente.

“Antes, mi ilusión era casarme, pero ahora primero quiero encontrar con quien tener un hijo. Tengo 32 años y tengo un límite. Si a los 35 no tuve hijos, chao, me dedicaré a viajar. Dejaré que Diosito me mandé al indicado, ya se lo pedí”, confesó la influencer.

Días después de que destapó la infidelidad, la también cantante reveló en el podcast de su amigo Potro que Méndez fue rechazado de La Casa de los Famosos, esto pese a que han hecho lo posible por entrar al programa. También intentó entrar a Exatlón, de donde igualmente recibió un “no”.

Según comentaron ambos, no solamente fue Méndez quien intentó entrara a La Casa de los Famosos, pues Karime Pindter también lo habría intentado y fue rechazada.

Tanto Potro como Manelyk destaparon esto ya que habían recibido críticas por parte de sus compañeros por haber sido parte de dicha producción, pero el público no sabía que ellos también intentaron entrar, pero sin éxito.

