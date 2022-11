“Como Piqué a Shakira”: Manelyk González comparó la relación que tuvo con Jawy Méndez

(Foto: Instagram/@jawymendez_oficial)

Manelyk González y Luis Alejandro Méndez, mejor conocido como Jawy, mantuvieron un tórrido romance durante varios años al punto en que llegaron a tener una ceremonia durante la temporada 7 de Acapulco Shore en donde se prometieron estar juntos mucho tiempo. Así, después de que ambos abandonaran el programa en ese tiempo, se dio a conocer que se comprometieron, pero posteriormente la relación terminó en malos términos.

Ante esto, Mane en varias ocasiones ha dado a entender cuales fueron algunas de las razones por las que no habría llegado al altar con su prometido y, durante una reciente entrevista con TVNotas, la influencer no sólo recordó los motivos, sino que comparó su antigua relación con la de un par de famosos que han estado en el ojo del huracán recientemente.

“Sí, me puso el cuerno como Piqué a Shakira, muchísimas veces, yo le dije: ‘Hasta que no te vea con mis propios ojos y no esté 100% segura no lo creeré’. Y así fue, lo vi con mis propios ojos, me mandaron videos, me enseñaron fotos, conversaciones y le dije ‘adiós’, preferí estar sola que mal acompañada’”, destacó.

En este sentido, la actual participante de Las Estrellas bailan en Hoy apuntó que no está interesada en iniciar un nuevo romance y que se volvió más selectiva con sus prospectos de pareja.

“Mi estado ahora es ‘#detox de hombres’. No me acuesto con nadie, tengo 32 años y no salgo con cualquiera, ni me enamoro de éste o de aquel, y apenas veo una señal de que es patán, bye”, comentó.

Además, la ex participante de La Casa de los Famosos mencionó que dentro de sus planes próximos ya no se encuentra el matrimonio y reveló si aún desea ser mamá.

“Antes mi ilusión era casarme, pero ahora primero quiero encontrar con quien tener un hijo. Tengo 32 años y tengo un límite. Si a los 35 no tuve hijos, chao, me dedicaré a viajar. Dejaré que Diosito me mandé al indicado, ya se lo pedí, prendí una veladora y le dije: ‘Diosito, mándame al indicado, al bueno, dame una señal’. Y si llega, me caso de blanco, aunque tenga 40 años, con bodorrio, pero lo veo un poquito lejano’', añadió.

La influencer aseguró que no estaría dispuesta a pagarle a alguien para que estuviera con ella y mencionó que tampoco utiliza aplicaciones de citas en línea.

La ex 'Acapulco Shore' perdió durante semanas su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@manelyk_oficial)

“Nunca lo he hecho (contratar a un stripper), me sentiría usada, como que está conmigo porque le pago. Tampoco tengo Tinder, prefiero ligar si me presenten al amigo del amigo. Ojalá algún día me enamore así de sentir: ‘este es el bueno, el amor de mi vida y me voy a casar con él”, señaló.

Respecto a los cuestionamientos sobre si está enamorada de Luis Potro Caballero, con quien estuvo en el reality de MTV muchos años y quien ahora es su pareja en el concurso de baile, Mane aclaró que sólo es una de sus personas más cercana y que ambos son muy buenos amigos.

“Son 10 años de conocernos, hemos tenido altas y bajas, nos hemos peleado y también hemos sido mejores amigos, pero jamás hemos tenido romance, ni antes y ahora tampoco, porque eso se siente. No hay química sexual y eso que antes no era tan guapo, ahora es guapísimo, con una personalidad que enamora”, recordó.

