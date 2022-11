Cuándo y dónde se podrá visitar el Callejón Mágico de Harry Potter CDMX 2022

El Callejón Mágico se instalará en la alcaldía Cuauhtémoc

En caso de ser un amante de la saga de Harry Potter, es importante conocer que llegará a la Ciudad de México (CDMX), se trata del Callejón Mágico, el cual se presenta por segunda vez en el territorio mexicano.

Se puede disfrutar en compañía de toda la familia, ya que va a contar con actividades interactivas que permitirá sentir a los asistentes en el verdadero set de la película. La experiencia otorga una bienvenida especial a los visitantes, puesto que cuenta con su propio sombrero que habla y que le dice a cada persona a que casa pertenece.

Dentro de las actividades que se podrán contemplar, se tiene programado un partido de quidditch, además de poder recorrer en su totalidad el Callejón Diagon o Azkaban con un atuendo completo de su casa asignada. También tendrá su propio bazar en el que se exhibirán joyas y artículos coleccionables de la saga, por lo que es imperdible.

Su segunda edición estará llena de sorpresas (foto: bioletia)

Los boletos para vivir la experiencia del callejón se encuentran disponibles a través del portal de boletia, el costo de la entrada es de 100 pesos y los menores de 10 años pueden entrar gratis.

La segunda edición llegará el próximo domingo 13 de noviembre desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas en el Centro Cultural Miguel Sabido ubicado en: Basilio Badillo 4, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX, México.

Contará con la presencia de la Legión Sagato, misma que viste el Castillo de Gala para poder traer al director de la escuela de magia más importante del mundo, tomando a su vez una clase con uno de los profesores que ponen a prueba el conocimiento de los estudiantes, dejando que los asistentes brillen y demuestre su nivel de fanatismo.

El costo de la entrada por persona será de 100 pesos (Foto: Facebook/@Potterhead)

Se espera que sea un espectáculo lleno de nostalgia, ya que recientemente se dio a conocer la muerte del actor que le daba vida Hagrid.

Muerte de Robbie Coltrane, Hagrid en Harry Potter

El actor escocés Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de la saga de Harry Potter, falleció el pasado viernes 14 de octubre a los 72 años. “Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Potter, un papel con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo’, por el que ‘recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana’ desde hacía más de veinte años”, dijo en una nota su representante Belinda Wright.

La carrera actoral de Coltrane estuvo marcada por varios éxitos. Sin duda, uno de los papeles por el que más será recordado es el del semi-humano y semi-gigante Hagrid, mentor del joven Harry Potter, en las ocho películas de la saga emitidas entre 2001 y 2011.

También actuó en filmes como: “GoldenEye” (1995) y “The World is not Enough” (1999) de James Bond. Para 2006 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Asimismo, durante su carrera ganó una serie de importantes premios, entre ellos cinco Bafta de la Academia de cine y televisión británica. Tres de ellos fueron de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie “Cracker”, donde se puso en la piel de un psicólogo que se dedicaba a resolver crímenes.

