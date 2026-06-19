ENHYPEN lanza pop up store en México con mercancía exclusiva: lugar, fecha y cómo acceder

Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)

El fenómeno global del K-Pop continúa consolidando a la Ciudad de México como una de sus capitales mundiales más importantes. En un anuncio que ha desatado la euforia absoluta en las redes sociales, se ha confirmado oficialmente la apertura de la esperada pop-up store de ENHYPEN.

Este espacio interactivo y de venta exclusiva promete convertirse en el epicentro del universo ENGENE (nombre oficial de su club de fans) durante gran parte del verano, ofreciendo una experiencia inmersiva que acercará a los seguidores mexicanos al concepto visual y musical de la agrupación surcoreana.

PUBLICIDAD

ENHYPEN quiere consentir a sus fans mexicanas con esta experiencia.

¿En dónde estará la pop up store?

La tienda efímera estará ubicada en un punto estratégico y de fácil acceso en la delegación Cuauhtémoc: la calle Río Elba número 20. Esta zona, conocida por su vibrante actividad cultural y su cercanía con el Paseo de la Reforma, se transformará temporalmente para albergar productos oficiales, mercancía de edición limitada que difícilmente se consigue en el mercado de importación regular, y zonas fotográficas (photo opportunities) especialmente diseñadas para que los asistentes capturen recuerdos memorables de esta experiencia.

El periodo de operación de la tienda será del 2 de julio al 26 de julio de 2026. Durante estas semanas, se espera la asistencia de miles de fanáticos no solo de la zona metropolitana, sino de diversos estados de la República e incluso de países de Centroamérica, quienes viajarán exclusivamente para formar parte de este evento sin precedentes para el fandom local.

PUBLICIDAD

El grupo de K-Pop ofrecerá productos exclusivos para sus seguidoras. (TW ENHYPEN México)

Así puedes ingresar

Para garantizar la seguridad de los asistentes y mantener un flujo ordenado dentro del inmueble, los organizadores han establecido un estricto sistema de reservaciones previas. La ventana de registro se abrirá oficialmente el próximo domingo 21 de junio de 2026 en punto de las 8:00 p.m. (hora del centro de México, GMT-6) a través de la reconocida plataforma de boletaje Eventbrite.

Dada la alta demanda que caracteriza a los eventos relacionados con ENHYPEN, se anticipa que los turnos para los primeros días se agoten en cuestión de minutos. Los organizadores han enfatizado que el registro es completamente obligatorio y se realizará de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

Selección de turno: Los usuarios deberán ingresar al enlace oficial de Eventbrite, seleccionar la Ciudad de México y elegir minuciosamente la fecha y el horario en el que desean realizar su visita.

Confirmación y Código QR: Una vez completado el proceso de reserva de manera exitosa, el sistema enviará un código QR único al correo electrónico registrado.

Acceso al evento: Este código QR será el único pase de entrada válido y deberá ser presentado de forma digital o impresa en el acceso de la calle Río Elba 20 el día correspondiente.

Costo: La entrada al recinto es totalmente gratuita, por lo que se ha alertado a la comunidad a no caer en fraudes ni revender códigos QR, ya que estos son personales e intransferibles.

Las expectativas son altas y los grupos de fans en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok ya se están organizando con guías y consejos para asegurar su lugar en la fila virtual este domingo, demostrando el enorme poder de convocatoria de la banda.

La agrupación llega a nuestro país el próximo mes de julio. (Facebook/officialENHYPEN)

El idilio de ENHYPEN con México

La relación entre ENHYPEN y el público mexicano ha sido una historia de lealtad y energía mutua que ha dejado huella en la trayectoria del grupo. Aunque son una de las agrupaciones más jóvenes y exitosas de la llamada “Cuarta Generación del K-Pop”, ya cuentan con un historial significativo en tierras aztecas.

PUBLICIDAD

La primera vez que pisaron suelo mexicano fue durante su participación en el festival Music Bank en México, celebrado en el Palacio de los Deportes. En aquella ocasión, los siete integrantes (Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki) quedaron impactados por el estruendoso recibimiento en el aeropuerto y los cantos al unísono de la arena, declarando en múltiples entrevistas posteriores que la pasión del público mexicano era algo incomparable.

Posteriormente, como parte de sus giras mundiales individuales, la banda regresó para consolidar su estatus de superestrellas globales, logrando sold outs históricos en recintos de gran capacidad.

PUBLICIDAD

Cada visita ha estado marcada por momentos especiales, desde los miembros intentando hablar español y portando sombreros de charro, hasta los proyectos de luces y pancartas masivas que los clubes de fans organizan minuciosamente para hacerlos sentir como en casa. Esta nueva jornada de actividades en 2026 no hace más que reconfirmar que el lazo entre ENHYPEN y México está más fuerte que nunca.