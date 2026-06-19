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Cae mujer acusada de robo con violencia tras citar a compradores de boletos del Mundial 2026

Una mujer fue detenida en el Estado de México, luego de estafar a dos compradores de boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

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Una mujer fue detenida en el Estado de México, luego de estafar a dos compradores de boletos para el partido inaugural del Mundial 2026. Crédito: Especial
Una mujer fue detenida en el Estado de México, luego de estafar a dos compradores de boletos para el partido inaugural del Mundial 2026. Crédito: Especial

Lidia Silvia “N” fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tras ser identificada como probable responsable de un robo con violencia vinculado a la venta de boletos para la Copa Mundial de Futbol 2026. La captura se concretó luego de que las víctimas denunciaron haber sido despojadas de 80 mil pesos en efectivo dentro de un vehículo.

El caso arrancó en mayo pasado, cuando un hombre y una mujer contactaron a Lidia Silvia “N” y a su pareja sentimental, Simón Selmen, para adquirir boletos para el partido inaugural del Mundial. Los dos sospechosos se dedicaban a la reventa de entradas para eventos masivos, entre ellos encuentros deportivos y conciertos.

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¿Cómo ocurrió el robo en Coacalco?

Las partes acordaron cerrar la operación el 22 de mayo en una sucursal bancaria dentro de una tienda departamental sobre la avenida José López Portillo, en la colonia Villa de las Flores, municipio de Coacalco. Las víctimas llegaron al punto de encuentro con el dinero para pagar dos boletos.

Una vez en el lugar, Lidia Silvia “N” y un hombre les pidieron que abordaran un vehículo con el pretexto de entregar las entradas y verificar el efectivo. Ya dentro de la unidad, los presuntos responsables sacaron un arma de fuego, amenazaron a las víctimas y se apoderaron de los 80 mil pesos antes de darse a la fuga.

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(Fuerza Aérea Mexicana)
(Fuerza Aérea Mexicana)

La detención y la orden judicial

Con los elementos recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Lidia Silvia “N”. Agentes de la Policía de Investigación de la FGJEM ejecutaron la orden y pusieron a la detenida a disposición de la autoridad judicial.

El juzgado determinará su situación jurídica en los próximos días. Las investigaciones continúan para establecer la participación de otros involucrados y su posible vínculo con redes de venta irregular de boletos para el Mundial.

Simón Selmen, el cómplice prófugo con antecedentes

La detención de Lidia Silvia “N” volvió a poner bajo escrutinio a Simón Selmen, quien permanece prófugo y es señalado como su principal cómplice. Denuncias previas lo vinculan con presuntas estafas en eventos masivos, entre ellos partidos de la NFL en México y conciertos de Bad Bunny en el Estadio Ciudad de México, donde habría cobrado hasta 300 mil pesos por la renta de palcos que nunca entregó.

El modus operandi que le atribuyen sus presuntas víctimas seguía un patrón: firmaba contratos, recibía pagos completos y desaparecía días antes de cada evento, alegando supuestos robos o problemas logísticos. Varias denunciantes también aseguraron haber recibido amenazas e intimidaciones cuando exigieron la devolución de su dinero.

Ilustración de un hombre con rostro angustiado, rodeado de montones de boletos de apuestas, símbolos de dinero y balones de fútbol, con un estadio difuminado de fondo.
Ilustración conceptual de un aficionado de fútbol con expresión de angustia, rodeado de boletos de apuestas y símbolos de dinero, representando la ludopatía durante el Mundial 2026, con un estadio difuminado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes penales y alcance del fraude

Registros penales indican que Selmen estuvo recluido en 2012 por lesiones calificadas, antecedente que las autoridades toman en cuenta dentro de la investigación en curso. Su nombre ya aparecía en carpetas de investigación anteriores relacionadas con estafas en eventos de gran afluencia.

En el caso del Mundial, la pareja habría ofrecido boletos generales, palcos y playeras oficiales para partidos de la Selección Mexicana, con promesas de lugares preferenciales y paquetes exclusivos. Las ganancias derivadas de esa operación se estiman en cerca de 15 millones de pesos.

El perfil de las víctimas y el patrón de operación

Las personas que cayeron en la trampa eran compradores interesados en acceder a los partidos del torneo, atraídos por ofertas que prometían acceso privilegiado. La mecánica de contacto era directa: los presuntos responsables se presentaban como revendedores con disponibilidad de entradas difíciles de conseguir por canales oficiales.

El traslado forzado dentro de un vehículo fue el mecanismo que convirtió lo que parecía una transacción comercial en un robo a mano armada. Ese detalle distingue este caso de un fraude convencional y lo encuadra en el delito de robo con violencia, que es el cargo por el que Lidia Silvia “N” enfrenta proceso.

Una mujer fue detenida en el Estado de México, luego de estafar a dos compradores de boletos para el partido inaugural del Mundial 2026. Crédito: Especial
Una mujer fue detenida en el Estado de México, luego de estafar a dos compradores de boletos para el partido inaugural del Mundial 2026. Crédito: Especial

Próximos pasos en la investigación

La FGJEM trabaja para determinar si existen otros implicados en la red de venta irregular de boletos y si el robo del 22 de mayo forma parte de un esquema más amplio. La detención de Lidia Silvia “N” es el primer resultado concreto de una carpeta de investigación que apunta a desarticular una operación que combinó el fraude con la violencia directa.

La búsqueda de Simón Selmen sigue activa. Su captura podría ampliar el panorama sobre el alcance real de las estafas relacionadas con el Mundial 2026 y sobre los vínculos con casos anteriores en el Estadio Ciudad de México.

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