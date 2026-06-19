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Revelan posible pacto entre Aguirre y Ochoa para jugar ante Chequia en el Mundial 2026

Un supuesto acuerdo con Javier Aguirre abriría la puerta para que el veterano guardameta dispute el tercer partido de la Selección Mexicana

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de México - Sports Arena, Guadalajara, México - 17 de junio de 2026. El seleccionador de México, Javier Aguirre, observa a Guillermo Ochoa durante el entrenamiento. REUTERS/Paul Childs
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de México - Sports Arena, Guadalajara, México - 17 de junio de 2026. El seleccionador de México, Javier Aguirre, observa a Guillermo Ochoa durante el entrenamiento. REUTERS/Paul Childs

La clasificación anticipada de la Selección Mexicana a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 no solo trajo tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, sino que también abrió la posibilidad de que algunos futbolistas con pocos minutos puedan tener actividad en el último compromiso de la fase de grupos. Entre ellos destaca un nombre que ha marcado época en el futbol nacional: Guillermo Ochoa.

El experimentado guardameta continúa esperando la oportunidad de disputar sus primeros minutos en la actual Copa del Mundo. Aunque Raúl “Tala” Rangel se ha consolidado como el titular en los encuentros frente a Sudáfrica y Corea del Sur, la situación podría cambiar para el duelo contra la República Checa.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Raul Rangel saves a shot from South Korea's Cho Gue-sung REUTERS/Amanda Perobelli
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Raul Rangel saves a shot from South Korea's Cho Gue-sung REUTERS/Amanda Perobelli

Según información difundida por el periodista de ESPN, Adalberto Franco, existiría un entendimiento previo entre el entrenador Javier Aguirre y el arquero del AEL Limassol que permitiría a Ochoa aparecer en el tercer partido de la fase de grupos si México lograba asegurar su clasificación de manera anticipada.

“Hubo un acuerdo desde hace tiempo entre Javier Aguirre y Francisco Guillermo Ochoa, en el que si México conseguía avanzar y conseguía el boleto primero de grupo después del segundo partido, la posibilidad para que jugara en el tercero es sumamente amplia”.

La versión ha generado expectativa entre los aficionados, quienes ven en el posible regreso de Ochoa una oportunidad para que uno de los referentes históricos del Tri vuelva a tener protagonismo en una Copa del Mundo.

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La decisión final sigue en manos de Javier Aguirre

El técnico nacional descartó que la actividad publicitaria del guardameta tenga relación con su posible regreso al Tri.
El técnico nacional descartó que la actividad publicitaria del guardameta tenga relación con su posible regreso al Tri.

Pese a la información que circula alrededor del posible acuerdo, la última palabra la tendrá Javier Aguirre, quien deberá decidir si mantiene la base titular que ha conseguido dos victorias consecutivas o si opta por realizar modificaciones pensando en la ronda de eliminación directa.

El conjunto mexicano llega al compromiso contra Chequia con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo del torneo. Los triunfos sobre Sudáfrica y Corea del Sur permitieron al equipo sumar seis puntos y asegurar su presencia en la siguiente etapa del campeonato.

Ese escenario abre la puerta para que algunos futbolistas que han tenido menos participación reciban minutos, mientras que otros podrían descansar para llegar en mejores condiciones físicas a los Dieciseisavos de Final.

En ese contexto, Guillermo Ochoa aparece como uno de los principales candidatos para ingresar al once inicial.

Ochoa busca agrandar una carrera histórica

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Sports Arena, Guadalajara, Mexico - June 17, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa during training REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Sports Arena, Guadalajara, Mexico - June 17, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa during training REUTERS/Paul Childs

La trayectoria de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana lo ha convertido en una de las figuras más emblemáticas del futbol nacional. Su nombre está ligado a algunos de los momentos más memorables del Tri en los últimos años, especialmente por sus actuaciones en torneos mundialistas.

El arquero ha sido convocado para seis ciclos mundialistas y ya acumula participación en cinco Copas del Mundo diferentes.

Su recorrido comenzó en Alemania 2006, torneo en el que permaneció como suplente sin disputar minutos. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, repitió esa condición detrás de Óscar Pérez.

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Ochoa y Campos entrenando previo al Mundial de Alemania 2006.

La historia cambió en Brasil 2014, cuando se adueñó de la titularidad y firmó actuaciones que lo catapultaron al reconocimiento internacional. Su exhibición frente a Brasil continúa siendo recordada como una de las mejores de un portero mexicano en un Mundial.

Su actuación ante Neymar y compañía aún es tema de conversación.
Su actuación ante Neymar y compañía aún es tema de conversación.

Posteriormente defendió la meta nacional en Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidándose como uno de los referentes de la Selección Mexicana durante más de una década.

Soccer Football - World Cup - Group F - Germany vs Mexico - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 17, 2018 Mexico's Guillermo Ochoa makes a save REUTERS/Christian Hartmann
Soccer Football - World Cup - Group F - Germany vs Mexico - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 17, 2018 Mexico's Guillermo Ochoa makes a save REUTERS/Christian Hartmann

Ahora, en el Mundial 2026, el guardameta tiene la posibilidad de escribir una nueva página en su carrera. Si Javier Aguirre decide alinearlo ante Chequia, Ochoa no solo sumaría minutos en una sexta Copa del Mundo, sino que reforzaría un legado que pocos futbolistas en la historia del futbol internacional han conseguido construir.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Enzo Fernandez scores their second goal past Mexico's Guillermo Ochoa REUTERS/Molly Darlington
Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Enzo Fernandez scores their second goal past Mexico's Guillermo Ochoa REUTERS/Molly Darlington

Por lo pronto, la expectativa crece entre los aficionados, quienes esperan conocer si el histórico arquero tendrá la oportunidad de volver a defender el arco mexicano en el escenario más importante del futbol mundial.

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