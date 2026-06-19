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Mujeres golpean y le pasan encima con una camioneta a adolescente de secundaria en Lagos de Moreno, Jalisco

El caso ocurrió afuera de la Escuela Secundaria Técnica 127, la alumna está hospitalizada

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Una adolescente de secundaria fue golpeada por una mujer y atropellada en las piernas por otra afuera de una secundaria en Lagos de Morenos, Jalisco Foto: Redes
Una adolescente de secundaria fue golpeada por una mujer y atropellada en las piernas por otra afuera de una secundaria en Lagos de Morenos, Jalisco Foto: Redes

La Fiscalía de Jalisco buscó a dos mujeres por la agresión y el atropellamiento de una alumna de secundaria en Lagos de Moreno, un caso ocurrido la tarde del martes 16 de junio afuera de la Escuela Secundaria Técnica 127 y que derivó en una investigación para fincar responsabilidades penales por los golpes y las lesiones que sufrió la menor.

La adolescente fue trasladada por personal del SAMU al Hospital Regional del IMSS en “código amarillo”, con diversas contusiones y un edema en el tercio medio del fémur. El ataque ocurrió alrededor de las 1:42 p.m., cuando la estudiante salía del plantel ubicado en la colonia San Miguel.

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En un video difundido en redes sociales se observó que la menor todavía llevaba el uniforme escolar cuando una mujer adulta la sometió y la golpeó sobre el pavimento. Segundos después, una camioneta Nissan Frontier roja avanzó y pasó sobre las piernas de la estudiante cuando ella seguía en el suelo.

Las autoridades y testigos señalaron que las personas involucradas no pertenecían al plantel educativo. Esa precisión marcó una de las primeras líneas de la indagatoria, debido a que en redes sociales circularon versiones sobre una presunta participación de personal escolar en la agresión.

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La agresión quedó registrada por cámaras y derivó en una carpeta de investigación

La Fiscalía estatal confirmó la apertura de una carpeta de investigación y señaló que agentes del Ministerio Público realizaron diligencias para esclarecer lo ocurrido. El objetivo fue determinar cómo participó cada una de las personas involucradas y establecer las responsabilidades correspondientes por la golpiza y el atropellamiento.

El director de la Secundaria Técnica 127 Gonzalo Ramírez González informó que las cámaras de vigilancia de la escuela registraron parte de los hechos y que ese material fue entregado a la autoridad ministerial para fortalecer las pesquisas. También sostuvo que la agresión ocurrió fuera del plantel.

“Aquí llegó una niña que fue agredida afuera y la metieron a la escuela”, dijo el director. Con esa declaración, el plantel se deslindó de lo ocurrido dentro de sus instalaciones y rechazó las versiones que apuntaban a una intervención de docentes.

La secuencia descrita en los reportes indicó que una mujer comenzó a golpear a la estudiante y la azotó en repetidas ocasiones contra el piso frente a varios alumnos. Después, otra mujer habría conducido la camioneta roja que atropelló de manera intencional a la menor.

Ese es el punto central del caso: una alumna menor de edad fue golpeada por una adulta y luego atropellada al salir de su escuela en Lagos de Moreno. Por esa razón, la Fiscalía estatal inició la investigación y buscó identificar y localizar a las responsables.

El caso reavivó la discusión sobre el acoso escolar entre adolescentes

Lo ocurrido fue colocado en el contexto del bullying y del acoso escolar entre adolescentes de 12 a 17 años. De acuerdo con datos del Inegi, ese problema afectó hasta al 28% de la población juvenil en ese rango de edad.

Las cifras también señalaron que siete de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria, cerca de 18 millones de niños, fueron víctimas de acoso escolar. Aunque la agresión en Lagos de Moreno ocurrió fuera del plantel y habría sido cometida por personas ajenas a la escuela, el caso se insertó en esa discusión por tratarse de una estudiante atacada a la salida de clases.

La menor permaneció hospitalizada tras el ataque. El informe médico preliminar reportó diversas contusiones y un edema en el tercio medio del fémur, lesiones que obligaron a su atención inmediata en el hospital.

Las circunstancias del ataque quedaron bajo investigación para establecer si las responsables enfrentaban cargos por la agresión física y por el atropellamiento. La indagatoria también buscó esclarecer la mecánica de los hechos, la participación de cada mujer y el grado de intencionalidad en el uso del vehículo.

  • La agresión ocurrió el martes 16 de junio afuera de la Secundaria Técnica 127, en Lagos de Moreno, cuando una alumna fue golpeada y luego atropellada por una camioneta roja.
  • La menor fue llevada por el SAMU al Hospital Regional del IMSS en código amarillo, con contusiones y edema en el tercio medio del fémur.
  • La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación y recibió videos de cámaras escolares para identificar a las dos mujeres involucradas.

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