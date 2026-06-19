Mujeres golpean y le pasan encima con una camioneta a adolescente de secundaria en Lagos de Moreno, Jalisco

Una adolescente de secundaria fue golpeada por una mujer y atropellada en las piernas por otra afuera de una secundaria en Lagos de Morenos, Jalisco Foto: Redes

La Fiscalía de Jalisco buscó a dos mujeres por la agresión y el atropellamiento de una alumna de secundaria en Lagos de Moreno, un caso ocurrido la tarde del martes 16 de junio afuera de la Escuela Secundaria Técnica 127 y que derivó en una investigación para fincar responsabilidades penales por los golpes y las lesiones que sufrió la menor.

La adolescente fue trasladada por personal del SAMU al Hospital Regional del IMSS en “código amarillo”, con diversas contusiones y un edema en el tercio medio del fémur. El ataque ocurrió alrededor de las 1:42 p.m., cuando la estudiante salía del plantel ubicado en la colonia San Miguel.

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En un video difundido en redes sociales se observó que la menor todavía llevaba el uniforme escolar cuando una mujer adulta la sometió y la golpeó sobre el pavimento. Segundos después, una camioneta Nissan Frontier roja avanzó y pasó sobre las piernas de la estudiante cuando ella seguía en el suelo.

Las autoridades y testigos señalaron que las personas involucradas no pertenecían al plantel educativo. Esa precisión marcó una de las primeras líneas de la indagatoria, debido a que en redes sociales circularon versiones sobre una presunta participación de personal escolar en la agresión.

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La agresión quedó registrada por cámaras y derivó en una carpeta de investigación

La Fiscalía estatal confirmó la apertura de una carpeta de investigación y señaló que agentes del Ministerio Público realizaron diligencias para esclarecer lo ocurrido. El objetivo fue determinar cómo participó cada una de las personas involucradas y establecer las responsabilidades correspondientes por la golpiza y el atropellamiento.

El director de la Secundaria Técnica 127 Gonzalo Ramírez González informó que las cámaras de vigilancia de la escuela registraron parte de los hechos y que ese material fue entregado a la autoridad ministerial para fortalecer las pesquisas. También sostuvo que la agresión ocurrió fuera del plantel.

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“Aquí llegó una niña que fue agredida afuera y la metieron a la escuela”, dijo el director. Con esa declaración, el plantel se deslindó de lo ocurrido dentro de sus instalaciones y rechazó las versiones que apuntaban a una intervención de docentes.

La secuencia descrita en los reportes indicó que una mujer comenzó a golpear a la estudiante y la azotó en repetidas ocasiones contra el piso frente a varios alumnos. Después, otra mujer habría conducido la camioneta roja que atropelló de manera intencional a la menor.

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Ese es el punto central del caso: una alumna menor de edad fue golpeada por una adulta y luego atropellada al salir de su escuela en Lagos de Moreno. Por esa razón, la Fiscalía estatal inició la investigación y buscó identificar y localizar a las responsables.

El caso reavivó la discusión sobre el acoso escolar entre adolescentes

Lo ocurrido fue colocado en el contexto del bullying y del acoso escolar entre adolescentes de 12 a 17 años. De acuerdo con datos del Inegi, ese problema afectó hasta al 28% de la población juvenil en ese rango de edad.

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Las cifras también señalaron que siete de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria, cerca de 18 millones de niños, fueron víctimas de acoso escolar. Aunque la agresión en Lagos de Moreno ocurrió fuera del plantel y habría sido cometida por personas ajenas a la escuela, el caso se insertó en esa discusión por tratarse de una estudiante atacada a la salida de clases.

La menor permaneció hospitalizada tras el ataque. El informe médico preliminar reportó diversas contusiones y un edema en el tercio medio del fémur, lesiones que obligaron a su atención inmediata en el hospital.

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Las circunstancias del ataque quedaron bajo investigación para establecer si las responsables enfrentaban cargos por la agresión física y por el atropellamiento. La indagatoria también buscó esclarecer la mecánica de los hechos, la participación de cada mujer y el grado de intencionalidad en el uso del vehículo.

La agresión ocurrió el martes 16 de junio afuera de la Secundaria Técnica 127, en Lagos de Moreno, cuando una alumna fue golpeada y luego atropellada por una camioneta roja.

La menor fue llevada por el SAMU al Hospital Regional del IMSS en código amarillo, con contusiones y edema en el tercio medio del fémur.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación y recibió videos de cámaras escolares para identificar a las dos mujeres involucradas.