México vs Chequia: cuándo, a qué hora y dónde ver el último partido del Tricolor en fase de grupos del Mundial 2026

(Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana se prepara para afrontar su último compromiso de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de sumar victorias frente a Sudáfrica y Corea del Sur, el conjunto dirigido por Javier Aguirre llegará a la tercera jornada con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en los Dieciseisavos de Final y con el primer puesto del Grupo A prácticamente en sus manos.

El encuentro ante Chequia representará la última prueba antes del inicio de la etapa de eliminación directa, donde el margen de error desaparece y cada partido se convierte en una auténtica final.

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Tras un arranque sólido en el torneo, el Tricolor acumula seis puntos gracias a sus triunfos en las dos primeras fechas. Primero superó a Sudáfrica por marcador de 2-0 y posteriormente derrotó por la mínima diferencia a Corea del Sur en un encuentro que resultó más complicado de lo esperado.

Con esos resultados, México se convirtió en una de las primeras selecciones en asegurar matemáticamente su presencia en la siguiente ronda, situación que permite al cuerpo técnico trabajar con mayor tranquilidad de cara a los próximos compromisos.

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El último partido del Grupo A ya tiene fecha y horario

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 18, 2026 Czech Republic's Pavel Sulc, Vladimir Darida and Tomas Holes during the second half hydration break REUTERS/Siphiwe Sibeko

La escuadra nacional volverá a la actividad el próximo miércoles 24 de junio de 2026, cuando se mida a la República Checa en el Estadio Ciudad de México.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro del país, en el mismo inmueble donde México disputó su primer partido del certamen mundialista.

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El choque frente a los europeos será parte de una jornada decisiva para los integrantes del Grupo A, ya que todos los encuentros se desarrollarán al mismo tiempo, siguiendo el protocolo habitual de la FIFA para evitar ventajas deportivas en la última fecha.

Mientras México y Chequia se enfrenten en la capital mexicana, Sudáfrica y Corea del Sur también buscarán sumar puntos en un duelo que definirá las posiciones restantes del sector.

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Un rival que llegó desde el repechaje europeo

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 18, 2026 talks to Czech Republic's Ladislav Krejci looks dejected after the match as Tomas Holes applauds fans REUTERS/Siphiwe Sibeko

Chequia logró su clasificación a la Copa del Mundo después de superar la repesca de la zona europea, convirtiéndose en el último integrante confirmado del Grupo A.

Por esa razón, el enfrentamiento frente al Tricolor marcará el primer antecedente entre ambas selecciones dentro de esta edición del Mundial.

Para el conjunto europeo, el compromiso podría tener un valor determinante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, por lo que se espera un equipo agresivo y con necesidad de obtener un resultado positivo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 11, 2026 Czech Republic's Tomas Soucek scores a goal that was later disallowed REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "WORLD CUP DAILY ONE" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

En contraste, México afrontará el encuentro con menos presión en términos de clasificación, aunque Javier Aguirre podría aprovechar el escenario para mantener el ritmo competitivo de su plantel y evaluar posibles variantes antes de los Dieciseisavos de Final.

Así marcha el camino del Tri en el Mundial

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal REUTERS/Pawel Kopczynski

Hasta el momento, el recorrido mexicano en la fase de grupos ha sido positivo.

Resultados de México en el Grupo A:

México 2-0 Sudáfrica (11 de junio)

México 1-0 Corea del Sur (18 de junio)

México vs Chequia (24 de junio, 19:00 horas)

Luis Romo (7) celebra con su compañero Erik Lira (6) tras anota el gol de México en la victoria 1-0 ante Corea del Sur en el partido del Grupo A del Mundial en Zapopán, cerca de Guadalajara, México, el jueves 18 de junio de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Las dos victorias obtenidas permiten que el equipo nacional llegue a la tercera jornada con la clasificación asegurada y con la ventaja de disputar la siguiente ronda en el Estadio Ciudad de México, un factor que podría resultar clave en el objetivo de avanzar más lejos en el torneo.

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Dónde ver el México vs Chequia

Los aficionados podrán seguir el partido a través de diversas plataformas de televisión y streaming.

La transmisión estará disponible en señal abierta por Canal 5, Nu9ve y Azteca 7, mientras que los usuarios de televisión restringida podrán verlo mediante TUDN.

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Asimismo, quienes prefieran seguir el encuentro por internet tendrán la opción de hacerlo a través de ViX Premium mediante el Pase Mundial.

Con el boleto a la siguiente fase ya garantizado, la atención ahora se centra en conocer qué versión mostrará México frente a Chequia y si Javier Aguirre apostará por mantener a sus titulares habituales o dará oportunidad a otros elementos de cara a los desafíos que se avecinan en la ronda de eliminación directa.

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