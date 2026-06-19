PAN prepara denuncia ante Profepa por hallazgo de peces muertos en Veracruz: acusa contaminación y pide investigar causa

(Imagen Ilustrativa Infobae creada con IA)

La muerte masiva de peces en el río Papaloapan, en el estado de Veracruz, ha generado alarma entre las comunidades ribereñas y ha reactivado el debate sobre la responsabilidad ambiental de las empresas instaladas en la región.

El Partido Acción Nacional (PAN), a través del diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció que presentará una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para exigir una investigación a fondo sobre el origen de la contaminación, presuntamente vinculada a una empresa del sector alcoholero.

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La situación empezó a tornarse crítica desde el domingo 14 de junio, cuando pescadores y habitantes de municipios como Ixmatlahuacan, Casamalopan y Tierra Blanca detectaron una gran cantidad de peces muertos en las aguas del Papaloapan. El hecho no solo representa una emergencia ambiental, sino que pone en riesgo la salud pública y el sustento de miles de familias que dependen de la pesca en la zona.

“Es necesario que ocurra una sanción y que obliguen a la empresa a pagar a los pescadores y demás afectados por los daños, ya que la mortandad de peces es el sustento de miles de familias de este lugar”, exigió el diputado Ernesto Sánchez. Subrayó que la denuncia ante PROFEPA busca determinar con claridad el grado de responsabilidad de la empresa señalada y establecer las sanciones correspondientes.

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Daños prolongados y temor sanitario

El impacto ambiental provocado por este derrame podría extenderse durante varios años. De acuerdo al legislador, la recuperación del ecosistema podría tardar al menos cinco años. Este ecocidio no solo afecta el presente, sino que compromete el futuro de la fauna y de quienes dependen del río para sobrevivir, advirtió Sánchez Rodríguez.

La contaminación, según detalló el diputado, se extiende a lo largo de varios kilómetros de la cuenca, afectando directamente a los cuerpos de agua y a todas las comunidades asentadas en sus márgenes. “Por lo que es urgente y necesario elaborar los análisis correspondientes en ríos y arroyos de la cuenca para determinar si habría más riesgos sanitarios”, puntualizó.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor entre los pescadores y habitantes va más allá de la pérdida de fauna. La presencia de peces muertos y los fuertes olores han generado preocupación por posibles brotes infecciosos. “Pescadores y habitantes temen que esta situación de mortandad, aparte de los malos olores, genere focos rojos de infección”, expresó el legislador, quien añadió que la comunidad depende de los peces tanto para el consumo propio como para dinamizar la economía local.

Reincidencia y exigencia de justicia ambiental

El diputado recordó que no es la primera vez que esta región enfrenta episodios de contaminación atribuibles a la industria. “Hay antecedentes de que pasó en 2013 y en 2018, donde se ejecutaron multas y, sin embargo, hoy vuelve a ocurrir con mayor magnitud”, lamentó Sánchez Rodríguez. Para él, la reincidencia demuestra la necesidad de imponer sanciones ejemplares y de establecer mecanismos de vigilancia y prevención más estrictos.

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La denuncia que el PAN prepara ante PROFEPA busca crear un precedente legal y social para que las empresas con actividades de riesgo ambiental respondan por los daños ocasionados. La exigencia de una reparación integral —que incluya compensaciones económicas para los afectados y la restauración del ecosistema— es el eje central de la demanda.

Mientras tanto, las comunidades afectadas esperan que las autoridades actúen con celeridad y transparencia. El llamado es claro: se requiere una investigación urgente, la aplicación de sanciones y una respuesta contundente para evitar que tragedias de este tipo se repitan. La protección del río Papaloapan y de quienes viven de él está en juego, y la presión social y política apunta ahora a una solución que priorice la vida y el bienestar de la región.

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