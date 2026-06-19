Eligió el Mundial sobre el nacimiento de su hija y el fútbol le cobró la factura: el “K-drama” de Kim Seung-gyu ante México

Kim Seung-gyu, el portero de 35 años de Corea del Sur, dejó a su esposa dar a luz sola el 4 de junio para concentrarse con su selección en el Mundial 2026. Crédito: Redes sociales

Kim Seung-gyu vive en el Mundial 2026 uno de los momentos más complejos de su vida: mientras defiende la portería de Corea del Sur en el torneo, pierde la oportunidad de estar presente en el nacimiento de su primera hija.

La elección fue personal y pública. A sus 35 años, Kim decidió priorizar su cuarta Copa del Mundo sobre uno de los momentos más esperados de su vida familiar. Según confesó el propio guardameta, no se arrepiente de haber elegido representar a los Taegeuk Warriors en el escenario más grande del fútbol, aunque esto implicara que su esposa, la modelo Kim Jin-kyung, diera a luz sola el 4 de junio.

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En esa fecha, el arquero ya se encontraba concentrado con la selección en México y solo pudo conocer a la pequeña a través de una videollamada.

El sacrificio detrás de la camiseta

La pareja contrajo matrimonio el 17 de junio de 2024 en la capital surcoreana y anunció el embarazo durante los Premios de Entretenimiento SBS 2025. Sin embargo, el nacimiento de la niña llegó en medio de la concentración mundialista, con el equipo ya instalado en territorio mexicano.

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Kim Jin-kyung embarazada. Crédito: Redes sociales

A pesar de los preparativos, la modelo Kim Jin-kyung se preparó y dio a luz sola mientras Seung-gyu ya había partido al país sede. “Sufrió una lesión grave que le hizo pensar incluso en retirarse, por lo que este podría ser su último Mundial. Un tierno nuevo ser vivo lo espera”, declaró ella ante las cámaras de la televisión coreana al alentar a su marido desde Seúl.

Un regreso que costó todo

La presencia de Seung-gyu en esta Copa del Mundo no era nada segura hace apenas unos años. Dos graves lesiones de rodilla lo dejaron al margen durante períodos prolongados y lo llevaron a considerar seriamente el retiro.

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Su recuperación llegó con el FC Tokyo, donde recuperó regularidad y volvió a ganarse la titularidad en la selección. Ese proceso de reconstrucción física y mental lo trajo de vuelta a la máxima cita del fútbol.

Junto a Son Heung-min, el capitán del equipo, Seung-gyu es el único integrante del plantel surcoreano que disputa su cuarta Copa del Mundo. El peso de esa trayectoria hizo aún más difícil la decisión de alejarse de su familia en el momento del parto.

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South Korea's goalkeeper #01 Kim Seung-gyu grabs the ball during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

El error que definió el partido ante México

El 18 de junio, en el Estadio Akron de Guadalajara, el guardameta protagonizó el momento más doloroso del torneo para su selección. Al minuto 50, tras un cabezazo de Raúl Jiménez que quedó en el aire, Seung-gyu chocó con su propio compañero Lee Gi-hyuk al intentar atrapar el balón y lo soltó.

Luis Romo, el mediocampista del Club Deportivo Guadalajara que jugaba en su estadio de local, aprovechó el rebote y mandó el balón al arco vacío. Fue el único tanto del partido y selló la victoria de México por 1 a 0.

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El gol convirtió a Romo en el segundo jugador mexicano de mayor edad en marcar en su debut mundialista, a los 31 años y 13 días. Para Corea del Sur, en cambio, representó la segunda derrota en la fase de grupos.

Lo que viene para Corea del Sur

A pesar del resultado, el equipo asiático no está eliminado. Corea del Sur aún tiene una oportunidad de avanzar a los octavos de final y la define el 24 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Monterrey.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México contra Corea del Sur - Estadio de Guadalajara, Guadalajara, México - 18 de junio de 2026. Kim Seung-gyu, de Corea del Sur, reacciona. REUTERS/Daniel Becerril

Ese partido será el último de la fase de grupos para el equipo y determinará si el sacrificio de Seung-gyu —y el de su familia— tiene recompensa deportiva. La niña que nació el 4 de junio espera en Seúl. Su padre todavía tiene trabajo por hacer.