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Las historias detrás de la migración: Daniela Name documenta cómo las tradiciones sobreviven lejos de casa

Con los proyectos Las Primas y Colores Rotos, la fotógrafa mexicana explora cómo las tradiciones, los recuerdos y la identidad se transforman cuando las comunidades migran

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Con los proyectos Las Primas y Colores Rotos, la fotógrafa mexicana explora cómo las tradiciones, los recuerdos y la identidad se transforman cuando las comunidades migran
Con los proyectos Las Primas y Colores Rotos, la fotógrafa mexicana explora cómo las tradiciones, los recuerdos y la identidad se transforman cuando las comunidades migran

La migración suele contarse a través de cifras, desplazamientos y cambios geográficos. Sin embargo, para la fotógrafa mexicana Daniela Name, este fenómeno también puede entenderse desde la memoria familiar, las costumbres heredadas y las tradiciones que sobreviven al paso del tiempo.

Su trabajo documental se ha consolidado como una exploración visual de la identidad cultural y de las formas en que las comunidades mantienen vivas sus raíces aun cuando cruzan fronteras.

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La obra de Name está profundamente vinculada con su propia historia. Aunque nació y creció en México, su familia tiene origen sirio y libanés. Sus abuelos emigraron a territorio mexicano, donde construyeron una nueva vida sin abandonar por completo las costumbres y tradiciones que llevaron consigo desde Medio Oriente.

Esa experiencia de pertenecer a dos universos culturales distintos despertó en la fotógrafa un interés permanente por comprender cómo las personas construyen su identidad cuando viven entre diferentes herencias culturales.

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La fotógrafa mexicana Daniela Name explora en sus proyectos Las Primas y Colores Rotos cómo la migración transforma las tradiciones, la identidad y la memoria cultural, sin borrar los vínculos que unen a las comunidades con sus raíces
La fotógrafa mexicana Daniela Name explora en sus proyectos Las Primas y Colores Rotos cómo la migración transforma las tradiciones, la identidad y la memoria cultural, sin borrar los vínculos que unen a las comunidades con sus raíces

Las Primas: la cocina como espacio de memoria y resistencia

Uno de los proyectos más representativos de Daniela Name es Las Primas, una serie fotográfica centrada en las mujeres de la familia de su madre, inmigrantes sirias que encontraron en la cocina un lugar para preservar su cultura.

A través de retratos íntimos, la fotógrafa documenta la preparación de recetas tradicionales, los encuentros familiares y los saberes transmitidos entre generaciones. En estas imágenes, los alimentos se convierten en mucho más que una práctica cotidiana: representan una conexión directa con la memoria, el origen y el sentido de pertenencia.

La serie también aborda aspectos relacionados con los roles de género dentro de una comunidad de raíces conservadoras. Las protagonistas participan en una organización dedicada a la venta de comida de Medio Oriente para recaudar fondos, al mismo tiempo que mantienen vivas costumbres heredadas de sus antepasados.

Durante el desarrollo del proyecto, Name descubrió elementos inesperados. Antes de cada sesión fotográfica, sus familiares organizaban cuidadosamente las cocinas y preparaban cada detalle para proyectar una imagen impecable.

Lo que inicialmente parecía una simple preparación terminó revelando las expectativas sociales y culturales que acompañan a las mujeres dentro de ciertos entornos familiares.

De esta forma, Las Primas se transformó en una reflexión sobre la herencia cultural, la feminidad y la manera en que las tradiciones se conservan incluso cuando las familias migran y se establecen en nuevos territorios.

La fotógrafa mexicana Daniela Name explora en sus proyectos Las Primas y Colores Rotos cómo la migración transforma las tradiciones, la identidad y la memoria cultural, sin borrar los vínculos que unen a las comunidades con sus raíces
La fotógrafa mexicana Daniela Name explora en sus proyectos Las Primas y Colores Rotos cómo la migración transforma las tradiciones, la identidad y la memoria cultural, sin borrar los vínculos que unen a las comunidades con sus raíces

Colores Rotos: tradiciones mexicanas que evolucionan lejos de casa

La misma inquietud por comprender la identidad migrante está presente en Colores Rotos, proyecto desarrollado entre 2024 y 2025 en Nueva York.

Durante ese periodo, Daniela Name documentó a integrantes de comunidades mexicanas que continúan practicando expresiones culturales tradicionales fuera de México. Entre ellas destacan grupos de Chinelos originarios de Morelos, bailarines de Oaxaca y representantes de tradiciones vinculadas con Jalisco.

La fotógrafa observó cómo estas manifestaciones culturales conservan elementos esenciales de su origen, pero también se transforman al adaptarse a nuevos contextos sociales y generacionales.

Uno de los aspectos que más llamó su atención fue la participación de jóvenes nacidos en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos que, pese a haber crecido en un entorno distinto y en muchos casos con un dominio limitado del español, mantienen el interés por preservar las tradiciones de sus familias.

Para Name, este fenómeno plantea preguntas profundas sobre la construcción de la identidad y sobre aquello que permanece arraigado a través de generaciones.

La fotógrafa mexicana Daniela Name explora en sus proyectos Las Primas y Colores Rotos cómo la migración transforma las tradiciones, la identidad y la memoria cultural, sin borrar los vínculos que unen a las comunidades con sus raíces
La fotógrafa mexicana Daniela Name explora en sus proyectos Las Primas y Colores Rotos cómo la migración transforma las tradiciones, la identidad y la memoria cultural, sin borrar los vínculos que unen a las comunidades con sus raíces

Una reflexión visual sobre la transformación cultural

Con el objetivo de representar visualmente estos cambios, la fotógrafa incorporó técnicas experimentales en Colores Rotos. Utiliza un escáner para crear composiciones fragmentadas en las que algunas partes de la imagen parecen desplazarse mientras otras permanecen inmóviles.

El resultado funciona como una metáfora de las culturas migrantes: elementos que permanecen intactos y otros que inevitablemente cambian con el tiempo y la distancia.

A través de una mirada cercana y sensible, Daniela Name ha convertido la fotografía documental en una herramienta para explorar historias de pertenencia, adaptación y resistencia cultural.

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