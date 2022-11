Cuál es el estado físico de Raúl Jiménez a pocos días del Mundial de Qatar 2022

El delantero de 31 años, Raúl Jiménez, continúa con su recuperación por la lesión que padece. (Foto: @miseleccionmx)

El delantero del Wolverhampton de la Liga Premier de Inglaterra, Raúl Jiménez se encuentra en recuperación por una lesión que sufre desde septiembre de este año, la pubalgia lo mantenido en duda para poder jugar con el Tri al 100 por ciento de su capacidad durante el Mundial de Qatar 2022.

Este sábado, el periodista deportivo David Medrano informó que Jiménez había abandonado la concentración de la Selección Mexicana de Fútbol en Girona para continuar con el tratamiento para la afección que padece, por lo que tuvo que viajar a Londres.

David Medrano escribió la noticia en Twitter y agregó que el Lobo de Tepeji del Río se perderá 2 entrenamientos y que le falta una inyección para aminorar su lesión.

De manera sorpresiva, Raúl Jiménez le contestó al periodista con una pregunta: “¿2?” lo que dejó en duda si serán más prácticas en las que no estará presente.

Raúl Jiménez respondió al mensaje de David Medrano, sobre su lesión. (Foto: captura de pantalla en Twitter)

En Londres, el equipo médico de los Wolves valorarán el estado físico del atacante de 31 años para poder conocer sus avances de recuperación. Por lo que aún, a 11 días del debut de México en la Copa Mundial, sigue en duda si podrá ver minutos contra Polonia.

Aunque el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Tata Martino, no ha revelado la lista final de convocados para disputar la justa mundialista, la presencia de Jiménez no está en duda. Así lo ha expresado el estratega en diferentes declaraciones.

El timonel argentino declaró hace unos días que el ex jugador del América trabajaba a un 90 por ciento de su capacidad física. Sin embargo, el jueves pasado, la directiva del combinado mexicano ofreció disculpas por haber puesto a Raúl Jiménez en la banca, durante el partido de preparación contra Irak.

Se espera que el también ex futbolista del Atlético de Madrid retorne este domingo a Girona para reincorporarse a las prácticas de la Selección Mexicana.

Se prevé que Jiménez no dispute el último partido de preparación ante Suecia, que se llevará a cabo este miércoles 16 de noviembre a las 13:30 horas (tiempo del centro de México). De acuerdo con David Medrano, el Tata no pondrá a su once titular del Mundial para no dar pistas al combiando de Polonia.

Si bien, el actual delantero de los Wolves formará parte de la lista de los 26 jugadores del Tri para Qatar 2022, se mantendrá como incógnita la disposición con la que dispondrá el cuerpo técnico de México para contar con Jiménez en sus partidos de fase de grupos.

¿Qué es la pubalgia, lesión que sufre Raúl Jiménez?

La pubalgia es una inflamación en la zona de inserción de la musculatura abdominal y aductora, que va desde la cara interna del muslo hacia el borde inferior. Por lo cual, el paciente experimenta dolor en la zona del pubis, también dificultad para moverse.

Esta afección es común entre atletas profesionales de disciplinas como el tenis, atletismo y futbol. Aquellas donde se producen aceleraciones, desaceleraciones y cambios bruscos en la ruta y estabilidad del cuerpo en carrera.

Asimismo, influyen otros factores como el calzado utilizado por el atleta, así como el cambio brusco en la rigidez de la superficie donde se practica la disciplina deportiva en cuestión.

Con este tipo de movimientos y esfuerzos, el complejo muscular situado en la región inferior del abdomen, así como los encargados de estabilizar los muslos hacia el centro del cuerpo, los músculos aductores pueden sufrir una serie inflamaciones y modificaciones que causan dolor a la hora de llevar a cabo ejercicios físicos.

