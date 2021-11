Lady Di: por qué “el vestido de la venganza” vuelve a ser protagonista 27 años después

Lady Di, con el vestido que supo tener el mote del "vestido de la venganza". 27 años, después aparece en la quinta temporada de The Crown

Hay prendas que hacen historia o marcan un momento y la moda es siempre protagonista de los grandes sucesos. Para contar esta historia hay que remontarse a 1994 cuando Lady Di consiguió sacarle los colores a la monarquía británica. Fue a través de una elección de vestuario que fue bautizado como ‘el vestido de la venganza’. Ahora, 27 años después, el streaming lo vuelve a poner en escena.

Negro, escotado y muy corto. Así es el vestido vestido que ahora aparece en la nueva temporada de Netflix, The Crown. La obra, de la modista griega Christina Stambolian, no pasaba por sus características el protocolo real y sin embargo la princesa de Gales no dudó en lucirlo para acudir a la cena de Vanity Fair en la Serpentine Gallery.

La semana pasada, el vestido más famoso de todos los tiempos fue recreado en el set de The Crown por Elizabeth Debicki, quien asumió el papel de Diana. La actriz fue fotografiada saliendo de un automóvil con un LBD fuera del hombro con medias negras transparentes y una gargantilla de perlas de tres hilos , un bolso de mano negro levantado para proteger su escote. Se sabe: aquel fue un método que la princesa usaba para permanecer recatada frente a los fotógrafos.



La escena se remonta a la noche del 29 de junio de 1994, cuando el príncipe Carlos confesó públicamente su romance con Camilla Parker-Bowles por primera vez en una entrevista televisiva con Jonathan Dimbleby. Mientras tanto, la princesa de Gales tomó la decisión de último minuto de asistir a la fiesta de verano de la Serpentine Gallery, ofreciéndole la oportunidad de ser fotografiada justo cuando las confesiones de su ex marido se transmitían al mundo.

Para aquella velada Diana rebuscó en su guardarropa y sacó un LBD de la diseñadora griega Christina Stambolian que tenía desde 1991. Anteriormente había decidido que el vestido era demasiado atrevido, habiéndolo comprado en un viaje de compras con su hermano, pero por eso noche fue una declaración perfecta de la libertad, la confianza y la sensualidad que quería proyectar.

`` Simplemente quería verse genial y tenía un cuerpo increíble para lucirse con un gran vestido, eso era todo ‘’, dijo recientemente Mary Greenwell, amiga de Diana y maquilladora.

En ese momento, la recepción fue mixta. Para The Sun , el look de Diana sin hombros y por encima de la rodilla hizo una imagen de portada perfecta, junto con el titular: “La emoción que dejó para cortejar a Camilla”. El análisis de The Telegraph estuvo marcado con más de una pizca de escepticismo: “La princesa de Gales no tuvo que salir a cenar frente a las cámaras de televisión en la Serpentine Gallery anoche para evitar ver a su esposo compartiendo su alma con la nación en el palco”. Podría haber visto un video, jugar al bridge o simplemente lavarse el cabello y acurrucarse en la cama. Es asombroso lo que algunas personas hacen para evitar la especulación de la prensa “.

La princesa de Gales con un vestido negro de Christina Stambolian, en una fiesta de Vanity Fair en la Serpentine Gallery de Londres, Inglaterra, el 20 de noviembre de 1994 (Photo by Princess Diana Archive/Getty Images)

La mirada de la princesa, y el acto de recuperar la narrativa que abarcaba, todavía resuena 27 años después. En una era de citas en línea, y todas las luces de gas y fantasmas que la acompañan, las mujeres han recurrido a Diana como fuente de inspiración.

En los últimos años, figuras más destacadas han seguido el ejemplo de Diana. La supermodelo Irina Shayk, quien se separó de Bradley Cooper en 2019 luego de una relación de cuatro años , comenzó su propio movimiento de venganza. Después de escuchar el dueto de Cooper con su coprotagonista de A Star Is Born , Lady Gaga, en los Premios de la Academia (que se volvieron virales gracias a la química inconfundible entre los dos actores), Shayk exhibió varias versiones del género.

El más refrescante y moderno fue un mono Burberry beige, una maleta Away y botas negras gruesas, que usó para dejar la casa de la pareja en Los Ángeles justo cuando se supo la noticia de su separación. Ella nunca pudo guardar sus bienes mundanos en un equipaje de mano, por supuesto, pero la mirada la imbuyó de independencia y fuerza en el momento preciso.

Fue esta imagen de Shayk con un aspecto supremamente genial y controlado lo que acompañó a la noticia de la separación, en lugar de esas imágenes de Cooper y Gaga que habían alimentado las especulaciones meses antes.

La Elizabeth Debicki en una red carpet reciente (Photo by Stefania D'Alessandro/WireImage,)

Después de su separación de Tom Cruise en 2001, Nicole Kidman aprovechó la oportunidad de usar tacones de aguja nuevamente, ya que anteriormente se había mantenido en tacones bajos para no superar a su esposo más bajo. Bella Hadid se puso un traje de malla Alexander Wang sin espalda para apuntalarse cuando su ex novio The Weeknd apareció a pocos metros de ella con su nueva novia Selena Gomez en la alfombra roja de la Met Gala en 2017.

Y luego de que Jennifer Aniston se separó de Brad Pitt después de su romance con Angelina Jolie, apareció en la portada de Vanity Fair elevándose por encima de todo con nada más que una camisa blanca impecable, con el pelo despeinado y deshecho en contraste con su habitual peinado elegante. . El efecto fue despreocupado y agradable en lugar de tener un toque de ira, cimentando su simpatía ahora característica y asegurando que el público estuviera firmemente de su lado.

Incluso la duquesa de Cambridge ha incursionado en esta técnica de venganza suave y ligera. Cuando ella y el príncipe William se separaron en 2007 , su última aparición pública juntos fue en Cheltenham, donde su apariencia había sido más “toff de mediana edad” que “la pareja más famosa del mundo menor de 30 años”.

Kate era demasiado educada y cautelosa para hacer una Diana, pero fue fotografiada divirtiéndose mientras entrenaba para una carrera de remo con camisetas de tirantes y leggings e iba a fiestas con su hermana pequeña Pippa, luciendo bronceada y juvenil con vestidos sedosos y cabello desordenado. Uno no puede evitar pensar que Diana se habría sentido orgullosa.

De hecho, si la voluntad de Diana de usar un atuendo que transmitía tanta emoción se sintió audaz en 1994 (especialmente para un miembro de la familia real), ahora se ha convertido en una pin-up para la actitud moderna de la era del Time’s Up.

