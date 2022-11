Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores y modeló lencería de la marca de Rihanna

La cantante participó en un evento especial de la estrella estadounidense. (Foto: EFE/WIll Oliver // Foto Instagram: @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar continúa sorprendiendo a sus fans con sus canciones y presentaciones en México y Estados Unidos, pero desde hace tiempo su carrera artística no se limita en la industria musical, pues desde que se lanzó como solista ganó presencia en redes sociales gracias a sus constantes interacciones con sus seguidores y recientemente debutó como modelo para Savage x Fenty, la famosa marca de lencería de Rihanna.

Fue a finales del pasado mes de octubre cuando la estrella internacional de 34 años recurrió a la cuenta oficial de su marca en Instagram para anunciar que este año se llevaría a cabo un evento especial para presentar las nuevas prendas de su colección. En el fragmento audiovisual presentó a los artistas que formarían parte del show, entre quienes resaltó -para sorpresa de muchos- la intérprete de regional mexicano.

Hasta ese momento se desconocía si Ángela cantaría o desfilaría. No fue hasta hace unas horas que la propia estrella reapareció en dicha red social para compartir con sus casi 9 millones de seguidores un adelantó del majestuoso look que lució en la alfombra roja.

En esta ocasión, la integrante de la dinastía Aguilar cambió los corset y faldas de vuelo amplio con bordados por un body morado con escotes en el pecho y piernas que solo fueron cubiertos por una delgada malla, muy al estilo Rosalía, Belinda o Cazzu.

Como era de esperarse, la intérprete de En realidad desató suspiros entre sus seguidores, pues pocas veces cambia su estilo por algo más juvenil o en tendencia. Pero eso no fue todo, también modificó un poco su maquillaje, pues aunque no agregó sombras potentes, si cambió su labial rojo por uno del mismo color que su vestuario.

Ángela Aguilar suele usar grandes vestidos en sus presentaciones. (Foto: EFE/The 3 Collective)

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto su post se llenó con mensajes de cariño por este gran paso en su carrera y halagos por su inigualable belleza. Incluso, algunos internautas dejaron entrever que se sintieron extraños al verla con otro tipo de ropa muy lejana al estilo que la ha caracterizado en los últimos años.

“Salúdame a Rihanna de mi parte”. “Ella es hermosa, pero no pudieron darle algo más bonito”. “Esto no va contigo nena, pues no es tu estilo por tu Elegancia y clase!!”. “Qué estilo más feo, la verdad”. “Lo que tienes de talentosa lo tienes de hermosa”. “No estoy soportando”. “Te ves muy Bonita Ángela, te pareces a tu abuela Flor Silvestre”, fueron algunos comentarios.

(Captura de pantalla: savagex.com)

Gracias a su post se sabe que el evento se llevó a cabo hace unos días y estará disponible a partir de este 09 de noviembre a través de Prime Video. No obstante, en las últimas horas se viralizó otra fotografía de Ángela Aguilar con el atuendo que habría portado durante el desfile de lencería.

Se trata de un corset negro y morado con bordado de hojas -similar a los que habitualmente usa- que, de acuerdo con la página oficial de la marca cuesta 74 mil dólares [1,728 mil pesos mexicanos]- y un ligero del mismo diseño que cuesta 44 mil dólares [1,036 mil pesos]. Cabe mencionar que la cantante usó un pantalón negro por debajo del ligero y unos guantes transparentes con puntos.

(Captura de pantalla: savagex.com)

De acuerdo con la descripción disponible en la página web la prenda superior que usó la intérprete de regional mexicano es un bustier de escote corazón con cuerpo de malla bordado, satén en el centro, sin varillas, tirantes elásticos extraíbles, herrajes en tono rosa y cierre en la espalda con corchete.

Cabe recordar que la intérprete de Love on the brain es considerada la cantante más influyente y exitosa de este siglo, además de ser una de las empresarias jóvenes con más dinero a nivel internacional que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl 2023 el próximo 12 de febrero.

