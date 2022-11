Un problema menos para Alito Moreno: Omar Fayad quedó fuera del proceso interno del PRI Hidalgo

El exgobernador de Hidalgo no podrá competir en la elección interna del PRI (Foto: Twitter/@caroviggiano/@omarfayad/@alitomorenoc)

Tras días de silencio, la Comisión de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) declaró improcedente el registro de la plantilla del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, el cual pretendía integrar el octavo Consejo Político Nacional, debido a que se incumplió con el pago de cuotas partidarias.

Pese a que el grupo del exmandatario impugnó la decisión el pasado viernes 4 de noviembre, la comisión reiteró que durante el registro de la plantilla roja se incumplieron con algunos requisitos. Uno de ellos fue que se integró a Sayonara Vargas Rodríguez, misma que no es elegible debido a que forma parte del séptimo Consejo Político Nacional.

“Es improcedente la solicitud de registro de la plantilla identificada con el color ROJO del estado de Hidalgo presentada por las y los ciudadanos Omar Fayad Meneses, Roberto Rico Ruiz, Sayonara Vargas , Paola Jazmín Domínguez Olmedo y Cristhian Ruiz del Valle”, se pudo leer en el documento interno que emitió la Comisión de Procesos Internos del PRI este miércoles 9 de noviembre.

Asimismo, se indicó que nueve de los diez registrados en la fórmula no están al corriente en el pago de las cuotas partidarias, por lo que al incumplir la Base Segunda, Apartado A, Décima Segunda, Tercera y Quinta, además del Apartado B de la convocatoria no podrá participar en el proceso interno, es decir, que Fayad Meneses no podrá ser participe de las elecciones para renovar la dirigencia estatal.

“Hago de su conocimiento que, derivado de la revisión en la base de datos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional, se desprende que nueve de las diez personas de la lista proporcionada NO se encuentran al corriente con el pago de sus cuotas”

No obstante, la plantilla blanca propiedad del delegado del CEN del PRI en Hidalgo, José Antonio Rojo, personaje que muchos apuntan cercano a la dirigencia nacional a cargo de Alejandro Alito Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano, sí fue acreditada.

Por lo tanto, al no tener contrincantes con los cuales competir, la plantilla del empresario José Antonio Rojo ya no tendrá que realizar proselitismo ni jornada electoral, por lo que en los próximos días se dará a conocer la fecha en la que tomarán protesta los integrantes.

El exgobernador de Hidalgo anunció sus intenciones de ser el candidato del PRI en 2024 a la presidencia (Foto: Twitter/@omarfayad)

Hasta el momento, ni el exgobernador ni el representante de la plantilla roja, Roberto Rico Ruiz, han emitido algún posicionamiento sobre la determinación que tomó el CEN PRI; sin embargo, el pasado 7 de noviembre celebraron que en los procesos con presidentes municipales, comités municipales y diputados locales arrasaron los políticos cercanos a Fayad.

Fue el propio Omar Fayad el que agradeció el esfuerzo, trabajo y lealtad que han mostrado todos los presidentes municipales hidalguenses, principalmente aquellos que obtuvieron la victoria durante los procesos electorales que se llevaron a cabo el pasado domingo.

En la serie de mensaje que compartió el priista indicó que, más allá de liderazgos, resulta relevante para la unidad interna que se abran las puertas del diálogo, especialmente ante la crisis partidaria que ha enfrentado el partido en los últimos años.

“¡La verdadera #Unidad hoy ganó! Felicito a quienes han resultado electos en la convocatoria para integrar el Octavo Consejo Político Nacional del @PRI_Nacional representando a nuestra militancia priista”, explicó el exmandatario.

Su posicionamiento se dio una semana después de que, también, anunciara que tenía intenciones de competir por la presidencia nacional del tricolor, además de levantar la mano para la candidatura a la Presidencia de la República en el 2024.

