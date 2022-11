Lorenzo Méndez confesó que ve posible una amistad con Chiquis: “Nunca le hice nada malo”

Lorenzo Méndez dijo que prefiere ya no dar declaraciones sobre lo que Chiquis ha dicho de él, pero aseguró que él no la violentó (Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.)

El matrimonio de Chiquis y Lorenzo Méndez llegó a su fin luego de diferentes rumores y acusaciones de supuesta violencia dentro de su relación; no obstante, el cantante aseguró que él piensa que podría entablar una amistad con su exesposa porque no hizo nada contra ella, así como Janney tampoco actuó en su contra, aseguró.

La historia de amor entre Janney Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez inició en 2016, cuando empezaron su noviazgo. Después, el 29 de junio de 2019 contrajeron matrimonio, pero el amor no duró por mucho tiempo, pues en septiembre de 2020 anunciaron su separación.

En su momento, no dieron grandes detalles de lo que sucedió en su relación, sino que fue hasta el pasado febrero, cuando la hija de Jenni Rivera comenzó a promocionar su segundo libro, Invencible, en el que relató los presuntos abusos que vivió a manos de Méndez.

Janney confesó que pocos días antes de su boda se dio cuenta de que Lorenzo no estaba preparado para casarse con él (Foto: Instagram/@chiquis)

Chiquis aseguró que fue víctima de violencia emocional y física a manos de su exesposo; además, desde el día de su boda se dio cuenta que no quería estar con él, pero de todas formas celebró su unión por cuánto habían gastado ya en la fiesta.

Pese a esto, cuando Lorenzo Méndez fue cuestionado por la prensa acerca de si estaría dispuesto a volver a hablar con Janney e iniciar una amistad con ella, él confesó que sí le gustaría, ya que en su relación no pasaron cosas negativas.

“Claro que sí, yo nunca le hice nada malo a ella, y ella tampoco a mí”

También aclaró que cuando dijo que había algunos artistas que no le gusta cómo cantan, no se refería a Chiquis, pues reconoció que la cantante ha logrado ser nominada a los Latin Grammys por su talento.

“El gusto se rompe en géneros, yo creo que definitivamente se malinterpretó ese rollo, creo que ya lo aclaré bien, mejor quedarse con los comentarios. Sí, sí canta, por eso está nominada ahí a un Grammy, felicitaciones a ella”, dijo el ex vocalista de La Original Banda el Limón.

No es la primera vez que Lorenzo hace ese tipo de comentarios, pues anteriormente, cuando Janney lanzó su libro Invencible y la prensa le preguntó si lo leería, pues él era uno de los protagonistas de la trama, Méndez no solamente dijo que no, sino que, además, argumentó que había tomado esa decisión porque la había perdonado.

“Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia y le mando mucho, mucho amor, la verdad; y la perdono, la perdono en verdad, qué bueno que ahorita esté feliz”, dijo a las cámaras de Telemundo el febrero pasado.

Lorenzo Méndez y Janney se separaron luego de rumores de peleas en su matrimonio (Instagram: lorenzomendez7)

Asimismo, durante una entrevista en Hoy, negó alguna vez haber agredido a su exesposa, pues defendió que siendo padre no es capaz de violentar a sus parejas, inclusive dijo que ha estado en relaciones donde él es la víctima.

“Por mis dos hijas que nunca he tocado a ninguna de mis parejas, siempre hay dos historias que contar, pero no lo voy a ocultar a mí si me ponían mis buenos trancazos”, destapó el cantante.

Desde el pasado julio, los famosos están divorciados, esto después de que supuestamente Chiquis le “rogara” por que firmara los papeles, pues él no habría accedido a hacerlo.

Su divorcio fue a través de la figura no-fault o “divorcio sin culpa”, el cual consiste en que ninguno de los dos se ve obligado a admitir culpabilidad legal.

