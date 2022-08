Chiquis Rivera lanzó fuertes mensajes tras críticas de Bárbara de Regil y Lola Cortés: “Me la siguen pelando”

Chiquis Rivera presentó un par de canciones de su nuevo álbum. (Foto: Twitter/@LaAcademiaTV)

Después de que trascendiera que Lolita Cortés supuestamente le hizo “malas caras” a Chiquis Rivera durante su presentación en La Academia: 20 años y que Bárbara de Regil la criticara por su cuerpo, la cantante de banda no se quedó callada y desde sus redes sociales envió algunas indirectas a sus haters.

Fue desde su cuenta de Twitter, donde la hija de Jenni Rivera se mostró segura de sí misma y, aunque no mencionó directamente a las famosas, sí mencionó que no estaba interesada en las críticas negativas en su contra.

“Hoy decidí que me sigue valiendo madre los que no me quieren. Yo me amo… y miss boss bees también, así que BANANAS! Me la siguen pelando! #TryAgain #AbejaReina”, escribió la intérprete de éxitos como Baila Así , Vas a volver o Paloma Blanca el pasado 4 de agosto.

Pero los comentarios no pararon ahí, ya que el viernes pasado, la artista salió nuevamente a defenderse y en esta misma plataforma lanzó un contundente mensaje.

“A todos los que me quieren hacer daño de una manera o otra, OJO, porque Dios me cuida mucho. We homies, He don’t play when it comes to me. I’m one of His favorites! (Somos amigos, él no juega cuando se trata de mí. ¡Soy una de sus favoritas!) #BeeAware #BeeCareful”, escribió Chiquis.

La cantante se defendió ante malos comentarios (Foto: Captura de pantalla/Twitter Chiquis626)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos defendieron la postura de la cantante, pues aseguraron que era muy talentosa y no debía dejarse intimidar por los malos comentarios.

“¡Eso chiquis!, que no te importen las críticas de los que no te quieren, tú brillas a tu modo, por eso les pica tanto. Eres una chingona y una mujer de ejemplo a seguir, todxs tus boss bees te amamos mucho; siempre estaremos para ti”. “Generalmente las personas seguras de si mismas, despiertan mucha envidia, sigue en lo tuyo mujer”, fueron algunas de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

Bárbara de Regil dijo que el cuerpo de Chiquis no era su estilo (Fotos: Cuartoscuro, Gettyimages)

Qué dijo Bárbara de Regil sobre Chiquis Rivera

Fue durante un encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría, donde la influencer fitness mencionó que las formas curvilíneas de la hija de Jenni Rivera no serían algo que ella imitaría.

“No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace muy sexual”, comenzó a decir Bárbara.

No obstante, ya refiriéndose al talento artístico de Chiquis, Bárbara de Regil dijo estar dispuesta a trabajar con ella en algún proyecto que se les llegara a presentar en el futuro.

“Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda”, dijo.

¡Bárbara de Regil es tajante al revelar que no le gusta el cuerpo de Chiquis Rivera! 😱💃 #VLA #QuieroBailarEnJueves pic.twitter.com/SMxkO6Lkbk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 4, 2022

Lo que respondió Chiquis de las “malas caras” de Lolita Cortés

La semana pasada, Chiquis Rivera se convirtió en la estrella invitada a La Academia: 20 años, causando reacciones mixtas en el público pues a pesar de tener toda la intención de demostrar que posee el gran talento que le heredó su madre, Jenni Rivera, han sido otros los motivos por lo que su nombre es tendencia en redes sociales.

Y es que, Lolita Cortés no mostró un gran interés por verla en el escenario para dar una probada de su nuevo álbum, situación que no pasó desapercibida por los fans del concurso de canto, quienes le comunicaron a Chiquis la situación.

A esto, la hija de La Diva de la Banda lanzó un mensaje desde sus historias de Instagram para dejar en claro cuál era su postura respecto a la situación.

“Good Morning -buenos días- aunque te hagan caras y se les note la amargura, tú se tú, ¡Se feliz! ¡Se Nice -bonito-! Que nadie cambie tu esencia, #BeeYou -se tu mismo-”, escribió.

